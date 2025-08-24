Cách để mua nhà trả góp bằng lương

Nhiều người trẻ TP.HCM dù thu nhập 30 triệu đồng/tháng vẫn khó mua nhà, nhưng chuyên gia cho rằng giấc mơ an cư có thể khả thi nếu người trẻ biết chọn thời điểm.

Giá nhà ở TP.HCM ngày càng tăng và áp lực trả lãi cao, người trẻ than khó mua nhà. Ảnh: Quỳnh Danh.

Trong bối cảnh giá nhà tại TP.HCM leo thang, nguồn cung căn hộ vừa túi tiền ngày càng khan hiếm, giấc mơ an cư của người trẻ tưởng chừng xa vời. Nhưng theo các chuyên gia kinh tế và doanh nghiệp bất động sản, việc mua nhà bằng thu nhập không phải là điều bất khả thi.

Tại tọa đàm “Mua nhà trả góp bằng lương” do Báo Tuổi Trẻ tổ chức mới đây, các chuyên gia cho rằng dù đây là điều còn xa lạ ở Việt Nam nhưng đã phổ biến trên thế giới. Vấn đề đặt ra là người trẻ cần vượt qua rào cản chủ quan lẫn khách quan, mới có thể biến giấc mơ mua nhà thành hiện thực.

Chọn đúng thời điểm

Ông Lê Hoàng Châu, Chủ tịch HoREA thừa nhận với mức thu nhập phổ biến hiện nay tại thành phố, mua nhà không còn là giấc mơ chung.

Theo tính toán của ông Châu, một người có khả năng tiết kiệm khoảng 100 triệu đồng mỗi năm sẽ cần hơn 20 năm mới có thể mua được một căn nhà ở mức cơ bản. Con số này thậm chí chưa tính đến chi phí sinh hoạt hàng ngày và nuôi con.

Trong khi đó, nguồn cung nhà ở giá rẻ thiếu hụt nghiêm trọng. Chủ tịch HoREA dẫn chứng từ năm 2021 đến nay, TP.HCM không có dự án nhà ở xã hội mới, nguồn cung sơ cấp trong 6 tháng đầu năm chỉ hơn 3.000 căn, giảm mạnh so với con số 43.000 căn của năm 2017.

Thực tế này cũng được chuyên gia kinh tế Đinh Thế Hiển chỉ ra tại tọa đàm, khi giá căn hộ liên tục tăng trong các năm 2022-2025, các dự án mở mới đã có mức giá trên 50 triệu đồng/m2, phân khúc trung bình hầu như không còn căn hộ 2 tỷ đồng .

Chuyên gia kinh tế Đinh Thế Hiển phát biểu tại tọa đàm. Ảnh: BTC.

Dù vậy, ông Hiển lạc quan nhận định người trẻ vẫn có thể mua nhà trả góp bằng lương, nhưng cần biết cách chọn thời điểm.

“Hợp lý nhất là khi lập gia đình, chuẩn bị sinh con hay có con nhỏ, cả hai vợ chồng đã đi làm được 3-4 năm và đều có thu nhập ổn định, việc mua nhà mới nên được đặt ra. Quan trọng hơn, người mua phải có khoản tiết kiệm ban đầu hoặc được gia đình hỗ trợ 30% giá trị căn hộ”, ông Hiển nói.

Chuyên gia kinh tế lấy ví dụ một gia đình trẻ 2 người muốn mua nhà trả góp với tiêu chuẩn 15 năm, lãi suất bình quân 7%. Trong trường hợp mua căn hộ trung cấp, tổng thu nhập gia đình cần đạt ít nhất 45 triệu đồng/tháng, trước đó phải tiết kiệm ít nhất 5 năm và chi tiêu sinh hoạt khoảng 15 triệu đồng/tháng để giảm bớt gánh nặng lãi suất.

Tương tự với căn hộ trung bình, tổng thu nhập yêu cầu giảm xuống còn 33 triệu đồng/tháng, và với căn hộ bình dân, mức thu nhập khoảng 26 triệu đồng/tháng.

Một vấn đề khác được ông Tô Anh Hùng, Giám đốc REFI, cố vấn tài chính cộng đồng VWA đặt ra khi giá nhà ở tăng cao, người trẻ hoài nghi và có tâm lý e ngại về giá nhà cao hơn giá trị thực.

Theo ông Hùng, để xác định liệu một căn hộ có thực sự đáng tiền, người mua có thể dựa trên Thông tư 31 năm 2016 của Bộ Xây dựng về phân loại chung cư theo hạng để xác định.

Bên cạnh đó, người mua cần cởi mở hơn về chính sách ưu đãi từ chủ đầu tư. Nếu dự án minh bạch và đúng tiến độ sẽ không có hiện tượng giá nhà “bong bóng”. Trái lại, đây là công cụ tài chính giúp người trẻ có thể mua được nhà.

Cần các gói vay "thoáng" hơn

Chủ tịch HoREA cho hay thời gian qua, các ngân hàng có đưa ra các gói vay mua nhà với thời hạn lên đến 35 năm cho người trẻ. Tuy nhiên, quan sát của ông cho thấy lãi suất ưu đãi chỉ ổn định trong 12 tháng đầu tiên, trong một số trường hợp cao nhất là 3 năm.

Ông Lê Hoàng Châu, Chủ tịch HoREA đề xuất ngân hàng có các gói vay "thoáng" hơn cho người trẻ mua nhà. Ảnh: BTC.

Sau thời kỳ ưu đãi này, lãi suất thường được thả nổi. Điều này khiến người trẻ không dám mạnh dạn tham gia các gói vay vì lo lắng về sự không ổn định của lãi suất trong tương lai. Từ đây, áp lực trả nợ ngân hàng để mua nhà càng nặng nề hơn.

“Khi tạo lập nhà ở, người trẻ gần như phải thế chấp cả cuộc đời cho khoản vay. Do đó, tôi mong các ngân hàng ‘thoáng’ hơn trong việc cho người trẻ vay mua nhà”, ông Châu nêu quan điểm.

Chủ tịch HoREA kiến nghị ngân hàng cần cho người mua nhà, đặc biệt là người trẻ, vay dài hạn 25-30 năm với một lãi suất ổn định, có thể dự đoán được. Người trẻ có thể tất toán khoản vay và sở hữu nhà trong khoảng 10-15 năm khi thu nhập của họ tăng cao hơn.

Nhằm góp phần giải quyết tình trạng nguồn cung nhà ở xã hội và nhà ở thương mại vừa túi tiền khan hiếm, cộng đồng doanh nghiệp đã bắt đầu tham gia mạnh mẽ. Chẳng hạn, Nam Long đã đăng ký xây dựng 50.000 căn nhà ở xã hội song song với phân khúc nhà vừa túi tiền.

Theo ông Nguyễn Xuân Quang, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Đầu tư Nam Long, việc tháo gỡ thủ tục đầu tư nhanh gọn, cùng với quá trình giải phóng mặt bằng thuận lợi, sẽ giúp doanh nghiệp triển khai dự án kịp thời, qua đó góp phần kéo giảm giá nhà trên thị trường.

Trong bối cảnh quỹ đất TP.HCM hạn chế, một điểm sáng khác được các chuyên gia nhắc đến là nhà ở đô thị vệ tinh như Bình Chánh (cũ), Bến Lức (Long An cũ), Biên Hòa (Đồng Nai).

Dự án khu đô thị Mizuki Park của Nam Long tại phường Bình Hưng, huyện Bình Chánh (cũ). Ảnh: Quỳnh Danh.

Theo các chuyên gia, giá nhà ở khu vực này thường dễ chịu hơn. Đặc biệt, khi các cao tốc, metro hoàn thành, khoảng cách di chuyển giữa vùng ven và trung tâm không còn là rào cản.