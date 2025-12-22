Các trường hợp sắp bị ngân hàng khóa tài khoản thanh toán

Từ đầu tháng 12, các ngân hàng đã bắt đầu lên kế hoạch đóng những tài khoản thanh toán không hoạt động trong thời gian dài, nhằm tránh phát sinh các loại phí không cần thiết.

SHB thông báo sẽ rà soát và đóng các tài khoản không còn hoạt động trong thời gian dài. Ảnh minh họa: istock.

Mới đây, Ngân hàng SHB đã thông báo kế hoạch rà soát và đóng các tài khoản thanh toán không hoạt động trong thời gian dài, áp dụng đối với toàn bộ khách hàng cá nhân và tổ chức.

Việc rà soát nhằm nâng cao trải nghiệm dịch vụ, đảm bảo an toàn dữ liệu, tuân thủ quy định của Ngân hàng Nhà nước và tránh phát sinh các loại phí không cần thiết đối với tài khoản không sử dụng. Đây cũng là bước quan trọng để hạn chế rủi ro gian lận và bảo vệ quyền lợi của khách hàng.

Theo đó, nhà băng này sẽ thực hiện đóng các tài khoản thanh toán của khách hàng không có giao dịch trong khoảng thời gian liên tục từ 24 tháng trở lên (tính đến thời điểm 30/10) và có số dư 0 đồng. Khi tài khoản bị đóng, các sản phẩm, dịch vụ đi kèm tài khoản như thẻ ghi nợ, SMS Banking, dịch vụ Ngân hàng số… cũng sẽ chấm dứt hiệu lực.

Trong trường hợp khách hàng vẫn muốn tiếp tục sử dụng tài khoản, SHB khuyến nghị thực hiện ít nhất một giao dịch, như nộp tiền hoặc chuyển tiền vào tài khoản, trong vòng 5-10 ngày làm việc kể từ khi thông báo được đăng tải trên website SHB.

Sau thời hạn trên, nếu tài khoản vẫn không có phát sinh giao dịch, ngân hàng sẽ tiến hành đóng tài khoản và các dịch vụ liên quan theo đúng thỏa thuận.

Trước đó, nhiều ngân hàng cũng đã triển khai các biện pháp bao gồm đóng tài khoản không hoạt động trong thời gian dài hoặc áp dụng phí duy trì, phí quản lý đối với các tài khoản không đáp ứng điều kiện về số dư tối thiểu và tần suất giao dịch.

Theo đó, Ngân hàng Quốc tế (VIB) thông báo áp dụng chính sách phí mới: Các tài khoản thanh toán không phát sinh giao dịch trong 12 tháng liên tục trở lên sẽ bị thu phí 10.000 đồng/tháng (chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng), được ngân hàng gọi là phí quản lý tài khoản đóng băng.

Để tránh bị thu phí, VIB khuyến nghị khách hàng cần thực hiện ít nhất một giao dịch ghi có vào tài khoản, như nhận tiền chuyển từ tài khoản khác hoặc nộp tiền mặt tại quầy giao dịch, ATM.

Ngoài VIB, nhiều ngân hàng cũng áp dụng thu phí đối với tài khoản không hoạt động.

Hiện chỉ một số ít ngân hàng như Techcombank miễn phí hoàn toàn đối với các khoản phí liên quan tài khoản thanh toán của khách hàng dù không hoạt động, đồng thời cũng không yêu cầu khách hàng duy trì số dư tối thiểu.