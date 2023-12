Các phim Việt bị chê 'thảm họa' trong năm 2023

Chiếm đoạt (17/11) là bộ phim duy nhất trong danh sách hiện còn trụ rạp. Phim ban đầu ấn định lịch chiếu vào 24/11, song bất ngờ ra mắt sớm 1 tuần do bối cảnh phòng vé “rộng đường”. Do Thắng Vũ đạo diễn, dự án quy tụ dàn diễn viên gồm Miu Lê, Lãnh Thanh, Karik, Phương Anh Đào. Phim theo chân My (Miu Lê) - một cô gái trẻ vừa ra trường xin làm bảo mẫu tại nhà đôi vợ chồng Sơn (Lãnh Thanh) và Hà (Phương Anh Đào). Cô tìm cách phá vỡ hạnh phúc của gia đình, tiếp cận Sơn và thành công đưa được anh lên giường. Song cũng từ đây, My bất đắc dĩ bị cuốn vào cuộc chiến tranh giành quyền lực.