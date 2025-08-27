Các lực lượng tiến về Ba Đình, sẵn sàng cho buổi sơ duyệt cấp Nhà nước

- 20h ngày 27/8, buổi Sơ duyệt cấp nhà nước cho Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9 diễn ra ở Quảng trường Ba Đình và các tuyến đường lân cận.
- Buổi sơ duyệt có sự tham gia của các lực lượng quân đội, công an, quần chúng, các khí tài hiện đại do Việt Nam sản xuất... cùng sự hiện diện của nhiều đoàn khách mời nước ngoài.
- Trước đó, buổi tổng hợp luyện lần 1 và lần 2 đã lần lượt diễn ra thành công. Buổi tổng duyệt cho đại lễ 2/9 sẽ tổ chức vào 6h30 ngày 30/8. Lễ kỷ niệm chính thức diễn ra sáng 2/9 tại Quảng trường Ba Đình.
-
Các khối diễu binh tập kết, luyện tập điều lệnh
19h30, các khối diễu binh tập kết trên đường Phan Đình Phùng luyện tập điều lệnh. Ảnh: Duy Hiệu.
-
Không khí sôi động tại Tràng Tiền trước giờ sơ duyệt
Lúc 19h10, tại ngã tư Tràng Tiền - Đinh Tiên Hoàng, không khí náo nhiệt và rộn ràng sắc đỏ sao vàng trước buổi sơ duyệt cấp Nhà nước. Người dân đồng thanh hát Như có Bác trong ngày đại thắng, ca khúc quen thuộc từng vang lên trong các buổi tổng duyệt ngày 21 và 24/8, tạo nên bầu không khí phấn khởi và xúc động. Ảnh: Văn Nguyện.
-
Quang cảnh quảng trường Ba Đình trước lễ sơ duyệt
Một giờ trước buổi sơ duyệt, không khí tại quảng trường Ba Đình sôi động với sự xuất hiện của các khối diễu binh, diễu hành cùng hàng nghìn người dân, khách mời và đại biểu. Trời không mưa, se lạnh, tạo điều kiện thuận lợi để người dân cùng theo dõi những bước hành quân qua đường Hùng Vương. Ảnh: Thuận Thắng.
-
40 điểm tiếp nước, bánh miễn phí cho người dân xem diễu binh
Trong các ngày 27, 30/8 và 2/9, Thành Đoàn Hà Nội triển khai 40 điểm “tiếp sức” dọc các tuyến trung tâm diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9.
Mỗi điểm này có 20-30 tình nguyện viên tham gia phân luồng, hướng dẫn, giữ gìn vệ sinh môi trường; đồng thời phát đồ ăn, nước uống cho người dân. Ảnh: Tiền Phong.
-
Đoàn xe tăng, khí tài quân sự phô diễn uy lực trên đường phố
Chiều 27/8, tại các trục đường trung tâm, tiếng bánh xe, xích sắt rền vang khi đội hình xe tăng và các khí tài hạng nặng tiến vào. Những "cỗ thép khổng lồ" nối đuôi nhau trở về vị trí tập kết, đi giữa "rừng cờ" và trong tiếng reo hò, cổ vũ của người dân hai bên đường.
Màn trình diễn khí tài với xe tăng, pháo phản lực, tên lửa chiến thuật trở thành điểm nhấn ấn tượng của đội hình diễu binh, khắc họa sức mạnh và sự hiện đại của lực lượng vũ trang Việt Nam. Ảnh: Duy Hiệu.