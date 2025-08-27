Các lực lượng tiến về Ba Đình, sẵn sàng cho buổi sơ duyệt cấp Nhà nước

Video trực tiếp buổi tổng hợp luyện lần hai ở Ba Đình

0

Tối 24/8, buổi tổng hợp luyện lần 2 cho Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (A80) diễn ra tại Quảng trường Ba Đình cùng các tuyến phố trung tâm.