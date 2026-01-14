Ca song thai hiếm, bác sĩ Bệnh viện Từ Dũ lần đầu gặp

Bị đe dọa mất con ở tuần 24, một sản phụ song thai hiếm gặp đã được các bác sĩ Bệnh viện Từ Dũ kiên trì hỗ trợ, kéo dài thai kỳ thêm 8 tuần để đón hai bé chào đời an toàn.

Em bé chào đời trong niềm vui vỡ oà của gia đình và đội ngũ bác sĩ. Ảnh: BVCC.

Chiều 14/1, chị N.T.H.N. (21 tuổi, ngụ Tây Ninh) bế con rời Bệnh viện Từ Dũ (TP.HCM) sau hơn ba tháng sống trong thấp thỏm. Với gia đình, đó là ngày hạnh phúc vỡ òa. Với các bác sĩ, đây là dấu mốc đặc biệt trong một ca song thai hiếm, khi ê-kíp phải chạy đua từng ngày, từng tuần để giữ lại sự sống cho em bé còn lại.

Ba năm mong con, chị N. mới có thai nhờ thụ tinh trong ống nghiệm. Cuối tháng 6/2025, chị được xác định mang song thai. Những tháng đầu, thai kỳ diễn tiến thuận lợi, các xét nghiệm đều cho kết quả tốt. Gia đình tưởng rằng hành trình làm cha mẹ đã chạm ngõ bình yên.

Biến cố xảy ra ở tuần thai 16-17, khi siêu âm phát hiện một thai nhi bị dị tật bẩm sinh nặng, không có khả năng sống sau sinh. Chị N. được chuyển đến Bệnh viện Từ Dũ để theo dõi và tư vấn chuyên sâu. Sau nhiều cuộc trao đổi, các bác sĩ buộc phải đưa ra lựa chọn khó khăn là đình chỉ thai bất thường để bảo toàn cơ hội sống cho thai còn lại.

Quyết định được đưa ra trong nước mắt. Ngày 15/9/2025, thủ thuật được thực hiện an toàn. Những lần tái khám sau đó cho thấy thai nhi còn lại tiếp tục phát triển, dù chậm hơn bình thường.

Khi gia đình vừa tạm trút nỗi lo, một biến cố khác lại ập đến. Chiều 10/11/2025, lúc thai được gần 25 tuần, chị N. đột ngột đau bụng dữ dội và phát hiện bất thường. Sản phụ được đưa đến cấp cứu tại Bệnh viện Từ Dũ. Các bác sĩ xác định thai đã ngừng phát triển trước đó sẩy ra ngoài, trong khi thai còn lại vẫn nằm trong bụng mẹ.

Ê-kíp Bệnh viện Từ Dũ thăm hỏi sản phụ trước khi lâm bồn. Ảnh: BVCC.

Thời điểm này, em bé chỉ nặng khoảng 620 g, còn quá non để có thể sống nếu chào đời. Nguy cơ sinh non, nhiễm trùng và biến chứng cho người mẹ luôn rình rập. Trước tình huống hiếm gặp và đầy rủi ro, các bác sĩ Bệnh viện Từ Dũ bước vào một cuộc chạy đua thực sự với thời gian.

Mục tiêu được đặt ra rất rõ ràng là kéo dài thai kỳ càng lâu càng tốt, nhưng phải đảm bảo an toàn cho sản phụ. Từng dấu hiệu nhỏ nhất đều được theo dõi sát. Chỉ cần xuất hiện nhiễm trùng hoặc chuyển dạ không kiểm soát, ca bệnh có thể rẽ sang hướng nguy hiểm.

Sau gần ba tuần điều trị nội trú, tình trạng chị N. ổn định hơn. Các cơn gò thưa dần, không còn đau bụng hay dấu hiệu nhiễm trùng. Sản phụ được cho xuất viện, nhưng lịch tái khám dày đặc, gần như vài ngày một lần.

Đầu tháng 12, thai được hơn 28 tuần nhưng vẫn rất nhẹ cân. Các bác sĩ tiếp tục theo dõi sát sao từng chỉ số. Khi xuất hiện dấu hiệu nhiễm khuẩn, chị N. lập tức được nhập viện điều trị bằng kháng sinh phù hợp. Mỗi ngày trôi qua là thêm một ngày hy vọng cho em bé trong bụng.

Nhờ sự kiên trì của ê-kíp điều trị và sự hợp tác chặt chẽ của gia đình, thai kỳ tiếp tục được kéo dài. Từ mốc 29-30 tuần lên 32 tuần, cân nặng thai nhi tăng dần qua từng lần siêu âm. Đó là những con số nhỏ, nhưng với các bác sĩ, mỗi gram tăng lên đều mang ý nghĩa sống còn.

Rạng sáng 6/1, khi thai được 32 tuần, sản phụ vỡ ối và chuyển dạ nhanh. Bé gái chào đời nặng 1,8 kg, non tháng nhưng tự thở, được chuyển chăm sóc tại khoa Sơ sinh. Những ngày sau đó, em bé dần ổn định, được ấp Kangaroo cùng cha mẹ.

Theo các bác sĩ, trên thế giới chỉ ghi nhận vài chục trường hợp trì hoãn sinh trong ca song thai tương tự, và thời gian trì hoãn thường rất ngắn. Việc kéo dài thai kỳ hơn 8 tuần như trường hợp này là kết quả hiếm gặp, đòi hỏi theo dõi nghiêm ngặt và phối hợp chặt chẽ giữa nhiều chuyên khoa.