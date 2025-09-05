Ca sĩ Vĩnh Long bị loại ở show Hàn Quốc

Đặng Hồng Hải phải dừng chân ở top 48 show sống còn Boys II Planet. Kết quả này khiến nhiều khán giả cảm thấy tiếc nuối.

Tối 4/9, Mnet chính thức công bố kết quả vòng loại thứ 2 của Boys II Planet. Sau vòng này, chỉ có 24 thực tập sinh tiếp tục được đồng hành cùng chương trình. Kết quả được tổng hợp từ tổng số lượt bình chọn của người xem trên toàn cầu, theo ghi nhận lên đến hơn 14 triệu phiếu.

Theo đó, Đặng Hồng Hải là một trong các thực tập sinh bị loại. Thí sinh Việt Nam tụt xuống hạng 46/48, và phải chấp nhận dừng cuộc chơi. Trước đó, ở vòng loại đầu tiên, anh từng xếp hạng 30/48.

Đặng Hồng Hải bị loại ở Boys II Planet.

Việc Đặng Hồng Hải phải ra về khiến nhiều khán giả bất ngờ và tiếc nuối. Trên mạng xã hội, việc nam ca sĩ bị tụt hạng sâu cũng gây ra tranh cãi trái chiều. Nhiều người hâm mộ bức xúc khi Hồng Hải dù có phần thể hiện tốt, đầy năng lượng và cố gắng trong mỗi phần thi nhưng kết quả kém xa kỳ vọng. Song, số khác cho rằng kết quả phụ thuộc vào lượng fanvote, nên chuyện thí sinh Việt Nam chịu thiệt thòi hơn không có gì quá ngạc nhiên.

Mới đây, Đặng Hồng Hải cũng viết thư tay bày tỏ cảm xúc sau khi bị loại khỏi show sống còn Hàn Quốc: "Khi quyết định quay lại, mình đã lo lắng rất nhiều, nhưng bây giờ nhìn lại thì đó thật sự là một lựa chọn đúng đắn. Nhờ Boys Planet, mình đã học hỏi được rất nhiều, gặp gỡ những người bạn tốt, và có thể tạo nên những kỷ niệm quý giá".

Anh chia sẻ thêm: "Trong suốt 2 năm qua, nhờ có các fan đã chờ đợi, yêu thương, mà mình đã có thể trưởng thành. Điều đó khiến mình thật sự hạnh phúc. Chính nhờ sự ủng hộ và tình yêu thương của mọi người mới có Đặng Hồng Hải ngày hôm nay".

Đặng Hồng Hải sinh năm 2003, quê Bến Tre (nay là Vĩnh Long), gây chú ý tại cuộc thi Boys Planet của Mnet phát sóng năm 2022. Sau khi dừng chân sớm, anh trở lại đầy tự tin ở mùa 2 của chương trình. Đặng Hồng Hải cũng là thực tập sinh Việt Nam duy nhất góp mặt, thuộc nhóm Boys II Planet C.