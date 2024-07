Ca sĩ Việt e dè sức nóng của 60 anh trai

Bất cứ sản phẩm âm nhạc Việt nào ra mắt thời điểm này cũng có thể bị lu mờ bởi sức nóng quá lớn từ hai chương trình Anh trai "say hi", Anh trai vượt ngàn chông gai.

Hai chương trình âm nhạc là Anh trai vượt ngàn chông gai và Anh trai “say hi” lên sóng cùng thời điểm đã đưa 63 nghệ sĩ nam vào tình thế đối đầu nhau. “Cuộc chiến” này hoàn toàn chiếm sóng truyền thông, mạng xã hội khiến bất cứ nghệ sĩ nào ra mắt sản phẩm âm nhạc vào thời điểm này cũng trở thành nước đi mạo hiểm và rủi ro nhiều hơn thành công.

Sức nóng từ hơn 60 anh trai

Tới tối 16/7, các tiết mục trong 2 show chiếm tới 18 vị trí trong 40 video của top thịnh hành, danh mục âm nhạc. Trong đó, Catch Me If You Can (4,2 triệu lượt xem sau 9 ngày), Hào quang, Love Sand, You của Anh trai “say hi” lần lượt giữ vị trí số 1, 2, 4 và 5. Hào Quang, You mới được phát hành cách đó 2 ngày đã nhanh chóng lọt top thịnh hành nên chúng được dự đoán tăng hạng trong những ngày tới.

Trong khi đó, Lặng do Rhymastic thể hiện đang là tiết mục có thứ hạng cao nhất trong chương trình Anh trai vượt ngàn chông gai. Video ghi lại phần trình diễn này tạm đứng vị trí thứ 6.

Anh trai "say hi" đang dẫn đầu về lượt thảo luận với nhiều video giữ vị trí đầu của top thịnh hành. Ảnh: NSX.

Theo thống kê của YouNetMedia, trong các chủ đề âm nhạc hot nhất mạng xã hội một tuần qua (tính tới rạng sáng 17/7), Anh trai “say hi” dẫn đầu với hơn 455.000 thảo luận. Anh trai vượt ngàn chông gai đứng thứ 2 với 104.000 thảo luận. Trong khi đó, MV Em nên yêu cô ta, Chúa tể và Đùa anh đau đấy đứng hạng 8-10 với lượt thảo luận dao động từ 2.000 tới 3.000 lượt, con số nhỏ nhoi so với 2 chương trình âm nhạc.

Anh trai “say hi” là chủ đề thảo luận hot suốt từ 29/5 tới hiện tại. Chương trình thu hút hơn 2 triệu lượt thảo luận với gần 63 triệu lượt tương tác trong quãng thời gian kể trên. Chỉ tính riêng 24 giờ gần đây (tính tới đêm 16/7), Anh trai “say hi” cũng dẫn đầu trong số các chủ đề hot nhất trên mạng xã hội với gần 137.000 thảo luận. Ở bảng xếp hạng này, Anh trai vượt ngàn chông gai đứng hạng 6 với con số hơn 10.000.

Nếu chỉ xét riêng chủ đề hot nhất mạng xã hội ở mảng âm nhạc, Anh trai vượt ngàn chông gai xếp hạng 2, theo sau đó là MV Chúa tể, bài hát Dắt em đi khỏi đây, live concert 1689, bài hát Only If You Say Yes của nhóm nhạc Hàn Quốc ENHYPEN, MV Người bán nỗi buồn và Đùa anh đau đấy.

Theo đại diện của YouNetMedia, có nhiều đề tài khiến Anh trai “say hi” được thảo luận, chẳng hạn kết quả loại 6 anh trai, team Negav ăn mừng top 1 thịnh hành. Các ca khúc trình diễn trong tập vừa rồi cũng nổi tiếng và bên cạnh đó là nhiều video hậu trường thu hút sự quan tâm của khán giả.

Trên mạng xã hội, những bài viết bàn tán về 2 cuộc thi được đăng tải tràn ngập. Đặc biệt, việc 2 chương trình lên sóng cùng thời điểm càng thúc đẩy tâm lý so kè từ chất lượng tới thành tích giữa 2 nhóm fan. Điều đó càng khiến Anh trai vượt ngàn chông gai và Anh trai “say hi” “thâu tóm” mạng xã hội.

Những bài đăng, thảo luận về các sản phẩm âm nhạc được ra mắt thời gian qua từ Karik, Noo Phước Thịnh, Orange… cũng có nhưng thưa thớt và không thu hút lượt tương tác lớn như 2 show âm nhạc.

Anh trai vượt ngàn chông gai lên sóng giúp nhiều nghệ sĩ nam hâm nóng tên tuổi. Ảnh: NSX.

Đáng nói, Rap Việt vừa casting vào 15/7, báo hiệu chương trình sắp lên sóng. Nhiều chủ đề xoay quanh chương trình cũng được đưa ra thảo luận, chẳng hạn Karik làm giám khảo casting, cuộc thi năm nay thiếu vắng những gương mặt kỳ cựu ghi danh… Lần đầu tiên, các chương trình âm nhạc bùng nổ và có sức ảnh hưởng tới thị trường âm nhạc đến như vậy.

Các sản phẩm âm nhạc bị ảnh hưởng

Ngày đẹp trời để nói lời chia tay của Lou Hoàng là MV có thứ hạng cao nhất (hạng 3) trên top thịnh hành, danh mục âm nhạc tính tới tối 16/7. Sản phẩm nhận được 28 triệu lượt xem sau khoảng một tháng phát hành. Ngày đầu sau khi chia tay của Đức Phúc, Ai mà biết được (Soobin, tlinh), Nhật ký vào đời (Karik), Friendship (Đen), Yên bình có quá đắt không (KHIEM) lần lượt ở vị trí thứ 10, 14, 15, 17 và 18.

Lượt xem các MV của Đức Phúc, Soobin, Karik và Đen dao động từ 3 triệu lượt tới 6,2 triệu lượt xem sau khoảng 3 tuần phát hành. Riêng Friendship của Đen chỉ đạt khoảng 3 triệu lượt xem sau 3 tuần phát hành, thấp hơn Ai mà biết được của Soobin tung ra cùng ngày 25/6. Lượt xem được cho là khá thấp so với danh tiếng vốn có của Đen, có thể đến từ việc sản phẩm lần này không quá đột phá, mới mẻ. Nhưng, nếu không có 2 chương trình, có lẽ hiệu ứng của Friendship và các sản phẩm âm nhạc ra mắt thời gian qua đã khả quan hơn.

Karik mạo hiểm tung ra album quan trọng giữa thời điểm các anh trai đang chiếm sóng MXH. Ảnh: FBNV.

Đùa anh đau đấy được Noo Phước Thịnh phát hành tối 16/7 và có lượt thảo luận là 117 trong chủ đề âm nhạc được thảo luận nhiều nhất 24 giờ. Tuy nhiên, nếu xét tất cả chủ đề, Đùa anh đau đấy không xuất hiện trong top 10 khi 2 chương trình anh trai cùng hàng loạt câu chuyện khác đã hoàn toàn chiếm sóng mạng xã hội. Sau khoảng 17 giờ phát hành, MV đạt 128.000 lượt xem, một con số không quá cao.

Thời điểm ra mắt của Đùa anh đau đấy khá bất lợi khi đúng tối 16/7, Hoàng Thùy lại tung tin nhắn liên quan đến sự việc cô không được ngồi vị trí giám khảo cuộc thi Miss Universe Vietnam 2024 gây xôn xao suốt thời gian qua. Đáng nói, nội dung tin nhắn có nhắc tới “Thanh Hang”, được cho là Thanh Hằng. Do đó, sự bàn tán trên mạng xã hội tối 16/7 gần như chỉ tập trung vào các sự việc như Anh trai “say hi”, Anh trai vượt ngàn chông gai, Hoàng Thùy, Thanh Hằng hay Dược sĩ Tiến, Hương Giang.

Ít ngày trước, Karik ra mắt album kép mang tên 421 được chia thành 2 album lẻ là Bright Side và Dark Side. Từ concept tới chất lượng âm nhạc đều được đánh giá cao, đặc biệt với ý tưởng album kép, Karik thể hiện rõ nét 2 khía cạnh độc lập trong âm nhạc của anh. Dẫu vậy, album gói gọn hành trình 15 năm làm nhạc của Karik cũng vô tình bị lu mờ phần nào trước những đề tài kể trên nên chưa nhận được sự quan tâm xứng tầm.