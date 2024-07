Vì sao showbiz tồn tại những 'Dược sĩ Tiến'?

Nhiều khán giả thắc mắc một người vốn không nổi bật về chuyên môn giải trí nhưng làm host hết show này đến show khác với nghệ danh cũng thuộc hàng kỳ lạ showbiz: "Dược sĩ Tiến".

Dược sĩ Tiến bước ra từ một cuộc thi nam giới, sau đó bỏ tiền làm nhiều show, web drama, MV, phim ảnh nơi anh đóng luôn vai trò nam chính, làm host, làm giám khảo.

Không nổi bật về ngoại hình, đài từ, không có xuất phát điểm về chuyên môn MC, truyền thông, nghệ thuật… nhưng Dược sĩ Tiến bỗng quen mặt, phủ sóng showbiz Việt. Điều này đúng ra rất khó hiểu.

Vì sao Dược sĩ Tiến nổi tiếng?

Dược sĩ Tiến (tên thật là Phạm Minh Hữu Tiến, sinh năm 1989) xuất thân là dược sĩ, tốt nghiệp Đại học Y Dược Cần Thơ. Năm 2017, anh đạt danh hiệu cao nhất ở cuộc thi khá xa lạ là Nam vương người Việt thế giới 2017 được tổ chức tại Mỹ.

Thời điểm đó, chất lượng thí sinh của cuộc thi này không được đánh giá cao và cũng có nhiều bài viết cho biết Dược sĩ Tiến gây tranh cãi khi đăng quang. Cũng trong năm này, Dược sĩ Tiến tham gia hội đồng chuyên môn thẩm mỹ của Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017. Kể từ đó, anh từng bước dấn thân vào showbiz Việt.

Trong khoảng 7 năm, anh cùng Hương Giang đầu tư sản xuất nhiều chương trình như The New Mentor, The Next Gentleman… Trong những chương trình đó, Dược sĩ Tiến thường làm host, thậm chí có quyền loại thí sinh. Anh cũng bỏ tiền làm phim Hạnh phúc máu, một số web drama, MV và hiện là nhà sản xuất kiêm giám khảo của Miss Universe Vietnam 2024… Tuy nhiên, điều khiến công chúng nhớ tới Dược sĩ Tiến nhiều hơn cả là những phát ngôn, hành động gây tranh cãi hoặc việc mặc trang phục lố trong các chương trình, sự kiện anh tham gia. Hiện, sự vụ giữa Dược sĩ Tiến với Hoàng Thùy vẫn là tâm điểm gây tranh cãi trên mạng xã hội.

Dược sĩ Tiến tham gia hàng loạt chương trình với vai trò host dù chưa đủ chuyên môn. Ảnh: FBNV.

Không xuất thân từ lĩnh vực MC, không thực sự có đài từ tốt, ngoại hình nổi bật nhưng Dược sĩ Tiến làm host nhiều chương trình. Vượt qua yêu cầu về chuyên môn, anh còn lấn sân sản xuất phim (đóng luôn nam chính), MV, show thực tế. Điều đó khiến không ít khán giả đặt câu hỏi lý do gì khiến Dược sĩ Tiến tồn tại ở showbiz Việt suốt nhiều năm qua, đóng nam chính điện ảnh, ngồi ở vị trí giám khảo, giữ "quyền sinh sát" ở nhiều chương trình.

Lý do đầu tiên được nhiều người lý giải là Dược sĩ Tiến luôn dám mạnh tay chi tiền mà theo anh lý giải số tiền này anh có được nhờ nghiên cứu, kinh doanh mỹ phẩm. Trong một bài phỏng vấn vào đầu năm 2023, Dược sĩ Tiến cho biết anh đã chi không dưới 50 tỷ đồng cho nghệ thuật.

Trước đó, vào cuối năm 2022, thời điểm ra mắt phim Hạnh phúc máu và bị nói chơi ngông, không có gì ngoài tiền, anh trả lời: “Nếu mọi người nói Tiến không có gì ngoài tiền thì Tiến xin phản biện là ngoài tiền, Tiến có tình cảm nữa. Vì nếu không có tình cảm sẽ không dám chi số tiền như vậy để làm điều này”.

Bên cạnh đó, sự bùng nổ của nhiều nền tảng mạng xã hội trong khi một bộ phận khán giả Việt dễ dàng ủng hộ, cổ xúy bất chấp ồn ào, tranh cãi chuyên môn cũng là một phần lý do để trường hợp như Dược sĩ Tiến vẫn tồn tại, thậm chí đảm đương vai trò quan trọng trong các chương trình, cuộc thi, tung hoành showbiz.

Hình ảnh Thanh Hằng phải nghe Dược sĩ Tiến nhận xét, kiểm soát trong show thời trang hay những người có chuyên môn nhiều năm trong giới hoa hậu im lặng ngồi dưới nghe anh điều phối, trả lời báo chí về một cuộc thi sắc đẹp gây không ít lăn tăn.

Chuyên gia truyền thông Phan Vĩnh Phúc nhận định việc đầu tư tiền để làm "nhân hiệu" đã được nhiều doanh nhân, bác sĩ, dược sĩ... thực hiện nhưng thường về chuyên môn sâu thay vì làm show. Hoặc với vai trò nhà đầu tư, tài trợ của show, sản phẩm giải trí những người này sẽ đứng sau thay vì xuất hiện như Dược sĩ Tiến.

“Dược sĩ Tiến nên chăng chú ý về vai trò cụ thể là doanh nhân, nhà đầu tư hay người tài trợ để phân định rõ khi phát ngôn, giữa cảm xúc và lý trí, hơn nữa nên xét tương quan trong bối cảnh phát ngôn, nhất là khi phát ngôn đang được ghi hình hay trong trả lời báo chí. Hiện nay định vị thương hiệu Dược sĩ Tiến chưa rõ ràng nên việc thể hiện cá tính hơi bản năng”, chuyên gia nói.

Theo ông Phan Vĩnh Phúc, nếu không định vị tốt, các chương trình của Dược sĩ Tiến sẽ thiên về truyền thông mạng xã hội mà ít mang giá trị, chức năng của truyền thông đại chúng, tức sẽ bớt uy tín đi.

Showbiz Hoa, Hàn không có chỗ cho những tai tiếng

Trường hợp tự bỏ tiền để mua lấy sự nổi tiếng trong showbiz là chuyện không hề hiếm ở bất kỳ thị trường giải trí nào, từ Việt Nam tới Hàn Quốc, Trung Quốc, hay Hollywood. Tuy nhiên, những thị trường nổi tiếng khắc nghiệt như Hàn Quốc hay Trung Quốc không chấp nhận những người nổi tiếng chưa đủ tài năng mà chỉ toàn tai tiếng, chiêu trò.

Theo tờ Eastday, Hiệp hội Công nghiệp Biểu diễn Trung Quốc thậm chí ban hành Các biện pháp quản lý kỷ luật tự giác đối với người biểu diễn trong ngành biểu diễn để chấn chỉnh những người hoạt động trong ngành giải trí.

Những nghệ sĩ vướng ồn ào ở Trung Quốc khó có cơ hội trở lại showbiz. Ảnh: Weibo.

Bài viết nêu rõ: “Học đạo đức trước, trước hết hãy làm người. Là những người làm trong lĩnh vực giải trí, đặc biệt những người có danh tiếng cao hơn, họ phải nghiêm khắc trong kỷ luật tự giác và làm gương tốt. Một khi bạn đùa với lửa sẽ gây ra hậu quả xấu và phải trả giá đắt. Người làm văn nghệ phải ‘chú ý đến gu thẩm mỹ, coi trọng đạo đức nghệ thuật, giữ gìn lẽ phải cho lịch sử, đề cao đức hạnh’. Yêu cầu những người làm nghề giải trí nâng cao sự tu dưỡng bản thân, chú ý đến hành vi của họ. Nếu làm nghề biểu diễn nghệ thuật thì phải tuân thủ các tiêu chuẩn của ngành và theo đuổi cả đạo đức lẫn nghệ thuật. Chỉ khi đó con đường biểu diễn nghệ thuật mới ngày càng rộng mở hơn”.

Angelababy chỉ vì đi xem show diễn thoát y của Lisa ở nước ngoài mà bị cấm phát ngôn trên mạng xã hội suốt 3 tháng. Gần đây, gương mặt cô bị làm mờ khi xuất hiện trên sóng truyền hình. Angelababy khó có đường trở lại showbiz.

Ở showbiz Hàn Quốc, những ngôi sao tai tiếng cũng khó có “đường sống” chứ chưa bàn đến việc nổi tiếng, xuất hiện trên truyền hình. Sau mỗi hành động hay phát ngôn gây tranh cãi, họ đều phải nhanh chóng xin lỗi và sau đó chân thành thể hiện sự hối lỗi để xoa dịu sự tức giận của dư luận.

Chẳng hạn, Jennie mới đây bị chỉ trích vì phả khói thuốc vào mặt nhân viên hay diễn viên hài Park Dong Geun từng đối mặt với làn sóng chỉ trích khi đưa ra nhận xét không phù hợp về thần tượng nhỏ tuổi, Kemy cũng bị tẩy chay khi sử dụng nhiều câu hát để miệt thị ngoại hình đàn chị Park Bom…

Sự khắc nghiệt được áp dụng với không chỉ diễn viên, ca sĩ mà cả những người nổi tiếng trên Internet. Vào thời điểm nhiều BJ (những người hoạt động trên các nền tảng phát sóng) vướng tranh cãi, tờ Chosun nhận định: “Thế giới Internet vốn rất khoan dung nên các chuẩn mực đạo đức cũng bị lung lay. Tuy nhiên, vì họ (PV: Ý chỉ các BJ) đang ngày càng nổi tiếng và giàu có như những ngôi sao nên rõ ràng họ có trách nhiệm phải gánh chịu chuẩn mực xã hội. Đã đến lúc họ phải có trách nhiệm hơn trong lời nói và hành động”.