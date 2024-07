Gin Tuấn Kiệt lên tiếng khi bị công kích

Việc tham gia Anh trai “say hi” khiến Gin Tuấn Kiệt gặp rắc rối. Nhiều tài khoản mạng công kích anh với những lời lẽ tiêu cực.

Gin Tuấn Kiệt là một trong 30 nghệ sĩ nam tham gia Anh trai “say hi”. Anh vượt qua vòng live stage 2 và đang chuẩn bị cho live stage 3. Việc Gin Tuấn Kiệt đi tiếp, trong khi 6 anh trai khác gồm Nicky, Công Dương, Phạm Đình Thái Ngân, Tage, Phạm Anh Duy, Phú Quí bị loại sau live stage 2 khiến nhiều khán giả bất bình.

Gin Tuấn Kiệt bị chê khi tham gia Anh trai "say hi". Ảnh: FBNV.

Họ cho rằng trong chương trình, Gin Tuấn Kiệt nhạt nhòa, không xứng đáng đi tiếp bằng một số anh trai đã bị loại. Ngoài ra, việc Gin Tuấn Kiệt thường xuyên nhắc tới vợ là Puka cũng làm khán giả chán nản. Theo người hâm mộ, Gin Tuấn Kiệt tham gia cuộc thi âm nhạc nhưng không gây ấn tượng về kỹ năng ca hát, nhảy nhót mà lại lạm dụng chuyện đời tư.

Tuy nhiên, cũng có khán giả bênh vực Gin Tuấn Kiệt đồng đều kỹ năng lại có ngoại hình sáng sân khấu nên việc anh đi tiếp cũng dễ hiểu. Dẫu vậy, cộng đồng mạng vẫn “tấn công” Gin Tuấn Kiệt và để lại nhiều bình luận tiêu cực trên trang cá nhân của nam ca sĩ hoặc những bài viết liên quan đến anh.

Liên tục vấp phải ý kiến chỉ trích, Gin Tuấn Kiệt viết trên trang cá nhân: “Mọi người vui lòng bình luận lịch sự, nhã nhặn, không tranh cãi với nhau nhé”. Ngoài ra, dưới một bình luận chê hát dở, nhạt nhòa nhất chương trình và mong anh bị loại sớm, Gin Tuấn Kiệt trả lời ngắn gọn: “Dạ xin lỗi”.

Vừa qua, vòng live stage 2 lên sóng và việc team Catch Me If You Can do Negav làm đội trưởng đứng ở vị trí cuối cùng trong lượt đấu đầu tiên gây bất bình. Khán giả cho rằng một tiết mục lôi cuốn như Catch Me If You Can đứng cuối là điều bất công.

Trấn Thành, MC trong chương trình sau đó lên tiếng khẳng định khán giả trong trường quay đã chấm điểm công tâm.

“Có 2 loại âm nhạc là để nghe, replay và để trình diễn. Có những bài hát sau quá trình biên tập, dàn dựng sẽ được khán giả ở nhà nghe đi nghe lại vì giai điệu catchy, thu hút, dễ nhớ, dễ thuộc. Nhưng khi ở hiện trường, chúng ta phải xét đến hiệu ứng trình diễn nữa. Có những tiết mục, melody có thể không bắt tai bằng bài hát để nghe nhưng khi trình diễn lại hiệu quả sân khấu cao nên được vote nhiều. Chúng ta vẫn phải ghi nhận sự nỗ lực và lao động nghiêm túc của các anh em”, Trấn Thành viết.