Lần cuối cùng có đủ 30 anh trai 'say hi'

6 anh trai bị loại ở tập 5 Anh trai "say hi". Đồng nghĩa, ở những vòng sau, khán giả không còn nhìn thấy 30 nghệ sĩ nam cùng xuất hiện trong chương trình.

6 anh trai đầu tiên phải nói lời tạm biệt chương trình Anh trai “say hi” trong tập 5 lên sóng tối 13/7. Tập 5 mở màn bằng màn công bố kết quả bình chọn của tập trước đó. Đúng như tin đồn lan truyền trên mạng xã hội những ngày qua, trong 4 nhóm đã trình diễn ở lượt đấu đầu tiên của live stage 2, team HIEUTHUHAI với Love Sand giành số phiếu cao nhất (387 điểm).

Chiến thắng này của HIEUTHUHAI với ca khúc Love Sand có thể gây tranh luận. Lý do là bài hát đậm chất R&B này được nhận xét khá ngang, trong khi đó, Catch Me If You Can của đội Negav lại chinh phục được số đông khán giả hơn cả với giai điệu lôi cuốn. Love Sand gây tranh cãi thời gian qua bởi phần vũ đạo được cho là quá gợi cảm, nhiều động tác không phù hợp với khán giả trẻ.

Trong khi đó, Catch Me If You Can chỉ đứng hạng 4 sau lượt đấu đầu và việc này đang khiến khán giả bất bình. Điều càng gây tranh cãi hơn là 2 anh trai trong team này: Nicky và Công Dương bị loại.

Đội HIEUTHUHAI dẫn đầu lượt đấu thứ nhất

Với việc HIEUTHUHAI đã đứng đầu lượt đấu đầu tiên, 3 team còn lại là Isaac, Song Luân và Negav bước vào lượt đấu thứ 2 với áp lực phải vươn lên dẫn đầu để lật ngược tình thế. You Had Me at Hello do Hải Đăng Doo, Gin Tuấn Kiệt, Phạm Đình Thái Ngân, Lou Hoàng thể hiện là tiết mục ở lượt đấu thứ 2 của team Isaac.

Tuy nhiên, tiết mục này khó giúp đội Isaac lật ngược thế cờ bởi You Had Me at Hello là một ca khúc ngọt ngào, đáng yêu với đoạn điệp khúc lặp đi lặp lại nhưng thiếu điểm nhấn nên khó tạo dấu ấn mạnh và sự bùng nổ cho khán giả trường quay. Về mặt concept, nhóm chọn hình tượng mèo với sắc màu chủ đạo là trắng, hồng. Điểm nhấn của tiết mục là cảnh các thành viên nhảy dây trên sân khấu.

Đầu đội sừng khiến cả trường quay như lạc vào không khí của lễ hội đấu bò Tây Ban Nha, với không gian tràn ngập sắc màu đỏ rực. Ảnh: NSX.

Lấy concept Zombie, You, bài hát ở lượt đấu thứ 2 của đội Song Luân mang màu sắc hip hop vừa vui nhộn, hài hước lại vừa catchy. Kết hợp lời ca đơn giản, vũ đạo lấy cảm hứng từ hành động tay duỗi thẳng trước mặt đặc trưng của zombie, You được dự đoán gây sốt trên mạng xã hội những ngày tới.

Âm nhạc có thể replay, không kén người nghe là màu sắc chung của các ca khúc trong lượt đấu thứ 2, từ You Had Me at Hello, You đến Đầu đội sừng, bài hát do Hùng Huỳnh, Hurrykng, Quân A.P thể hiện.

3 anh trai cân bằng được âm nhạc và trình diễn để tạo nên một tiết mục hoàn chỉnh, bắt tai. Hùng Huỳnh không quá xuất sắc về giọng hát nhưng lại sáng trên sân khấu với ngoại hình đẹp, vũ đạo lôi cuốn và kỹ năng trình diễn tốt. Trong khi đó, Hurrykng ghi điểm với đoạn rap và lên nốt cao tròn trịa. Quân A.P không chỉ sáng về visual mà còn có vocal tốt.

6 anh trai dừng cuộc chơi

Trong khi 3 tiết mục còn lại đều là những ca khúc thân thiện với khán giả, giai điệu dễ nghe và thiên về yêu tố trình diễn, giải trí thì Hào quang thuộc thể loại ballad có màu sắc khác hơn. Đây là ca khúc mà team Negav ban đầu không hề mong muốn. Họ phải nhận bài hát này sau khi thất bại ở phần đấu giá. Tuy nhiên, 3 anh trai Rhyder, Dương Domic và Pháp Kiều đã biến ca khúc ballad này thành một lựa chọn đúng đắn.

Hào quang được dàn dựng ấn tượng, sáng tạo từ bối cảnh, đạo cụ tới vũ đạo với các góc quay đẹp. Bố cục tiết mục cũng hợp lý, có sâu lắng, có cao trào để 3 thành viên trong nhóm tỏa sáng với màu giọng riêng và rồi họ đẩy cảm xúc lên cao với đoạn hòa giọng bùng nổ cùng những nốt cao ấn tượng ở phần cuối.

Bài hát được Rhyder viết lại lời dựa trên câu chuyện có thật từ chính anh. Nam ca sĩ từng để bản thân bị cuốn vào công việc mà bỏ lỡ người con gái yêu thương anh thật lòng. Bởi vậy, Rhyder rất xúc động ngay khi kết thúc tiết mục. Phần trình diễn tuy nhiên còn vài hạn chế nhỏ, chẳng hạn giọng hát của Pháp Kiều đôi chỗ bị phô. Cuối cùng, Hào quang giành điểm số cao nhất trong lượt đấu thứ 2 . Đây là chiến thắng khiến Negav tự hào và nhiều anh trai khác công nhận xứng đáng.

Hào quang giành điểm số cao nhất ở lượt đấu thứ 2. Ảnh: NSX.

Sau khi cộng tổng điểm từ 2 lượt đấu và điểm dư sau phần đấu giá bài hát ở live stage 1, team HIEUTHUHAI có điểm số cao nhất. Đồng nghĩa, tất cả anh trai trong team HIEUTHUHAI được vào vòng trong. Ali Hoàng Dương, người đứng ở hạng 30 trong live stage 1 đã thoát khỏi tình thế nguy hiểm.

Như vậy, 6 anh trai có lượt bình chọn cá nhân thấp nhất trong 3 đội còn lại phải chia tay chương trình. 6 người bị gọi tên có Nicky, Đỗ Phí Quí, Công Dương, Tage, Phạm Anh Duy và Phạm Đình Thái Ngân. Những ngày qua, tin đồn đội nào chiến thắng, đội nào thua đã lan truyền trên mạng nên kết quả của tập 5 không gây bất ngờ.

Dẫu vậy nó vẫn để lại sự tiếc nuối. Khoảnh khắc phải chia tay các đồng đội cũng khiến nhiều anh trai rơi nước mắt. Và có cả sự gượng gạo khi các đội trưởng không dám đối diện với những thành viên trong đội của họ bị loại.