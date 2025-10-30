Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Ca sĩ Na Tang qua đời

  • Thứ năm, 30/10/2025 09:30 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Nữ ca sĩ Na Tang qua đời ở tuổi 59, sau thời gian chống chọi với bệnh lupus ban đỏ, theo truyền thông Trung Quốc.

Nữ ca sĩ Na Tang - người từng nổi tiếng với các ca khúc Xa cầu Tự do, đã qua đời ở tuổi 59. Theo China Times, cô trút hơi thở cuối cùng vào ngày 16/10.

Thông tin được đăng tải ngày 29/10 khiến giới nghệ sĩ và người hâm mộ trong khu vực bàng hoàng, thương tiếc.

Na Tang anh 1

Na Tang chuyển sang dạy yoga những năm gần đây. Ảnh:@Tangna.

Ca sĩ Yvonne Cheng xác nhận Na Tang qua đời bên cạnh người chồng gốc Do Thái - doanh nhân Tạ Trí Vĩ. Bà cho biết, một người bạn thân của cố ca sĩ thường xuyên đến thăm trong năm cuối đời và luôn giữ kín bệnh tình theo mong muốn của cô.

“Người bạn ấy nói rằng, lần cuối đến gặp cô là một tháng trước, và khi bước ra khỏi nhà, anh ấy đã khóc”, Yvonne Cheng chia sẻ.

Những năm gần đây, Na Tang dần rút khỏi sân khấu do sức khỏe suy yếu. Theo bạn bè tiết lộ, nữ ca sĩ mắc bệnh lupus ban đỏ, một chứng rối loạn khiến cơ thể thường xuyên mệt mỏi và đau nhức. Dù vậy, cô vẫn giữ tinh thần lạc quan, tập luyện yoga nhiều năm để cải thiện thể trạng và sau này trở thành giáo viên dạy yoga.

Trong bài đăng cuối cùng trên mạng xã hội ngày 8/6, cô viết: “Đời người là tấm vé một chiều. Đừng lãng phí thời gian để bám víu vào những điều không tốt, nghĩ về điều xấu hay làm việc gây hại cho người khác và chính mình”.

Nhiều người hâm mộ cho rằng, đó như một lời nhắn nhủ cuối cùng trước khi cô ra đi.

Ca sĩ Na Tang, sinh năm 1966 tại Đài Loan, là giọng ca nổi bật của nhạc Hoa ngữ thập niên 1980-1990. Xuất thân nghèo khó, cô sớm đi làm thêm rồi bước vào nghệ thuật, phát hành album đầu tay vào năm 1986.

Cô được biết đến qua các ca khúc Xa cầu, Tự do và vai Dương Hồng trong phim Return the Pearl to Thee (1987). Sau một tai nạn giao thông nghiêm trọng, Na Tang chuyển sang luyện tập và giảng dạy yoga, giữ lối sống tích cực.

Năm 2017, cô kết hôn với Tạ Trí Vĩ, một doanh nhân gốc Do Thái. Suốt gần bốn thập niên hoạt động, Na Tang được công chúng yêu mến bởi giọng hát dịu dàng, nghị lực bền bỉ.

