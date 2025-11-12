Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Ca sĩ Hoài Huyên bị nhiễm trùng thận

  Thứ tư, 12/11/2025 15:43 (GMT+7)
Con gái Hoàng Phẩm Nguyên nhập viện trong tình trạng nguy kịch vì bị nhiễm trùng thận. Nhiều lịch trình biểu diễn và dự án âm nhạc sắp tới của cô đều phải hủy.

Theo tờ China Times, Hoài Huyên (Edelyn) gây xôn xao khi tiết lộ phải nhập viện trong tình trạng nguy kịch. Cô chia sẻ bị nhiễm trùng thận, phải nhập viện điều trị suốt nhiều ngày.

Trên trang cá nhân, cô chia sẻ ảnh chụp khi đang điều trị trong bệnh viện. Người đẹp viết: “Chào mọi người, tôi đã chiến đấu với chứng nhiễm trùng thận hơn một tuần. Tình hình từng trở nên rất nghiêm trọng. Bác sĩ nói rằng tôi suýt chút nữa đã chết. Tôi phải vào phòng cấp cứu, sau đó được giữ lại khoa cấp cứu và vừa xuất viện tối qua".

Hoài Huyên cũng chia sẻ thêm về khoảng thời gian điều trị, cho biết đã phải chịu đựng rất nhiều đau đớn. Ca sĩ tiết lộ có lúc, do kim tiêm truyền tĩnh mạch đặt sai vị trí khiến cô xuất huyết và tĩnh mạch gần như bị vỡ, gây đau dữ dội đến mức Hoài Huyên phải hét lên cầu cứu y tá. "Cảm giác thật khó tả. Ban ngày thì mỗi giây tôi trải qua đều là đau đớn. Buổi tối, tôi thậm chí thở cũng khó khăn. Cảm giác như đang cận kề cái chết".

Hoai Huyen nguy kich anh 1

Hoài Huyên cho biết phải nhập viện vì nhiễm trùng thận. Ảnh: IGNV.

Hoài Huyên cho biết sau khi điều trị, cô phải hủy một số lịch trình và dự án trong khoảng thời gian sắp tới, tập trung phục hồi thể chất lẫn tinh thần.

Hoài Huyên năm nay 22 tuổi, được biết đến là con gái của nam ca sĩ nổi tiếng Hoàng Phẩm Nguyên. Không chỉ sở hữu vẻ ngoài cá tính gây ấn tượng, cô còn thừa hưởng năng khiếu nghệ thuật từ cha và hiện phát triển sự nghiệp âm nhạc tại Mỹ.

Hoài Huyên có thể chơi nhiều loại nhạc cụ như piano, guitar, ngoài ra còn học múa, yoga... Thành tích học tập của cô cũng xuất sắc. Cô hoàn thành chương trình trung học sớm và giành học bổng đại học.

Muốn vượt qua khó khăn, chúng ta phải có cái nhìn chính xác và thẳng thắn về những thử thách mà mình phải đối mặt. Cuốn sách Cố gắng đúng cách để thành công của tác giả Vương Nam tập hợp nhiều kinh nghiệm hữu ích để đương đầu với hàng loạt chông gai mà bạn đọc trẻ có thể gặp trên con đường lập nghiệp và khẳng định bản thân.

