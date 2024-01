Ca sĩ Himchan bị đề nghị 7 năm tù vì cưỡng bức nhiều phụ nữ

Ngày 16/1, tờ Ten Asia cùng nhiều phương tiện truyền thông Hàn Quốc đưa tin Himchan (tên thật Kim Himchan, 34 tuổi), cựu thành viên nhóm B.A.P, bị đề nghị 7 năm tù và phải gắn thiết bị theo dõi điện tử trong 3 năm.

Himchan bị truy tố về tội vi phạm Đạo luật đặc biệt về trừng phạt tội phạm hiếp dâm và bạo lực tình dục. Tại phiên tòa diễn ra chiều 16/1 của Tòa án quận Tây Seoul (Chánh án Kwon Seong-soo), công tố yêu cầu mức án 7 năm tù cho Himchan và phải gắn thiết bị điện tử theo dõi trong 3 năm.

Tòa án ra lệnh tiết lộ thông tin cá nhân của Himchan, đồng thời yêu cầu hạn chế làm việc tại các cơ sở liên quan đến trẻ em, thanh thiếu niên và người khuyết tật trong 10 năm. Bản án cuối cùng dành cho Himchan được tuyên vào ngày 1/2.

Himchan, đứng trước tòa trong bộ đồng phục tù nhân màu xanh nhạt, nói: “Tôi xin lỗi vì đã gây ra tranh cãi trên mạng xã hội và xin lỗi những nạn nhân đang bị tổn thương, đau khổ”.

Công tố viên đưa ra mức án sau khi xem xét tình tiết vụ án và tính chất nghiêm trọng của tội phạm cũng như nỗi đau tinh thần nặng nề của nạn nhân. Đáng nói, trong quá trình xét xử, Himchan tiếp tục bị tố cáo quấy rối tình dục. Do đó, cơ quan điều tra nhận thấy nam ca sĩ có nguy cơ tái phạm.

Himchan bị buộc tội quấy rối tình dục một phụ nữ ở độ tuổi 20 tại viện dưỡng lão ở Namyangju vào tháng 7/2018. Tại phiên tòa phúc thẩm đầu tiên diễn ra tháng 2/2021, Himchan bị kết án 10 tháng tù và phải hoàn thành chương trình điều trị bạo lực tình dục kéo dài 40 giờ.

Tháng 4/2022, anh tiếp tục bị buộc tội tấn công tình dục hai phụ nữ trên cầu thang bên ngoài một quán bar ở Hannam-dong, Yongsan-gu. Vì vụ việc này, cựu thành viên B.A.P bị truy tố vào tháng 10 cùng năm.

Tội ác tình dục của Himchan chưa dừng ở đây. Tháng 5/2022, anh bị buộc tội cưỡng hiếp và quay phim trái phép một phụ nữ đã chở anh về nhà. Himchan thậm chí gửi nội dung khiêu dâm khi liên lạc với người phụ nữ này vào tháng 6/2022.

Tại phiên tòa diễn ra tháng 10/2023, Himchan thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội và kháng cáo xin khoan hồng. Tuy nhiên luật sư của nạn nhân cho biết: "Nạn nhân không có ý định hòa giải với Himchan".

Himchan sinh năm 1990, ra mắt cùng nhóm nhạc B.A.P vào tháng 1/2012 với album đầu tay Warrior. Sau đó, các hoạt động của B.A.P bị gián đoạn vì vụ việc của Himchan. Tháng 2/2019, nhóm tan rã, các thành viên rời công ty quản lý. Năm 2020, Himchan bị bắt khi lái xe trong tình trạng say rượu.

