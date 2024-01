Nam diễn viên Hàn bị đuổi việc

Kang Kyung Jun qua lại với một phụ nữ anh quen ở nơi làm việc. Từ khi bị tố ngoại tình, hai người biến mất, cắt đứt liên lạc với cấp trên.

Ngày 12/1, tờ Star News Korea đưa tin nam diễn viên Kang Kyung Jun ngoại tình với một phụ nữ (tạm gọi là A) khi họ làm việc cùng nhau tại công ty bán hàng. Tuy nhiên, sau khi bị chồng của A kiện đòi bồi thường 50 triệu won, cả Kang Kyung Jun và A không đến nơi làm việc.

Theo truyền thông Hàn Quốc, Kang Kyung Jun và A đã biến mất kể từ 4/1 và vắng mặt ở nơi làm việc mà không được cấp trên cho phép. Công ty yêu cầu hai người giải thích nhưng họ chỉ nói "có hiểu lầm" rồi mất liên lạc.

A là nhân viên chính thức của công ty này, còn Kang Kyung Jun là nhân viên tạm thời. Ngoài vai trò diễn viên, anh còn làm thêm ở công ty này. Công ty sau đó gửi thông báo sa thải đến A và Kang Kyung Jun nhưng cũng chưa nhận được phản hồi của 2 người.

Khi thông tin vụ kiện của Kang Kyung Jun lần đầu được đăng tải ngày 3/1, công ty quản lý K-Star Global ENT của nam diễn viên cho biết: "Chúng tôi xác nhận anh ấy đã nhận được đơn khiếu nại. Tuy nhiên, có khả năng hiểu lầm đã xảy ra". Bản thân Kang Kyung Jun cũng cho biết anh rất bối rối khi nhận được đơn khiếu nại. Anh khẳng định mọi việc chỉ là hiểu lầm.

Kang Kyung Jun và vợ là Jang Shin Young. Ảnh: Spotv News.

Tuy nhiên, ngày 8/1, tin nhắn riêng tư giữa nam diễn viên và A được đăng tải. Trong đó, Kang Kyung Jun nhắn cho A nhiều nội dung thân mật như: "Anh muốn ôm em", "Anh yêu em". Khi đó, nam diễn viên chỉ xin lỗi rồi từ chối chia sẻ thêm.

Cùng thời điểm, K-Star Global ENT thông báo hợp đồng độc quyền giữa công ty và Kang Kyung Jun đã hết hạn vào tháng 10/2023. Đôi bên đang thảo luận về việc gia hạn hợp đồng. Tuy nhiên, vì tranh cãi nổ ra nên công ty quyết định chấm dứt quá trình thảo luận.

Kang Kyung Jun kết hôn với nữ diễn viên Jang Shin Young vào năm 2018 và có hai con trai. Kang Kyung Jun và Jang Shin Young nhiều lần chia sẻ tình yêu gia đình thông qua các chương trình như SBS Same Bed, Different Dreams 2 - You Are My Destiny và The Return of Superman của KBS 2TV.