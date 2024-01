Diễn viên Kang Kyung Jun bị kiện vì ngoại tình

Truyền thông Hàn Quốc cho biết Kang Kyung Jun bị kiện và yêu cầu bồi thường 38.000 USD.

Ngày 3/1, tờ Sports Donga đưa tin một người đàn ông (tạm gọi là A) đâm đơn kiện vào 26/12/2023 và đòi Kang Kyung Jun bồi thường 50 triệu won (tương đương 38.000 USD ). A cáo buộc Kang Kyung Jun có quan hệ với vợ của ông.

Nguyên đơn nêu lý do vụ kiện: “Kang Kyung Jun đã can thiệp vào cuộc sống của một gia đình, khiến gia đình đó tan vỡ”.

Kang Kyung Jun bối rối vì cáo buộc ngoại tình. Ảnh: Spotv News.

Theo A, vợ ông làm việc ở một công ty môi giới bất động sản có trụ sở trong cùng tòa nhà với Kang Kyung Jun. A khẳng định Kang Kyung Jun đã có hành vi sai trái với vợ ông dù biết cô là phụ nữ đã có gia đình. A cho biết đã giao bằng chứng liên quan tới tòa án.

Liên quan đến vấn đề này, Kang Kyung Jun cho biết anh cảm thấy xấu hổ và bối rối, theo Sports Donga. Kang Kyung Jun nói với Sports Donga: “Tôi không biết tại sao điều này lại xảy ra. Tôi chưa nhận được thông báo gì cả. Tôi nghĩ có sự hiểu lầm nào đó”.

Khi được hỏi về những lời tố cáo A đưa ra, Kang Kyung Jun tỏ vẻ không hài lòng và trả lời: “Tôi không biết tại sao tôi phải nói điều này với phóng viên”.

Khi được hỏi liệu có bày tỏ quan điểm chính thức sau khi nhận được đơn khiếu nại hay không, Kang Kyung Jun trả lời: “Tôi rất bối rối. Trước hết hãy cho tôi chút thời gian. Tôi sẽ liên lạc lại với bạn sau”.

The Return of Superman của KBS 2TV - chương trình có sự tham gia của Kang Kyung Jun - cho biết đang tiến hành điều tra nội bộ để nắm rõ tình hình.

Kang Kyung Jun kết hôn với Jang Shin Young vào năm 2018 và có hai con trai. Nam diễn viên và con thường xuyên góp mặt trong chương trình Return of Superman.

Kang Kyung Jun sinh năm 1983, bắt đầu diễn xuất trong mùa thứ 5 của bộ phim sitcom Nonstop năm 2004. Sau đó, anh tham gia nhiều bộ phim như To the Beautiful You, Flower of Revenge , Two Women's Room, A Daughter Just Like You…