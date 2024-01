Jennie diện chiếc váy mỏng như xuyên thấu

Jennie lần đầu xuất hiện ở một sự kiện kể từ khi rời khỏi YG Entertainment. Nữ ca sĩ lựa chọn phong cách thời trang gợi cảm, táo bạo quen thuộc.

Jennie gợi cảm với chiếc váy mỏng manh. Ảnh: @Jnkrated.

Herald POP đưa tin chiều 2/1, Jennie xuất hiện với tư cách khách mời trong buổi ghi hình của KBS2 The Seasons - Lee Hyori's Red Carpet tại tòa nhà KBS ở Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu, Seoul.

Lee Hyori's Red Carpet sẽ được phát sóng lần đầu tiên ngày 5/1, là mùa thứ 4 của The Seasons, chương trình trò chuyện về âm nhạc. Lee Hyori chính là MC của chương trình và Jennie là khách mời đầu tiên. Trong sự kiện, thành viên BlackPink gợi cảm với chiếc váy màu trắng mỏng tang, gần giống chất liệu xuyên thấu. Cô kết hợp cùng tất ren và giày đồng điệu.

Nữ ca sĩ chia sẻ: "Tôi sẽ tiếp tục hoạt động nhóm với YG, nhưng tôi cũng muốn được thoải mái với các hoạt động cá nhân. Các thành viên nhóm đã làm việc cùng tôi trong suốt thời gian dài. Nhưng tôi đoán mọi người cũng muốn được tự do thực hiện mọi dự án của riêng mình”.

Về lý do đặt tên công ty riêng là ODD ATELIER, Jennie giải thích nó phản ánh quyết tâm của nữ ca sĩ dù con đường tương lai có thể khác biệt so với mọi người. Do đó, cô mong khán giả tiếp tục ủng hộ.

Lee Hyori cổ vũ khởi đầu mới của đàn em và nói: “Rời công ty và ra đi là một dũng khí lớn lao”. Jennie nói tiếp: “Tôi đã học được rất nhiều điều kể từ khi còn là thực tập sinh tại YG, nhưng đến một lúc nào đó, tôi bắt đầu có tinh thần thử thách và tự hỏi mình có thể làm gì. Tôi muốn thử thách bản thân một lần”.

Jennie trong sự kiện. Ảnh: @Jnkrated.

Lee Hyori còn hỏi Jennie liệu có thất vọng khi làm việc với YG và nhóm BlackPink hay không. Đáp lại, Jennie cho biết: “Chúng tôi vẫn đang làm việc rất tốt với nhau”.

Khi được hỏi liệu có ý định nuôi dưỡng các nghệ sĩ trẻ hay không, nữ rapper trả lời: “Trước đây tôi chưa bao giờ mơ ước điều gì đó như thế, nhưng thật thú vị khi tưởng tượng ra điều đó sau khi thành lập công ty. Nhưng tôi sẽ chăm sóc bản thân thật tốt trước đã”.

Jennie tiết lộ thêm kế hoạch của cô trong năm nay là phát hành album solo đầu tiên gồm nhiều bài hát. Cô nhấn mạnh việc được đứng trên sân khấu biểu diễn là điều hạnh phúc.

Tối 23/12/2023, tờ Newsis đưa tin Jennie thành lập công ty riêng mang tên ODD ATELIER. Theo truyền thông Hàn Quốc, công ty này được Jennie thành lập từ tháng 11/2023 để quản lý các hoạt động cá nhân của nữ ca sĩ.

Jennie sinh năm 1996, không chỉ nổi tiếng với vai trò thành viên nhóm nhạc BlackPink mà còn hoạt động solo. Jennie phát hành ca khúc đầu tiên SOLO vào tháng 11/2018. Tháng 10, đĩa đơn tiếp theo của cô mang tên You & Me được phát hành. Đặc biệt, Jennie là đại sứ thương hiệu cho các nhãn hàng xa xỉ. Thành viên nhóm BlackPink cũng thử sức với vai trò diễn viên qua bộ phim The Idol phát trên HBO.