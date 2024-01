YG xóa thông tin Big Bang

Ngày 12/1, tờ Sports Khan đưa tin công ty giải trí YG Entertainment xóa tên nhóm cũng như phần giới thiệu về Big Bang khỏi danh sĩ nghệ sĩ trực thuộc công ty trên trang web chính thức.

Trong khi đó, thông tin của cả nhóm BlackPink vẫn được giữ nguyên, chỉ có profile cá nhân của từng thành viên biến mất. Lý do là 4 cô gái BlackPink chỉ gia hạn hợp đồng với YG ở hoạt động nhóm. Với hoạt động cá nhân, họ thành lập thương hiệu riêng hoặc sẽ ký kết với những công ty mới.

Trở lại trường hợp Big Bang, hợp đồng độc quyền của T.O.P, Taeyang lần lượt hết hạn vào tháng 2/2022 và tháng 12/2022. Họ đã ký hợp đồng độc quyền với các công ty mới. Thời điểm đó, YG vẫn khẳng định T.O.P, Taeyang thuộc Big Bang và nhóm sẽ không tan rã. Sau đó, Daesung cũng rời YG Entertainment vào tháng 4/2023.

Gần đây, G-Dragon cũng thông báo rời YG Entertainment sau nhiều năm gắn bó để ký hợp đồng độc quyền với Galaxy Corporation. Như vậy, không còn thành viên Big Bang nào tiếp tục làm việc YG Entertainment. Với việc YG xóa tên Big Bang khỏi danh sách nghệ sĩ trong công ty, công chúng đang lo lắng cho tương lai của nhóm nhạc này.

Theo Sports Khan, bản quyền tác giả cũng như các quyền khác liên quan Big Bang vẫn thuộc về YG Entertainment. Do đó, truyền thông Hàn Quốc dự đoán hoạt động nhóm của Big Bang sẽ gặp nhiều khó khăn.

Album cuối cùng của Big Bang là Spring, Summer, Fall, Winter phát hành tháng 4/2022.

Những ngày qua, YG Entertainment đối mặt với khủng hoảng vì sự rời đi của G-Dragon và các thành viên BlackPink. Theo Chosun, NH Investment & Securities phân tích niềm tin của các nhà đầu tư dành cho YG Entertainment đã giảm do các hoạt động liên tục bị trì hoãn và thất vọng về việc gia hạn hợp đồng của BlackPink.

NH Investment & Securities dự đoán lợi nhuận hoạt động của YG Entertainment trong quý 4/2023 thấp hơn kỳ vọng và giảm khoảng 50% so với cùng kỳ năm trước đó.

Lee Hwa Jeong, nhà nghiên cứu tại NH Investment & Securities, cho biết: “Điều này là do ngoại trừ buổi gặp mặt người hâm mộ tại Nhật Bản của Treasure, công ty không có hoạt động nào đóng góp đáng kể vào doanh thu. Chỉ số phát trực tuyến của Baby Monster và bài hát mới của Jennie rất tích cực. Tuy nhiên, công ty không phát hành album nên doanh thu sẽ bị hạn chế”.

