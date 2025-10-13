Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Ca sĩ Camille Lamb bị bắt

  • Thứ hai, 13/10/2025 20:24 (GMT+7)
  • 16 giờ trước

Camille Lamb bị bắt tại Mississippi (Mỹ) vì lái xe trong tình trạng say xỉn. Cô bị tạm giữ rạng sáng thứ bảy và được thả sau 12 giờ.

Theo Page Six, Camille Lamb - cựu thí sinh chương trình truyền hình thực tế Below Deck - đã bị cảnh sát bắt giữ vì lái xe trong tình trạng say xỉn tại bang Mississippi (Mỹ).

Theo báo cáo, Camille Lamb bị tạm giữ vào khoảng 3h sáng thứ bảy, và được thả sau 12 giờ khi nộp tiền bảo lãnh 1.000 USD.

Ca si anh 1

Hình ảnh Camille Lamb. Ảnh: @camillelambb.

Trong ảnh chụp được công bố, Camille buộc tóc, khuôn mặt lộ vẻ mệt mỏi và không nhìn thẳng vào ống kính. Hiện nữ diễn viên chưa phản hồi về vụ việc.

Camille Lamb được biết đến nhiều nhất với vai trò thí sinh trong mùa 10 của chương trình Below Deck (2022). Trong chương trình, cô bị thuyền trưởng Sandy Yawn cho rời khỏi đoàn do thái độ làm việc thiếu chuyên nghiệp và mâu thuẫn với đồng nghiệp.

Ngoài Below Deck, Lamb còn tham gia chương trình American Idol năm 2021 và xuất hiện trong mùa đầu tiên của Lovers and Liars.

Sinh ra tại bang Mississippi (Mỹ), Camille Lamb theo đuổi sự nghiệp ca hát nhạc đồng quê, từng phát hành hai đĩa đơn là Bad Girl Cool Like Me. Trên mạng xã hội, cô thường chia sẻ hình ảnh du lịch, ca hát và phong cách thời trang cá nhân.

Camille Lamb không phải là thành viên duy nhất của loạt chương trình Below Deck dính líu đến pháp luật.

Tháng 2 năm nay, Gary King đã bị chuyên viên trang điểm Samantha Suarez đệ đơn kiện vì hành vi quấy rối và tấn công tình dục. Vụ việc xảy ra vào tháng 7/2022 trong quá trình ghi hình mùa 4 của chương trình. Suarez khai rằng King, trong tình trạng say rượu, đã yêu cầu cô mang đồ ăn nhẹ đến phòng khách sạn, sau đó nắm chặt tay, giữ cô lại và chặn cửa không cho rời đi.

Trước đó, vào năm 2019, Caroline Bedol, thành viên mùa 6 của Below Deck, cũng từng bị bắt vì tội trộm cắp tài sản.

