Ca sĩ Anh bị đâm chết trong tù

  • Thứ hai, 13/10/2025 13:10 (GMT+7)
  • 4 giờ trước

Ian Watkins, cựu thành viên nhóm nhạc Lostprophets, bị hai bạn tù đâm tử vong ngay trong thời gian thi hành án.

Theo The Guardian, Ian Watkins bị bạn tù dùng dao tấn công khi đang thi hành án tại nhà tù HMP Wakefield, Anh. Mặc dù đội cứu hộ y tế được điều đến khẩn cấp, ca sĩ 48 tuổi được xác định đã tử vong ngay tại hiện trường.

“Vào lúc 9h39' sáng 11/10, nhân viên nhà tù đã gọi cảnh sát, báo cáo về một vụ tấn công nghiêm trọng. Một người đàn ông 48 tuổi được phát hiện trong tình trạng bị thương nặng. Dù đã được cấp cứu, nạn nhân đã tử vong ngay tại hiện trường", cảnh sát thông tin.

Phía cảnh sát cho biết thêm đang mở cuộc điều tra về hành vi giết người xoay quanh cái chết của Ian Watkins. Hiện hai nghi phạm, lần lượt 25 tuổi và 43 tuổi, đã bị bắt giữ. Người phát ngôn của Cơ quan Quản lý nhà tù cho biết họ không thể đưa ra bình luận khi cảnh sát vẫn đang tiến hành điều tra.

Trước đó, vào năm 2023, Watkins cũng từng bị bạn tù tấn công ngay tại nhà tù này. Khi đó, ca sĩ bị thương nhưng không nguy hiểm đến tính mạng. Trước khi được viên chức nhà tù giải cứu, cựu thành viên nhóm Lostprophets bị ba tù nhân khác bắt làm con tin.

Ian Watkins bị đâm tử vong khi đang thi hành án tù. Ảnh: WireImage.

Ian Watkins sinh năm 1977, bắt đầu hoạt động nghệ thuật từ cuối thập niên 1990 và được biết đến với vai trò thủ lĩnh của nhóm Lostprophets. Watkins bị bắt vào ngày 21/9/2012, sau khi cảnh sát thực hiện lệnh khám xét tại nhà riêng của gã ở Pontypridd.

Khi đó, một số lượng lớn máy tính, điện thoại di động và thiết bị lưu trữ của Watkins đã bị thu giữ. Sau đó, Watkins bị tuyên án 29 năm tù, kèm theo sáu năm quản chế, sau khi thừa nhận hàng loạt tội danh tình dục, bao gồm cả tội cố gắng xâm hại tình dục trẻ em hay sản xuất nội dung khiêu dâm trẻ em...

Khi tuyên án tại tòa án hoàng gia Cardiff, thẩm phán cho rằng Watkins phải nhận mức án nặng vì đã có nhiều hành vi sai trái, đồi bại.

