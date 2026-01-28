Ca mổ cho trung vệ Hiểu Minh kéo dài hơn bình thường

Trung vệ Nguyễn Hiểu Minh được phẫu thuật tái tạo dây chằng chéo trước tại Bệnh viện Đa khoa Vạn Hạnh. Ca mổ diễn ra thuận lợi, sức khỏe cầu thủ ổn định.

Hiểu Minh được can thiệp y tế ngay sau khi chấn thương xảy ra. Ảnh: AFC.

Trao đổi với Tri Thức - Znews sáng 28/1, bác sĩ Phạm Quốc Hùng, người trực tiếp thăm khám và phụ trách ca phẫu thuật, cho biết quá trình phẫu thuật của Nguyễn Hiểu Minh đã hoàn tất trong buổi sáng và cho kết quả rất khả quan.

Theo bác sĩ Hùng, ca mổ kéo dài khoảng một tiếng rưỡi, lâu hơn so với thông thường do ê-kíp phải can thiệp thêm vào vùng góc sau ngoài của khớp gối. Ngoài tái tạo dây chằng chéo trước, các bác sĩ còn xử lý tổn thương ở các cấu trúc liên quan như vùng gấp ra ngoài và chân rễ, khiến thời gian phẫu thuật kéo dài hơn dự kiến. Tuy nhiên, toàn bộ quá trình diễn ra thuận lợi và nằm trong kiểm soát.

Sau mổ, tình trạng sức khỏe của Hiểu Minh được đánh giá rất tốt, các chỉ số sinh tồn ổn định và không ghi nhận vấn đề phát sinh. Trung vệ của U23 Việt Nam dự kiến nằm viện khoảng 3 ngày để theo dõi hậu phẫu trước khi bước vào giai đoạn phục hồi chức năng theo phác đồ chuyên biệt dành cho chấn thương dây chằng.

Trung vệ Nguyễn Hiểu Minh gặp chấn thương trong trận bán kết U23 châu Á 2026 giữa U23 Việt Nam và U23 Trung Quốc. Hiểu Minh sinh năm 2003 dính chấn thương nặng ở đầu gối phải sau một pha va chạm mạnh, không thể tiếp tục thi đấu và phải rời sân bằng cáng để được đưa đi cấp cứu ngay.

Kết quả kiểm tra y tế xác định Hiểu Minh bị đứt dây chằng chéo trước, dạng chấn thương nặng thường gặp ở các cầu thủ thi đấu với cường độ cao. Sau khi cùng đội tuyển trở về nước, cầu thủ này tiếp tục được theo dõi, thăm khám chuyên sâu và xây dựng phác đồ điều trị phù hợp.

Theo bác sĩ Phạm Quốc Hùng, ngoài tổn thương dây chằng chéo trước, Hiểu Minh còn bị bung rễ sụn chêm sau trong, kèm theo tổn thương sụn chêm ngoài. Trong quá trình phẫu thuật, ê-kíp đã xử lý thêm các tổn thương liên quan ở vùng góc sau ngoài của khớp gối.

“Đây là trường hợp chấn thương kết hợp, tương đối phức tạp nhưng chưa thuộc nhóm quá nặng hoặc đặc biệt nguy hiểm nếu được điều trị đúng phương pháp”, bác sĩ Hùng cho biết.

Với dạng chấn thương này, trung vệ U23 Việt Nam cần thời gian dài để hồi phục. Theo đánh giá của bác sĩ Hùng, Hiểu Minh cần khoảng 8-9 tháng để có thể tập luyện trở lại, trong khi thời gian để thi đấu chuyên nghiệp có thể kéo dài từ 9 đến 10 tháng, tùy đáp ứng điều trị và quá trình phục hồi của từng cá nhân.