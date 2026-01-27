Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Trung vệ Hiểu Minh vào TP.HCM mổ, dự kiến nghỉ thi đấu dài hạn

  • Thứ ba, 27/1/2026 20:35 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Trung vệ Nguyễn Hiểu Minh sắp phẫu thuật dây chằng chéo trước sau chấn thương nặng gặp phải ở bán kết U23 châu Á 2026, dự kiến nghỉ thi đấu dài hạn.

Trung vệ Nguyễn Hiểu Minh. Ảnh: AFC.

Ở trận bán kết U23 châu Á 2026 gặp U23 Trung Quốc, trung vệ Nguyễn Hiểu Minh gặp tai nạn trong một pha va chạm mạnh và không thể tiếp tục thi đấu. Trung vệ sinh năm 2003 đau dữ dội ở đầu gối phải, phải rời sân bằng cáng và được đưa đi cấp cứu ngay trong trận.

Kết quả kiểm tra y tế sau đó xác định Hiểu Minh bị đứt dây chằng chéo trước, dạng chấn thương nặng, thường gặp ở các cầu thủ thi đấu cường độ cao. Sau khi cùng đội tuyển trở về nước, cầu thủ này tiếp tục được theo dõi, thăm khám chuyên sâu và xây dựng phác đồ điều trị phù hợp.

Theo bác sĩ Phạm Quốc Hùng, người trực tiếp thăm khám và phụ trách ca phẫu thuật, ngoài tổn thương dây chằng chéo trước, Hiểu Minh còn bị bung rễ sụn chêm sau trong, kèm theo tổn thương sụn chêm ngoài. Trong quá trình phẫu thuật, ê-kíp có thể sẽ phải xử lý thêm vùng góc sau ngoài của khớp gối nếu phát hiện tổn thương liên quan.

“Đây là trường hợp chấn thương kết hợp, tương đối phức tạp nhưng chưa thuộc nhóm quá nặng hoặc đặc biệt nguy hiểm nếu được điều trị đúng phương pháp”, bác sĩ Phạm Quốc Hùng cho biết.

Ca phẫu thuật của Nguyễn Hiểu Minh dự kiến được tiến hành vào ngày 28/1 tại Bệnh viện Đa khoa Vạn Hạnh. Phương án điều trị là phẫu thuật tái tạo dây chằng chéo trước, kết hợp khâu bảo tồn sụn chêm trong nhằm giữ tối đa cấu trúc giải phẫu tự nhiên của khớp gối, qua đó tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình hồi phục lâu dài. Việc can thiệp thêm các tổn thương khác sẽ được quyết định trong lúc mổ.

Về tình trạng hiện tại, bác sĩ Hùng cho biết Hiểu Minh không còn đau nhiều, khớp gối đã ổn định và tình trạng sưng nề giảm rõ rệt. Sau hơn một tuần kể từ thời điểm chấn thương, các triệu chứng cấp tính đã lắng xuống, giúp cầu thủ có thể bước vào phẫu thuật trong điều kiện thuận lợi.

Sau mổ, Hiểu Minh dự kiến nằm viện khoảng 3 ngày để theo dõi hậu phẫu. Giai đoạn phục hồi chức năng sau đó sẽ được thực hiện theo phác đồ chuyên biệt dành cho chấn thương dây chằng, do một ê-kíp phục hồi chức năng riêng phụ trách.

Theo bác sĩ Phạm Quốc Hùng, với dạng chấn thương này, cầu thủ thường cần khoảng 8-9 tháng để có thể tập luyện trở lại. Để thi đấu chuyên nghiệp, thời gian hồi phục có thể kéo dài 9-10 tháng, tùy đáp ứng điều trị và quá trình tập phục hồi của từng cá nhân.

Ký túc xá - Cá tốc ký: Cuốn sách kể về đời sống của sinh viên Đại học Y Hà Nội, chủ yếu xoay quanh đời sống ký túc xá, nơi tác giả đã trải qua tuổi trẻ cùng 10 thành viên khác trong phòng 110 E2.

Nguyễn Thuận

chấn thương TP.HCM hiểu minh u23 châu á phẫu thuật dây chằng

