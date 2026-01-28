Tăng cường phòng, chống virus Nipah: Bộ Y tế chỉ đạo khẩn

Bộ Y tế đề nghị các địa phương tăng cường giám sát dịch tễ, sẵn sàng ứng phó với virus Nipah trước nguy cơ xâm nhập từ các ổ dịch ghi nhận tại Ấn Độ.

Virus Nipah gây ra nhiều đợt bùng phát đáng lo ngại tại Ấn Độ.

Bộ Y tế vừa có công văn hỏa tốc gửi UBND các tỉnh, thành phố; các Viện Vệ sinh dịch tễ, Viện Pasteur và các bệnh viện trực thuộc, yêu cầu tăng cường giám sát, chủ động phòng chống dịch bệnh do virus Nipah, trong bối cảnh Ấn Độ ghi nhận các ca bệnh nghi ngờ lây nhiễm.

Theo Bộ Y tế, trong khoảng thời gian từ ngày 27/12/2025 đến 27/1, Ấn Độ đã ghi nhận 5 trường hợp nghi ngờ mắc bệnh do virus Nipah, trong đó có 2 ca được xét nghiệm khẳng định, xảy ra tại một bệnh viện ở bang Tây Bengal.

Virus Nipah chủ yếu lây truyền từ động vật sang người. Tại Ấn Độ, bệnh hiện được xác định liên quan dơi ăn quả. Con người có thể nhiễm virus khi tiếp xúc với động vật mang mầm bệnh, thực phẩm hoặc vật phẩm bị nhiễm virus.

Bệnh cũng có thể lây từ người sang người thông qua tiếp xúc trực tiếp với dịch tiết, dịch bài tiết của người bệnh. Tỷ lệ tử vong do nhiễm virus Nipah được ước tính dao động từ 40% đến 75%. Hiện nay, bệnh chưa có vaccine và thuốc điều trị đặc hiệu cho cả người và động vật.

Rào chắn "Khu vực cách ly Nipah" tại làng Ayanchery thuộc huyện Kozhikode, Kerala, Ấn Độ ngày 13/9/2023. Ảnh: Reuters/Stringer.

Trước nguy cơ dịch xâm nhập, Bộ Y tế đề nghị UBND các tỉnh, thành phố chỉ đạo ngành y tế và các đơn vị liên quan tăng cường giám sát, phát hiện sớm các trường hợp nghi ngờ ngay tại cửa khẩu, cơ sở y tế và trong cộng đồng, bảo đảm quản lý, thu dung và điều trị kịp thời.

Việc khoanh vùng, xử lý cần được thực hiện ngay từ ca bệnh đầu tiên, không để dịch lây lan, đặc biệt trong dịp Tết Nguyên đán và mùa lễ hội đầu năm 2026. Khi phát hiện trường hợp nghi ngờ, địa phương cần phối hợp với các Viện Vệ sinh dịch tễ, Viện Pasteur để lấy mẫu xét nghiệm chẩn đoán.

Bộ Y tế cũng yêu cầu các cơ sở khám, chữa bệnh thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống nhiễm khuẩn, phòng chống lây nhiễm, bảo đảm trang bị và sử dụng đầy đủ phương tiện phòng hộ cá nhân cho nhân viên y tế và người tiếp xúc với ca nghi ngờ hoặc mắc bệnh. Đồng thời, tổ chức tập huấn cho cán bộ y tế các tuyến về phòng chống dịch và kiểm soát nhiễm khuẩn.

Các địa phương được yêu cầu xây dựng kế hoạch phòng chống dịch bệnh do virus Nipah tại cửa khẩu theo các tình huống, sẵn sàng nhân lực, vật tư, thuốc, hóa chất, thiết bị và phương tiện để đáp ứng kịp thời nếu xuất hiện dịch.

Đối với các Viện Vệ sinh dịch tễ/Pasteur, Bộ Y tế đề nghị theo dõi chặt chẽ tình hình dịch bệnh trên thế giới, kịp thời tham mưu các biện pháp phòng chống phù hợp; hướng dẫn, tập huấn và hỗ trợ địa phương trong giám sát, xét nghiệm; tiếp tục tăng cường năng lực xét nghiệm, chẩn đoán và sẵn sàng tiếp nhận mẫu bệnh phẩm từ các địa phương. Các đơn vị này cũng cần rà soát, củng cố đội phản ứng nhanh để sẵn sàng ứng phó khi ghi nhận ca nghi ngờ hoặc mắc bệnh.

Các bệnh viện trực thuộc Bộ Y tế được yêu cầu chuẩn bị sẵn sàng thu dung, điều trị bệnh nhân nghi ngờ hoặc mắc virus Nipah, bảo đảm kiểm soát nhiễm khuẩn trong bệnh viện; đồng thời phối hợp với các Viện Vệ sinh dịch tễ, Viện Pasteur trong điều tra dịch tễ, giám sát và lấy mẫu xét nghiệm, cũng như chuẩn bị các đội cấp cứu lưu động để hỗ trợ địa phương khi cần thiết.

Nipah (NiV) là bệnh truyền nhiễm nguy hiểm có nguồn gốc từ động vật, có khả năng lây sang người và gây ra phổ biểu hiện lâm sàng rất rộng, từ nhiễm không triệu chứng cho đến viêm não cấp dẫn tới tử vong. Theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), tỷ lệ tử vong do virus Nipah dao động từ 40% đến 75%, mức rất cao so với nhiều bệnh truyền nhiễm khác, khiến Nipah được xếp vào nhóm tác nhân gây bệnh có nguy cơ cao và cần giám sát đặc biệt. Trong hơn hai thập kỷ qua, virus Nipah đã nhiều lần gây ra các đợt bùng phát đáng lo ngại tại châu Á. Đợt dịch đầu tiên được ghi nhận năm 1999 tại Malaysia và Singapore, khi virus lây từ dơi sang đàn lợn rồi truyền sang người, khiến khoảng 300 người mắc bệnh và hơn 100 người tử vong.