'Cá mập' lớn nhất thế giới quay lại mua bạc

Quỹ bạc lớn nhất thế giới đã quyết định mua hơn 36 tấn bạc trong tuần giao dịch từ ngày 30/6 đến ngày 2/7, khi giá mặt hàng này đang ghi nhận những chuyển biến tích cực.

Quỹ bạc lớn nhất thế giới đã mua ròng hơn 36 tấn bạc trong tuần giao dịch từ ngày 30/6 đến ngày 2/7. Ảnh: Reuters.

Theo dữ liệu từ Muavangbac.vn, quỹ bạc lớn nhất thế giới iShares Silver Trust (SLV) do BlackRock quản lý đã mua ròng 2 phiên trong tuần giao dịch từ ngày 30/6 đến ngày 2/7, với số lượng gần 36,5 tấn bạc. Động thái này đưa tổng lượng bạc nắm giữ tăng lên 14.940 tấn.

Đáng chú ý, SLV quyết định mua ròng bạc trở lại trong bối cảnh giá kim loại trắng vượt ngưỡng 62 USD /ounce phiên 3/7, đồng thời chạm mức cao nhất kể từ ngày 23/6 và đang trên đà ghi nhận mức tăng gần 6% trong tuần. Chuyên gia của FXStreet cho biết mặt hàng này nối dài đà tăng sau khi báo cáo bảng lương phi nông nghiệp của Mỹ thấp hơn kỳ vọng, làm giảm kỳ vọng rằng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ tiếp tục nâng lãi suất trong năm nay.

Theo công cụ CME FedWatch, thị trường hiện định giá khoảng 52% khả năng Fed sẽ tăng lãi suất vào tháng 9, giảm đáng kể so với mức 66% trước khi báo cáo việc làm được công bố.

Giới đầu tư cũng đang theo dõi sát những diễn biến liên quan đến triển vọng hòa hoãn giữa Mỹ và Iran tại Trung Đông. Nếu căng thẳng giữa Washington và Tehran leo thang trở lại, lo ngại về lạm phát có thể gia tăng, qua đó gây áp lực lên giá bạc.

Dù vậy trên biểu đồ hàng ngày, các chỉ báo cho thấy động lực tăng của giá bạc còn khá yếu và củng cố quan điểm rằng các nhịp hồi gần đây chủ yếu chỉ mang tính điều chỉnh trong bối cảnh xu hướng giảm vẫn chiếm ưu thế.

Ở chiều tăng, ngưỡng kháng cự đầu tiên của bạc sẽ nằm tại 63,5 USD /ounce, cao hơn là mốc tâm lý 70 USD /ounce. Các chuyên gia cũng nhận định rào cản tiếp theo của bạc là 71,8 USD /ounce, trước khi hướng tới đường MA 100 ngày ở khu vực khoảng 75 USD /ounce.

Ở chiều ngược lại, ngưỡng hỗ trợ đầu tiên được xác định tại 60 USD /ounce. Mốc hỗ trợ quan trọng tiếp theo nằm quanh 55,25 USD /ounce. Nếu vùng hỗ trợ này bị phá vỡ, giá bạc có thể tiếp tục mở rộng đà giảm hiện tại.