BYD Dolphin 2026 mở bán từ tháng sau, giá rẻ hơn bản cũ gần 100 triệu?

Mẫu hatchback cỡ B của BYD dự kiến sớm được mang đến tay khách hàng vào đầu quý II. Ở lần nâng cấp, giá của Dolphin 2026 dự kiến thấp hơn bản tiền nhiệm gần 100 triệu đồng.

Theo ghi nhận của phóng viên, các đại lý BYD đã bắt đầu nhận đặt cọc mẫu hatchback cỡ B Dolphin từ tháng đầu năm nay. Nhân viên tư vấn tại một đại lý cho biết mẫu xe mới dự kiến giao đến tay khách hàng từ tháng 4.

Nhìn từ bên ngoài có thể thấy thiết kế của Dolphin 2026 có sự khác biệt nhất định so với bản tiền nhiệm. Ở đầu xe, phần cản trước được lược bỏ một số chi tiết trang trí giúp tổng thể trở nên mềm mại hơn. Thiết kế mâm xe cũng được thay đổi ở hình ảnh rò rỉ.

Hiện chưa rõ ở bản thương mại, Dolphin 2026 có được trang bị ốp mâm mới hay không. Nhân viên tư vấn cũng cho biết mẫu hatchback cỡ B nay được trang bị chức năng mở cửa bằng thẻ NFC bên cạnh chìa khóa thông minh.

Bên trong khoang lái ở bản nâng cấp tại quê nhà, các phím chức năng dưới màn hình trung tâm cũng được dời từ khu vực táp lô xuống yên ngựa. Hiện không rõ chi tiết này có được giữ ở bản mang đến thị trường Việt hay không.

BYD Dolphin 2026 dự kiến giao đến tay khách hàng từ tháng 4. Ảnh: S.T/dailyBYD.

Về sức mạnh, BYD Dolphin tại Việt Nam tiếp tục sử dụng motor điện, pin Blade độc quyền dung lượng 44,9 kWh cùng hệ dẫn động cầu trước, sản sinh công suất tối đa 94 mã lực với mô men xoắn 180 Nm. Xe có phạm vi hoạt động khoảng 405 km/lần sạc cùng thời gian tăng tốc 0-50 km/h trong 3,9 giây.

Điểm đặc biệt của Dolphin 2026 là xuất xứ và mức giá. Theo thông tin từ đại lý, Dolphin 2026 được nhập khẩu từ Thái Lan thay vì Trung Quốc. Điều này giúp giá của Dolphin nâng cấp thấp hơn so với bản tiền nhiệm. Nhân viên tư vấn cho biết mẫu xe mới có giá dưới 600 triệu đồng.

Trước đó, Dolphin thời điểm mới ra mắt được định giá 659 triệu đồng, không quá hấp dẫn so với các đối thủ cùng phân khúc.

Vì vậy với việc giảm giá bán và thay đổi một số chi tiết về trang bị, BYD Dolphin 2026 dự kiến sẽ giúp mẫu xe dễ cạnh tranh hẳn so với bản trước đó, tăng khả năng đối đầu với đối trọng là Suzuki Swift 2025.