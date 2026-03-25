BV Nhi đồng 1 lên tiếng vụ cựu nhân viên bán thuốc dự phòng HIV giả

Bệnh viện Nhi đồng 1 (TP.HCM) vừa có phản hồi về thông tin nhân viên y tế của đơn vị rao bán loại thuốc tiêm dự phòng HIV là thuốc giả trên các nền tảng mạng xã hội.

Đại diện Bệnh viện Nhi đồng 1 cho biết ông Trần Thái Học có công tác tại bệnh viện nhưng đã nghỉ việc từ ngày 1/5/2025. Ảnh: B.Huệ.

Tối 24/3, trao đổi với Tri Thức - Znews, đại diện Bệnh viện Nhi đồng 1 cho biết ông Trần Thái Học có công tác tại bệnh viện, tuy nhiên, người này đã nghỉ việc từ ngày 1/5/2025.

Việc xác nhận nhân sự này được thực hiện ngay sau khi Cục Quản lý Dược, Bộ Y tế, phát đi thông báo khẩn về đường dây lưu hành thuốc giả YEZTUGO (lenacapavir) injection 463.5mg/1.5mL.

Theo phản ánh từ Công ty TNHH SNB-REACT Việt Nam, đơn vị đại diện pháp lý bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ của tập đoàn Gilead Science Inc. tại Việt Nam, sản phẩm dự phòng trước phơi nhiễm HIV này đang được rao bán công khai trên TikTok, Instagram, Facebook và Zalo. Người trực tiếp thực hiện hành vi là ông Trần Thái Học. Trong quá trình giao dịch, ông Học tự nhận hiện là "y tá tại Bệnh viện Nhi đồng 1" để tạo lòng tin với khách hàng.

Theo phản ánh từ Công ty Gilead, ông Trần Thái Học đã dùng các tài khoản mạng xã hội để quảng bá sản phẩm, đồng thời là người bán thuốc và tiêm trực tiếp cho người mua với giá 2,5 triệu đồng/mũi/6 tháng.

Kết quả kiểm tra mẫu thực tế cho thấy trên nhãn hộp sản phẩm có ghi nội dung "Sản phẩm chưa đăng ký lưu hành. Chỉ lưu hành nội bộ" và chịu trách nhiệm bởi Công ty TNHH TH Healthcare. Trong khi đó, Cục Quản lý Dược khẳng định chưa từng cấp giấy đăng ký lưu hành cho thuốc YEZTUGO tại Việt Nam.

Sản phẩm bị cảnh báo có tên thuốc tiêm YEZTUGO (lenacapavir) injection 463,5 µg/1,5 mL (309 mg/mL). Ảnh: DAV.

Để làm rõ vụ việc, Cục Quản lý Dược đề nghị Sở Y tế TP.HCM chủ trì phối hợp với Công an và Quản lý thị trường thanh tra đột xuất các địa chỉ liên quan đến ông Trần Thái Học và Công ty TH Healthcare. Đồng thời, cơ quan quản lý yêu cầu Bệnh viện Nhi đồng 1 khẩn trương kiểm tra, xác minh thông tin nhân sự cũng như làm rõ việc có hay không tình trạng lợi dụng danh nghĩa cán bộ y tế để kinh doanh thuốc trái phép.

Bên cạnh đó, Cục Quản lý Dược cũng yêu cầu Sở Y tế các địa phương thông báo để người dân và cơ sở y tế không mua bán, sử dụng sản phẩm chưa cấp phép này. Các đơn vị chức năng cần kịp thời niêm phong tang vật và chuyển hồ sơ sang cơ quan điều tra nếu phát hiện dấu hiệu tội phạm hình sự.

Trước đó, Bộ Y tế cũng đã có văn bản chỉ đạo tăng cường đấu tranh chống thuốc giả và xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ nhằm bảo vệ sức khỏe người dân.