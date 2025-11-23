Buông bỏ cũng là học cách nhìn lại chính mình

Trong nhịp sống nhiều biến động, lời khuyên "Hãy buông bỏ đi" thường được lặp lại như một giải pháp đơn giản cho mọi nỗi mệt mỏi.

Tuy nhiên, buông bỏ không phải là hành động rời bỏ hay né tránh. Đó là quá trình nhận diện chính xác điều đang diễn ra trong nội tâm: vì sao ta đau, vì sao ta vướng mắc và vì sao ta không thể thoát khỏi những vòng lặp quen thuộc của cảm xúc.



Trong cuốn sách Nhẹ nhàng mà sống, tác giả yung pueblo khẳng định con đường chữa lành không nằm ở việc đẩy cảm xúc sang một bên, mà ở khả năng quan sát thẳng thắn điều đang diễn ra bên trong. Khi dừng lại và nhìn rõ các phản ứng của mình: từ sợ hãi, giận dữ đến nhu cầu kiểm soát,… ta mới thấy chúng không phải những quyết định chủ động mà chỉ là thói quen cũ vận hành theo quán tính.

Sách Nhẹ nhàng mà sống, tác giả Yung Pueblo. Ảnh: Huỳnh Quỳnh

Vì thế, buông bỏ không bắt đầu từ việc rời đi, mà từ việc nhận ra điều gì đang níu giữ ta bên trong. Nhiều thứ khiến ta mệt mỏi không phải vì bản chất của hoàn cảnh, mà bởi ta cố kéo dài những điều đã hết thời hạn: một mối quan hệ không còn lành mạnh, một hình ảnh bản thân không còn phù hợp, hay một niềm tin từng giúp ta an toàn nhưng giờ trở thành rào cản. Giống như một chiếc áo đã chật, sự níu giữ chỉ khiến ta khó thở thêm.

Khi đã nhận ra những điểm bám víu khiến mình mệt mỏi, ta cũng sẽ nhật ra một sự thật khác: nhiều điều vốn không còn phù hợp vẫn được ta giữ lại chỉ vì ta sợ thay đổi. Chính nỗi sợ ấy khiến ta xem thay đổi như một mối đe dọa. Nhưng trên thực tế, thay đổi không phải kẻ phá vỡ sự bình yên; nó là điều kiện cần của sự trưởng thành. Những biến động dù ta muốn hay không, luôn buộc ta nhìn vào giới hạn của chính mình, đồng thời mở ra những hiểu biết mới về con người mà ta đang trở thành. Ta có thể tiếp tục chống lại cho đến khi kiệt sức, hoặc chọn cách lắng nghe thông điệp mà cuộc sống đang gửi đến.

Ta có thể tiếp tục chống lại sự biến động cho đến khi kiệt sức hoặc chọn cách lắng nghe thông điệp mà cuộc sống đang gửi đến. Ảnh: Pinterest.

Phần lớn khó khăn xuất hiện khi ta kháng cự. Càng cố giữ một điều đã nên buông, ta càng đánh mất sự bình an. Như yung pueblo viết: "Tự do không đến từ việc kiểm soát mọi thứ, mà từ việc không để bất kỳ điều gì kiểm soát tâm hồn mình". Khi nhìn nhận rằng mọi thứ đều có giới hạn, ta bắt đầu hành xử tỉnh táo hơn: giữ những gì còn giá trị, và để những gì đã trở nên cũ kỹ ra đi.

Khi chấp nhận quy luật vô thường của cuộc sống, ta không còn nhìn thế giới như mối đe dọa. Những điều tốt đẹp trở nên đáng quý vì ta hiểu rằng chúng mong manh. Những khó khăn bớt nặng nề vì ta biết chúng không tồn tại mãi. Đó cũng là tinh thần mà yung pueblo gửi gắm trong Nhẹ nhàng mà sống. Tác giả nhấn mạnh: Điều cần thiết là học cách ứng xử bình tĩnh trước thay đổi, dựa trên sự hiểu mình và hiểu hoàn cảnh, thay vì phản ứng theo cảm xúc nhất thời.

Buông bỏ, suy cho cùng, không phải là đánh mất. Đó là khoảnh khắc con người trở về với trạng thái tỉnh thức và bình an nội tại - nền tảng để bước tiếp một cách nhẹ nhàng trên hành trình của mỗi người.