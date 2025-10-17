Bốn động lực giúp bạn sống sung túc và hạnh phúc hơn

Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
  Thứ sáu, 17/10/2025 17:56 (GMT+7)
Điều gì khiến bạn thức dậy mỗi sáng với năng lượng tràn đầy? Là tiền bạc, danh tiếng, hay chỉ đơn giản là cảm giác được sống một ngày thật có ý nghĩa?

Câu hỏi tưởng chừng đơn giản ấy lại là chiếc chìa khóa mở ra cánh cửa hiểu biết về chính mình, điều mà “bậc thầy của những bậc thầy thành công” Jim Rohn đã dành cả cuộc đời để chiêm nghiệm và chia sẻ trong cuốn sách 7 chiến lược để sống sung túc và hạnh phúc.

Jim Rohn cho rằng: đằng sau mỗi thành công lớn, mỗi cuộc đời trọn vẹn đều có những động lực vô hình thúc đẩy con người không ngừng vươn lên. Ngoài mục tiêu tài chính mà ai cũng nghĩ đến, có bốn động lực sâu sắc giúp chúng ta không chỉ sống sung túc hơn mà còn hạnh phúc và bình an hơn trong từng khoảnh khắc của cuộc sống.

Sách 7 chiến lược để sống sung túc và hạnh phúc.

1. Sự công nhận: nhu cầu được nhìn thấy và trân trọng

Trong nhịp sống bận rộn, ai cũng mong được người khác lắng nghe, thấu hiểu và trân trọng. Cảm giác “mình có giá trị” chính là nhiên liệu vô hình giúp ta đi xa hơn. Một lời khen đúng lúc, một cái gật đầu ghi nhận nỗ lực, đôi khi còn có sức mạnh lớn hơn cả phần thưởng vật chất.

Jim Rohn tin rằng, thành công của một người không chỉ đo bằng kết quả họ đạt được, mà còn bằng việc họ được người khác ghi nhận như thế nào. Khi bạn khiến người khác cảm thấy được công nhận, bạn cũng đang gieo một hạt giống tốt lành cho chính mình.

2. Cảm giác chiến thắng: niềm vui vượt qua giới hạn

Không ai muốn sống mãi trong vùng an toàn. Cảm giác chinh phục, dù chỉ là một thử thách nhỏ, luôn mang lại niềm hứng khởi đặc biệt. Nó khẳng định rằng ta đang tiến bộ, đang vượt qua chính mình.

Jim Rohn chia sẻ: “Nếu bạn phải nghiện một thứ gì đó thì hãy chọn chiến thắng để nghiện”. Bởi mỗi lần ta dám bước qua nỗi sợ, ta lại lớn thêm một chút, mạnh mẽ hơn một chút. Cảm giác chiến thắng ấy không chỉ giúp ta đạt mục tiêu, mà còn mở ra cánh cửa tự tin để chinh phục những đỉnh cao mới.

3. Gia đình: nguồn yêu thương vô điều kiện

Rất nhiều người nỗ lực mỗi ngày chỉ với một mục đích giản dị: mang lại cuộc sống tốt đẹp hơn cho người thân. Khi tình yêu thương trở thành động lực, con người có thể làm được những điều tưởng chừng bất khả.

Khi tình yêu thương trở thành động lực, con người có thể làm được những điều tưởng chừng bất khả.

Jim Rohn nhấn mạnh: “Những người có động lực là tình yêu thương quả là những người may mắn”. Bởi họ làm việc không chỉ để đạt được danh lợi, mà để thấy nụ cười của cha mẹ, để con cái tự hào, để người mình thương được bình an. Tình yêu ấy khiến mọi vất vả trở nên nhẹ nhàng hơn.

4. Lòng nhân ái: hạnh phúc của việc cho đi

Khi con người bắt đầu nghĩ đến việc chia sẻ những điều tốt đẹp mình có, họ đang bước vào một cấp độ hạnh phúc sâu sắc hơn. Lòng nhân ái không chỉ là hành động cho đi vật chất, mà là sự mở rộng trái tim.

Những nhà sáng lập công nghệ như Bill Gates hay những người điều hành quỹ từ thiện toàn cầu không chỉ thành công nhờ trí tuệ, mà còn bởi họ hiểu một chân lý: của cải chỉ thực sự có giá trị khi được dùng để tạo ra giá trị cho người khác. Cho đi là cách nhanh nhất để ta cảm nhận sự sung túc đích thực, thứ không thể đong đếm bằng tiền, mà bằng sự bình an trong tâm.

Sung túc không phải là sở hữu nhiều, mà là cảm thấy đủ, cảm thấy biết ơn và hạnh phúc với những gì mình đang có. 7 chiến lược để sống sung túc và hạnh phúc không chỉ là một cuốn sách dạy làm giàu, mà là kim chỉ nam giúp mỗi người học cách sống tử tế, biết yêu thương và cống hiến. Bởi đôi khi, chỉ cần thay đổi một suy nghĩ, mở lòng hơn một chút, cuộc đời bạn đã rẽ sang một hướng tươi sáng hơn rất nhiều.

Bốn động lực trên chính là bốn mảnh ghép hoàn hảo tạo nên đời sống sung túc từ bên trong. Và có lẽ, khi mỗi sáng bạn thức dậy với lòng biết ơn và khát khao sống tốt hơn hôm qua, đó chính là lúc bạn đang thật sự hạnh phúc.

