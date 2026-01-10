Nguyên nhân sâu xa của việc da bị nám và tàn nhang

Nguyên nhân của nám và tàn nhang không chỉ tới từ việc lão hóa da hay thay đổi nổi tiết. Khi cơ thể tích tụ quá nhiều độc tố, làn da cũng sẽ bị ảnh hưởng và tổn thương.

Cơ thể tích tụ nhiều độc tố là một nguyên nhân gây nám và tàn nhang. Ảnh minh họa: A.C.

Đốm màu trên da chủ yếu bao gồm tàn nhang, nám, đồi mồi, thuộc nhóm bệnh về sắc tố da. Sự gia tăng của melanin trên da sẽ dẫn đến hình thành vùng da bị xỉn màu, thường xuất hiện trên má và trán, tình trạng thường nặng hơn nếu tiếp xúc trực tiếp với ánh mặt trời. Đây là bệnh thường gặp ở phụ nữ.

Độc tố tích tụ trong cơ thể, gây rối loạn nội tiết cũng là nguyên nhân dẫn đến mất cân bằng sắc tố da, biểu hiện qua các đốm màu trên da. Đương nhiên, mỗi loại đốm trên da sẽ có nguyên nhân, cách phòng trừ và chữa trị khác nhau.

Tàn nhang

Tàn nhang là các đốm đậm hoặc nhạt màu xuất hiện trên mặt, cổ, cánh tay... Nguyên nhân chủ yếu hình thành tàn nhang là do di truyền từ bố mẹ hoặc di truyền cách thế hệ, hay tiếp xúc trực tiếp với ánh mặt trời. Các tia tử ngoại không chỉ làm rối loạn sắc tố da mà còn gây tổn hại tới chức năng trao đổi chất của tế bào da, dẫn đến hình thành đốm trên da, thậm chí chất thải tích sâu trong lớp biểu bì. Do đó, các vết tàn nhang sẽ đậm màu hơn vào mùa xuân hạ, nhạt màu vào mùa thu đông.

Có thể áp dụng liệu pháp hóa học, phẫu thuật lạnh, phẫu thuật laser để điều trị tàn nhang. Tùy theo cơ địa từng người mà các liệu pháp chữa trị hiện nay sẽ có hiệu quả khác nhau.

Khi dùng phẫu thuật để xử lý tàn nhang, da sẽ xỉn màu trong thời gian ngắn và dần sáng trở lại. Để đẩy nhanh quá trình hồi phục da sau phẫu thuật, bạn có thể bổ sung vitamin C.

Nám

Có nhiều nguyên nhân dẫn đến nám nhưng chủ yếu là do tiếp xúc với ánh mặt trời làm tăng melanin. Yếu tố nghề nghiệp cũng là một trong những nguyên nhân gây nám. Người tiếp xúc với nhựa đường, than, dầu mỏ trong thời gian dài sẽ mắc bệnh viêm da mạn tính, melanin tích tụ trên da. Nám có thể hình thành do sử dụng hóa mỹ phẩm hết hạn, kém chất lượng.

Ngoài ra, da có thể bị sạm, xuất hiện nám khi vùng da bị tổn thương tiếp xúc với bụi bẩn, nước bẩn hoặc cồn iodine, thuốc tím. Thói quen sinh hoạt không lành mạnh như căng thẳng, kén ăn, ngủ ít cũng là nhân tố gây ra nám.

Bạn có thể áp dụng các phương pháp sau để điều trị nám: hạn chế tiếp xúc với chất độc hại; tăng cường dưỡng da, sử dụng kem chống nắng để bảo vệ da khỏi ánh mặt trời; bổ sung vitamin C bằng cách ăn thực phẩm có hàm lượng vitamin C cao hoặc sử dụng serum bôi ngoài da.

Rám má

Rám má là một bệnh lý da liễu tăng sắc tố da thường gặp ở phụ nữ. Da mặt là nơi có lớp biểu bì mỏng, nhiều mao mạch và dễ tích tụ melanin. Có nhiều nguyên nhân hình thành vết rám, có thể do rối loạn nội tiết (đặc biệt là estrogen) dẫn đến tăng sinh sắc tố da, hoặc tế bào da bị tổn thương, rối loạn chuyển hóa sắc tố da, gây ra các đốm/mảng màu không đều.

Sự mất cân bằng âm dương trong cơ thể, can khí tích tụ, hệ tiêu hóa suy nhược và thận dương hư [1] cũng có thể là nguyên nhân hình thành rám má. Phụ nữ sử dụng thuốc tránh thai trong thời gian dài có khả năng bị rám má lên tới 20%. Bên cạnh đó, việc sử dụng thuốc điều trị cao huyết áp, đái tháo đường và các thực phẩm có tính cảm quang như cần tây, ngò tây, cà rốt cũng làm tăng nguy cơ bị rám má.

Khi mắc các bệnh mạn tính như viêm gan, lao phổi, khả năng loại bỏ melanin trong cơ thể suy giảm, không đào thải melanin kịp thời nên lâu ngày dẫn đến rám má. Nếu sử dụng hóa mỹ phẩm không phù hợp, tình trạng rám má sẽ trở nên nghiêm trọng hơn.

[1] Người bị thận dương hư có các biểu hiện như sợ lạnh, chân tay lạnh, sắc mặt tối sạm, tinh thần sa sút; nữ giới còn gặp các tình trạng như kinh nguyệt không đều, ít kinh hoặc mất kinh, mệt mỏi chậm chạp, suy giảm ham muốn tình dục.