Chiếc máy tính đã thay đổi cuộc đời của Sam Altman

Năm 8 tuổi, Sam Altman luôn mơ về “chiếc máy tính biết suy nghĩ”. Hơn 10 năm sau, cậu bé đam mê máy tính đã sáng lập OpenAI, công ty dẫn đầu ngành công nghiệp AI.

Đam mê thuở nhỏ đã giúp Sam Altman trở thành “người cầm lái” kỷ nguyên AI. Ảnh: Bloomberg.

Năm 1993, vào sinh nhật lần thứ tám của Altman, cha mẹ đã tặng anh một chiếc máy tính Macintosh. Chiếc máy tính này khi đó có giá 2.200 đôla, mức giá vô cùng đắt đỏ.

Sau này, Altman sau đó nhớ lại rằng tuổi thơ của anh được phân ranh giới rất rõ ràng: trước khi có máy tính và sau khi có máy tính.

Chiếc Macintosh đã trở thành cầu nối để anh giao tiếp với thế giới. Anh học lập trình, tập tháo lắp máy tính. Một đêm nọ, khi ngồi trước máy tính đến khuya, Altman chợt nghĩ: “Rồi sẽ có ngày chiếc máy này biết suy nghĩ.” Ý tưởng ấy cứ lặp đi lặp lại trong đầu anh.

Nhờ chiếc máy tính này, Altman không chỉ học lập trình mà quan trọng hơn là sử dụng của Internet. Năm 1993 cũng là một cột mốc trong lịch sử phát triển của Internet. Năm đó, trình duyệt Mosaic do Trung tâm Ứng dụng Siêu máy tính Quốc gia (NCSA) thuộc Đại học Illinois Urbana-Champaign phát triển chính thức ra mắt. Đây là trình duyệt đồ họa đầu tiên được sử dụng rộng rãi, thúc đẩy mạnh mẽ việc sử dụng sự quan tâm đến Internet trong cộng đồng. Sự ra đời của Mosaic đã đánh dấu bước chuyển mình của Internet từ công cụ nghiên cứu và giáo dục thành công cụ cho đại chúng.

Cùng năm đó, Tổ chức Nghiên cứu Hạt nhân châu Âu (CERN) tuyên bố cung cấp miễn phí công nghệ World Wide Web cho toàn thế giới, tạo tiền đề cho sự bùng nổ của Internet. Nhờ vậy, Altman may mắn trở thành một trong những thế hệ cư dân mạng đầu tiên.

Không lâu sau, America Online (AOL) ra mắt dịch vụ nhắn tin tức thời (AIM). Người dùng có thể tạo một tên đăng nhập riêng (AIM ID) và sử dụng nó để trò chuyện với bạn bè, người thân ngay trên Internet. AIM nhanh chóng trở thành phương thức giao tiếp phổ biến, đặc biệt được giới trẻ và thanh thiếu niên ưa chuộng. Tại Trung Quốc, năm 1999, Tencent cũng phát triển công cụ nhắn tin tương tự - QQ.

Altman nhớ lại: “Các phòng chat AOL đã thay đổi cuộc đời tôi. Trước khi có điện thoại di động, bạn bè muốn liên lạc phải gọi đến nhà, cha mẹ sẽ biết ngay. Nhưng đột nhiên, ai cũng có một không gian riêng tư để trò chuyện với bạn bè mà cha mẹ không hề hay biết. Điều này đã thay đổi sâu sắc trải nghiệm của thiếu niên.”

Trải nghiệm ấy cũng trở thành nền móng cho việc khởi nghiệp sau này của anh.