Bình an nảy mầm từ những khó khăn trong cuộc sống

  • Thứ ba, 11/11/2025 14:59 (GMT+7)
Bình an không phải là món quà được trao sẵn, mà là kết quả của quá trình đối diện, thấu hiểu và chuyển hóa những thử thách, mất mát trong cuộc sống.

Trong những bài pháp thoại của mình, sa môn Thích Pháp Hòa từng nhấn mạnh rằng khó khăn không đơn thuần là nỗi đau cần tránh. Ngược lại, chúng là cơ hội để con người soi chiếu lại bản thân, rèn luyện lòng kiên nhẫn và trân trọng những điều tưởng như hiển nhiên: một bữa cơm sum họp bên gia đình, ánh mắt cảm thông từ bạn bè, hay khoảnh khắc tĩnh lặng sau một ngày dài mệt mỏi.

Khi đối diện với nỗi đau một cách tỉnh táo, những vết thương không còn là gánh nặng, mà trở thành người thầy âm thầm, giúp hình thành sự trưởng thành và lòng từ bi.

Thich Phap Hoa anh 1

Khi đối diện với nỗi đau một cách tỉnh táo, những vết thương không còn là gánh nặng. Ảnh: Pinterest.

Bình an không đồng nghĩa với việc tránh sóng gió hay thử thách. Trái lại, nó là khả năng giữ vững tâm trí giữa biến động, duy trì sự tĩnh lặng ngay cả khi môi trường xung quanh hỗn loạn. Việc chấp nhận cảm xúc, không né tránh nỗi đau, là nền tảng để nuôi dưỡng bình an. Mỗi trải nghiệm, dù là thất bại hay mất mát, khi được nhìn nhận bằng sự thấu hiểu và trân trọng, trở thành mảnh đất màu mỡ để tâm hồn phát triển, giúp con người ứng phó linh hoạt, sáng suốt và bình tĩnh trước những biến động cuộc sống.

Hai cuốn sách Chia sẻ từ trái timCon đường chuyển hóa của sa môn Thích Pháp Hòa là những hướng dẫn quý giá trên hành trình này. Với giọng văn nhẹ nhàng, gần gũi nhưng thấm đẫm trí tuệ, ông mở ra cách nhìn nhận thử thách như một phần tất yếu của đời sống, đồng thời gợi mở phương pháp hướng con người về sự bình an sâu thẳm trong tâm hồn. Hai cuốn sách này không chỉ truyền tải kiến thức và phương pháp, mà còn đồng hành cùng độc giả trong từng trải nghiệm, giúp họ nhận diện nỗi đau, học cách chuyển hóa và trưởng thành từ bên trong.

Thich Phap Hoa anh 2

Hai cuốn sách Chia sẻ từ trái timCon đường chuyển hóa của sa môn Thích Pháp Hòa. Ảnh: H.Quỳnh

Suy cho cùng, bình an không phải là trạng thái tĩnh lặng tuyệt đối bên ngoài, mà là khoảnh khắc tĩnh tại bên trong, hình thành từ những trải nghiệm được thấu hiểu, yêu thương và chữa lành.

Khi con người học cách đối diện, hòa hợp với thử thách, bình an sẽ tìm về, mang đến khả năng sống tỉnh táo, tự do và sáng suốt hơn. Chính từ những khó khăn và mất mát, chúng ta sẽ học được cách giữ tâm trí vững vàng, nhìn nhận giá trị cuộc sống và tìm thấy sự bình yên sâu thẳm mà mọi nỗ lực bên ngoài đều không thể đem lại.

