Dấu hiệu cảnh báo sức khỏe sinh sản đang bị ảnh hưởng nghiêm trọng

Lượng máu kinh giảm đột ngột, vô kinh, mất kinh là những dấu hiệu cảnh báo sức khỏe sinh sản của bạn đang bị ảnh hưởng nghiêm trọng, cần đến gặp bác sĩ để thăm khám kịp thời.

Ngoài mất kinh, thiểu kinh thì việc đau tức vùng bụng dưới cũng là một dấu hiệu cảnh báo sức khỏe sinh sản có vấn đề. Ảnh minh họa: L.C.

Khi gặp một trong những tình trạng dưới đây, cho dù lượng kinh nguyệt không ít hơn 5ml vẫn cần tới bệnh viện khám.

- Nếu chu kỳ kinh nguyệt dài hoặc kinh nguyệt không đều, kèm theo các triệu chứng như hiếm muộn, rậm lông, béo phì, mọc mụn… bạn cần tới bệnh viện khám để loại trừ khả năng mắc hội chứng buồng trứng đa nang.

- Nếu lượng kinh nguyệt giảm rõ rệt sau khi thực hiện thủ thuật nạo hút thai, thậm chí xuất hiện tình trạng vô sinh, bạn cần đi kiểm tra các chất dính trong tử cung.

- Nếu kinh nguyệt thưa thớt, quá ít kinh nguyệt, thậm chí vô kinh, đồng thời có hiện tượng tiết sữa, bạn nên kiểm tra xem có phải mắc chứng prolactin máu cao hay không.

- Bệnh lao sinh dục nên được xem xét khi có các triệu chứng như vô sinh nguyên phát, kinh nguyệt thưa thớt hoặc vô kinh; nữ giới chưa kết hôn có triệu chứng sốt nhẹ, đổ mồ hôi ban đêm, viêm vùng chậu hoặc cổ trướng, có tiền sử tiếp xúc với bệnh nhân lao hoặc từng mắc lao phổi, viêm màng phổi, lao ruột.

- Nếu lượng kinh nguyệt giảm kèm theo các biểu hiện dễ kích động cáu gắt, mất ngủ, tim đập nhanh, mệt mỏi, sợ nóng, ra nhiều mồ hôi, sụt cân, thèm ăn, đi nặng nhiều hoặc tiêu chảy, bạn nên đi khám cường giáp.

Đối với trường hợp lượng kinh nguyệt giảm rõ rệt sau khi nạo hút thai, đặc biệt là đi kèm với đau bụng kinh, cần thực hiện soi tử cung xem có bị dính tử cung hay không.

Nếu phát hiện dính buồng tử cung, các bạn nữ có nhu cầu sinh con có thể làm phẫu thuật tách dính buồng tử cung, đồng thời đặt dụng cụ tử cung trong thời gian ngắn, uống estrogen liều cao hậu phẫu thuật để giúp nội mạc tử cung sinh trưởng, tránh tiếp tục dính. Nếu sinh thiết dưới nội soi tử cung phát hiện lao nội mạc tử cung thì cần điều trị kịp thời.

Bởi vì các tình trạng như không rụng trứng cũng có thể dẫn đến kinh nguyệt ít, bạn nên lấy máu để kiểm tra hormone sinh dục và chức năng của tuyến giáp vào khoảng ngày thứ 2 - 4 của chu kỳ và lấy máu để kiểm tra estradiol (E2), progesterone vào thời điểm trước khi tới kỳ kinh tiếp theo từ 5 - 9 ngày; hoặc kiểm tra thân nhiệt để xác định có rụng trứng hay không và chức năng của hoàng thể thế nào.

Đối với nữ giới có nhu cầu sinh con gặp phải trường hợp không rụng trứng, cần kích rụng trứng; bệnh nhân không có nhu cầu sinh con có thể điều trị bằng thuốc progesterone tự nhiên vào nửa sau của chu kỳ kinh nguyệt để bảo vệ nội mạc tử cung.

Nhiều nghiên cứu áp dụng phương pháp siêu âm qua ngã ba âm đạo đã phát hiện ra vào ngày nang trứng trưởng thành, nữ giới có nội mạc tử cung mỏng hơn 8mm có tỷ lệ thụ thai thấp hơn đáng kể và tỷ lệ sảy thai cũng cao hơn.

Nội mạc tử cung phát triển bất thường bẩm sinh, bị nhiễm trùng, tổn thương cơ học hoặc viêm nhiễm có thể khiến nội mạc tử cung phản ứng kém với mức độ bình thường của các hormone sinh dục trong kỳ kinh nguyệt có rụng trứng, từ đó dẫn đến nội mạc tử cung quá mỏng hoặc dính buồng tử cung, biểu hiện lâm sàng chính là thiểu kinh, thậm chí vô kinh, hiếm muộn, sảy thai…

Đối với nữ giới có rụng trứng bình thường, khi nang trứng trưởng thành (đường kính lớn hơn 18mm), nội mạc tử cung sẽ đạt được độ dày 8 - 16mm; nội mạc tử cung mỏng hơn 8mm nghĩa là đã bị tổn thương, hay còn gọi là nội mạc tử cung mỏng.

Phần nội mạc tử cung cản trở phôi làm tổ nên được xử lý trước để tăng độ dày nội mạc tử cung về mức bình thường và cũng cải thiện khả năng mang thai.

Nếu kết quả siêu âm cho thấy độ dày nội mạc tử cung bình thường, chỉ đơn thuần là ít kinh nguyệt thì không cần điều trị. Nếu muốn lượng kinh nguyệt nhiều hơn, có thể cân nhắc uống thuốc Bắc giúp hoạt huyết.