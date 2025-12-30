Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Mật ngữ đỏ

Kinh nguyệt là dấu hiệu quan trọng thể hiện tình trạng sức khỏe sinh sản của phụ nữ. Cuốn sách này mang tới những kiến thức hữu ích về "ngày dâu", để bạn đọc nữ hiểu hơn về cơ thể mình và chăm sóc nó một cách đúng đắn.

Xuất bản

Dấu hiệu cảnh báo sức khỏe sinh sản đang bị ảnh hưởng nghiêm trọng

  • Thứ ba, 30/12/2025 08:40 (GMT+7)
  • 10 giờ trước

Lượng máu kinh giảm đột ngột, vô kinh, mất kinh là những dấu hiệu cảnh báo sức khỏe sinh sản của bạn đang bị ảnh hưởng nghiêm trọng, cần đến gặp bác sĩ để thăm khám kịp thời.

sinh san anh 1

Ngoài mất kinh, thiểu kinh thì việc đau tức vùng bụng dưới cũng là một dấu hiệu cảnh báo sức khỏe sinh sản có vấn đề. Ảnh minh họa: L.C.

Khi gặp một trong những tình trạng dưới đây, cho dù lượng kinh nguyệt không ít hơn 5ml vẫn cần tới bệnh viện khám.

- Nếu chu kỳ kinh nguyệt dài hoặc kinh nguyệt không đều, kèm theo các triệu chứng như hiếm muộn, rậm lông, béo phì, mọc mụn… bạn cần tới bệnh viện khám để loại trừ khả năng mắc hội chứng buồng trứng đa nang.

- Nếu lượng kinh nguyệt giảm rõ rệt sau khi thực hiện thủ thuật nạo hút thai, thậm chí xuất hiện tình trạng vô sinh, bạn cần đi kiểm tra các chất dính trong tử cung.

- Nếu kinh nguyệt thưa thớt, quá ít kinh nguyệt, thậm chí vô kinh, đồng thời có hiện tượng tiết sữa, bạn nên kiểm tra xem có phải mắc chứng prolactin máu cao hay không.

- Bệnh lao sinh dục nên được xem xét khi có các triệu chứng như vô sinh nguyên phát, kinh nguyệt thưa thớt hoặc vô kinh; nữ giới chưa kết hôn có triệu chứng sốt nhẹ, đổ mồ hôi ban đêm, viêm vùng chậu hoặc cổ trướng, có tiền sử tiếp xúc với bệnh nhân lao hoặc từng mắc lao phổi, viêm màng phổi, lao ruột.

- Nếu lượng kinh nguyệt giảm kèm theo các biểu hiện dễ kích động cáu gắt, mất ngủ, tim đập nhanh, mệt mỏi, sợ nóng, ra nhiều mồ hôi, sụt cân, thèm ăn, đi nặng nhiều hoặc tiêu chảy, bạn nên đi khám cường giáp.

Đối với trường hợp lượng kinh nguyệt giảm rõ rệt sau khi nạo hút thai, đặc biệt là đi kèm với đau bụng kinh, cần thực hiện soi tử cung xem có bị dính tử cung hay không.

Nếu phát hiện dính buồng tử cung, các bạn nữ có nhu cầu sinh con có thể làm phẫu thuật tách dính buồng tử cung, đồng thời đặt dụng cụ tử cung trong thời gian ngắn, uống estrogen liều cao hậu phẫu thuật để giúp nội mạc tử cung sinh trưởng, tránh tiếp tục dính. Nếu sinh thiết dưới nội soi tử cung phát hiện lao nội mạc tử cung thì cần điều trị kịp thời.

Bởi vì các tình trạng như không rụng trứng cũng có thể dẫn đến kinh nguyệt ít, bạn nên lấy máu để kiểm tra hormone sinh dục và chức năng của tuyến giáp vào khoảng ngày thứ 2 - 4 của chu kỳ và lấy máu để kiểm tra estradiol (E2), progesterone vào thời điểm trước khi tới kỳ kinh tiếp theo từ 5 - 9 ngày; hoặc kiểm tra thân nhiệt để xác định có rụng trứng hay không và chức năng của hoàng thể thế nào.

Đối với nữ giới có nhu cầu sinh con gặp phải trường hợp không rụng trứng, cần kích rụng trứng; bệnh nhân không có nhu cầu sinh con có thể điều trị bằng thuốc progesterone tự nhiên vào nửa sau của chu kỳ kinh nguyệt để bảo vệ nội mạc tử cung.

Nhiều nghiên cứu áp dụng phương pháp siêu âm qua ngã ba âm đạo đã phát hiện ra vào ngày nang trứng trưởng thành, nữ giới có nội mạc tử cung mỏng hơn 8mm có tỷ lệ thụ thai thấp hơn đáng kể và tỷ lệ sảy thai cũng cao hơn.

Nội mạc tử cung phát triển bất thường bẩm sinh, bị nhiễm trùng, tổn thương cơ học hoặc viêm nhiễm có thể khiến nội mạc tử cung phản ứng kém với mức độ bình thường của các hormone sinh dục trong kỳ kinh nguyệt có rụng trứng, từ đó dẫn đến nội mạc tử cung quá mỏng hoặc dính buồng tử cung, biểu hiện lâm sàng chính là thiểu kinh, thậm chí vô kinh, hiếm muộn, sảy thai…

Đối với nữ giới có rụng trứng bình thường, khi nang trứng trưởng thành (đường kính lớn hơn 18mm), nội mạc tử cung sẽ đạt được độ dày 8 - 16mm; nội mạc tử cung mỏng hơn 8mm nghĩa là đã bị tổn thương, hay còn gọi là nội mạc tử cung mỏng.

Phần nội mạc tử cung cản trở phôi làm tổ nên được xử lý trước để tăng độ dày nội mạc tử cung về mức bình thường và cũng cải thiện khả năng mang thai.

Nếu kết quả siêu âm cho thấy độ dày nội mạc tử cung bình thường, chỉ đơn thuần là ít kinh nguyệt thì không cần điều trị. Nếu muốn lượng kinh nguyệt nhiều hơn, có thể cân nhắc uống thuốc Bắc giúp hoạt huyết.

Phó Hồng/ Skybooks & NXB Dân trí

sinh sản Rụng trứng Mạc Hút thai Dấu hiệu

    Đọc tiếp

    Phu nu tuoi 40 nen lam gi de bao ve buong trung? hinh anh

    Phụ nữ tuổi 40 nên làm gì để bảo vệ buồng trứng?

    20:00 27/12/2025 20:00 27/12/2025

    0

    Buồng trứng là nơi sản xuất nội tiết tố nữ. Buồng trứng khỏe mạnh, nội tiết trong cơ thể dồi dào, phụ nữ sẽ giữ được sự trẻ trung. Để bảo vệ buồng trứng, bạn cần sống lành mạnh.

    Kieu nguoi nao co the ket ban dai lau? hinh anh

    Kiểu người nào có thể kết bạn dài lâu?

    37 phút trước 18:00 30/12/2025

    0

    Chúng ta cũng có cá tính riêng trong cách kết bạn. Khi phỏng vấn 63 người cao tuổi vào thập niên 1980, nhà xã hội học Sarah Matthews nhận thấy ba phong cách khác nhau: Độc lập, chọn lọc và ham học hỏi.

    SÁCH HAY

    Mot chien dich o Bac Ky hinh anh

    Một chiến dịch ở Bắc Kỳ

    07:39 17/9/2020 07:39 17/9/2020

    0

    Thị dân và quan lại mặc lễ phục lui tới thăm viếng nhau, tặng nhau những lá thiếp lớn màu đỏ và quà cáp.

    Di nhu to giay trang hinh anh

    Đi như tờ giấy trắng

    20:50 21/9/2020 20:50 21/9/2020

    0

    Một trong những chuyến đi vào mùa Giáng sinh ghi dấu mãi trong tôi chính là về Đường Lâm, hay đúng hơn là về những ngôi làng quanh vùng Ba Vì, Sơn Tây.

    Nhung ba chu khong gian hinh anh

    Những bá chủ không gian

    20:00 30/8/2020 20:00 30/8/2020

    0

    Khi Blue Origin phóng và hạ cánh thành công tên lửa New Shepard, Jeff Bezos chỉ viết vài dòng trên Twitter. Trái lại, Elon Musk "tuôn" cả tràng dài trên mạng xã hội.

    Nguoi tre thoi 4.0 - Uy quyen long lay hinh anh

    Người trẻ thời 4.0 - Uy quyền lộng lẫy

    08:53 30/8/2020 08:53 30/8/2020

    0

    Trong số những kỹ năng mà người lao động phải có nếu không muốn bị bỏ lại phía sau, tư duy phản biện được nhiều người đặc biệt lưu ý.

    Di bo xuyen Viet voi cay dan guitar hinh anh

    Đi bộ xuyên Việt với cây đàn guitar

    20:33 12/8/2020 20:33 12/8/2020

    0

    Thiên nhiên luôn biết cách chữa lành những tổn thương trong tôi. Thiên nhiên là mẹ, là người thầy hướng dẫn mỗi khi tôi lạc lối trong cuộc đời này.

    Loan 12 su quan hinh anh

    Loạn 12 sứ quân

    11:02 16/8/2020 11:02 16/8/2020

    0

    Sau khi Ngô Xương Xí chết, họ Ngô hết người kế vị. Trong nước một ngày không thể không có vua, Đinh Bộ Lĩnh lên ngôi, lấy tôn hiệu là Vạn Thắng Vương.

    Nhung ngay cach ly hinh anh

    Những ngày cách ly

    19:42 5/8/2020 19:42 5/8/2020

    0

    Phải chăng chỉ cần có độ lùi của thời gian và trải nghiệm, con người có thể nhìn sự việc bằng góc độ hoàn toàn khác?

    Machiavelli hinh anh

    Machiavelli

    18:04 17/8/2020 18:04 17/8/2020

    0

    Leonardo và Michelangelo - hai nghệ sĩ tài năng - cùng làm việc trong một tòa nhà. Điều đó cho thấy Florence từng quy tụ nhiều ngôi sao sáng.

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý