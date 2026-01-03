Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Điều cơ thể bạn muốn lắng nghe

Các triệu chứng của bệnh tật như sốt, đau đớn, ho, sổ mũi... là cách để cơ thể "nói chuyện" với chúng ta. Khi bị ốm, chúng ta cần vừa điều trị, vừa lắng nghe cơ thể để dùng thuốc đúng liều, đúng bệnh. Cuốn sách này cung cấp nhiều kiến thức hữu ích về sức khỏe, để người đọc có thể bình tĩnh hơn khi bị bệnh.

Xuất bản

Phụ nữ thân thể hư nhược cần lưu ý đều gì khi bồi bổ?

  • Thứ bảy, 3/1/2026 00:09 (GMT+7)
  • 4 giờ trước

Người kinh nguyệt không đều, cơ thể hư nhược cần chú ý bồi bổ từ từ, không thể nóng vội. Nếu bồi bổ quá độ, khiến cơ thể rối loạn, có thể gây ra tình trạng mất kinh, thiểu kinh.

Hu nhuoc anh 1

Phụ nữ thân thể hư nhược, gầy yếu nên cẩn trọng khi bồi bổ. Ảnh minh họa: P.M.

Về vấn đề “hư bất thụ bổ” [1] Đông y có cách lý giải riêng tên là “phản ứng minh huyễn”. Từ “minh huyễn” bắt nguồn từ cuốn Thượng Thư - Thuyết Mệnh Thiên Thượng, trong đó ghi: “Nhược dược bất minh huyễn, quyết tật bất sưu.” Có nghĩa là, nếu người mắc bệnh nặng hoặc ốm bệnh lâu ngày uống thuốc Đông y, mà không xuất hiện các triệu chứng khó chịu nào, thì chứng tỏ bệnh này không khỏi được.

Về minh huyễn, Trương Trọng Cảnh cũng từng bình luận khá nhiều trong Thương Hàn Luận như sau: “Uống thuốc vào, có thể gặp phải các triệu chứng phụ như bứt rứt khó chịu, mắt hoa chóng mặt, người bệnh nặng ắt chảy máu mũi, nhưng chảy máu mũi tức là bệnh đã khỏi”; hoặc là “Sau ba thang thuốc, cả người toát rã mồ hôi, đừng lo, bởi đó là bạch truật đi vào trong da, đẩy hơi nước đọng ra ngoài”...

Thậm chí danh y Hồ Hi Thư còn từng bị phá cửa giữa đêm vì bệnh nhân gặp “phản ứng minh huyễn”.

Bệnh nhân là một đứa bé, ông Hồ kê đơn thuốc chữa tiêu chảy, nhưng bệnh nhân dùng thuốc xong lại đi ngoài nhiều hơn. Người nhà đứa bé mới phá cửa giữa đêm và khăng khăng xin ông Hồ tới nhà mình khám lại. Khi ông Hồ vội tới nơi thì tình hình sức khỏe của đứa bé đã đỡ hơn nhiều.

Ông Hồ khuyên nên cho bệnh nhân uống cả nước thuốc sắc lần hai, mẹ đứa bé do dự hồi lâu mới làm theo, không ngờ hôm sau bệnh tiêu chảy của đứa bé ấy cũng khỏi hẳn.

Một số triệu chứng sẽ xảy ra sau khi uống thuốc, nhưng thực ra là cơ thể đang cố theo kịp mức cân bằng mới mà thuốc mang lại. Lúc này có người sẽ gặp tình trạng nóng trong, thậm chí tôi còn thấy rất nhiều trường hợp kinh nguyệt không đều sau khi uống phương thuốc A Giao (cao da lừa), thế là họ không dám uống nữa, vì “hễ uống A Giao là lại có kinh”, kinh nguyệt đều đặn bỗng trở nên rối loạn.

Quy luật kinh nguyệt trước kia đã bị A Giao thay đổi, đây là tác dụng của thuốc với cơ thể, cho thấy A Giao có công hiệu bổ máu cho phụ nữ. Quy luật trước đó của cơ thể được hình thành trong trạng thái thiếu máu, khi thuốc phát huy công hiệu bổ máu thì quy luật này chắc chắn sẽ thay đổi, kinh nguyệt cũng trở nên rối loạn.

Bấy giờ chỉ cần kiên trì uống A Giao để bổ sung đủ máu, giúp cơ thể đạt được trạng thái cân bằng mới, thông thường khoảng một hai tháng sau là sẽ bắt đầu chu kỳ kinh nguyệt mới, hơn nữa chu kỳ này còn ổn định hơn trước vì vấn đề thiếu máu đã được cải thiện.

[1] Hư bất thụ bổ: Thành ngữ chỉ trạng thái cơ thể quá yếu, dẫn đến việc không thể ăn các thực phẩm hoặc những loại thuốc có dược hiệu hoặc dinh dưỡng quá cao.

Đông Đồng/ Huy Hoàng Books & NXB Thanh niên

Hư nhược A giao Trương Trọng Cảnh Mắt hoa Hư nhược

    Đọc tiếp

    Dieu can luu y truoc khi boi bo bang thuoc bac hinh anh

    Điều cần lưu ý trước khi bồi bổ bằng thuốc bắc

    18:43 31/12/2025 18:43 31/12/2025

    0

    Người cơ địa nóng trong, hỏa vượng không phù hợp để tẩm bổ bằng thuốc bắc. Trước khi uống các loại thuốc Đông y có tác dụng bồi bổ, cần gặp bác sĩ để bắt mạch, xác định thể trạng.

    Bo tieu chi doi voi xuat ban pham thuc hien tu ngan sach nha nuoc hinh anh

    Bộ tiêu chí đối với xuất bản phẩm thực hiện từ ngân sách nhà nước

    10 giờ trước 18:14 2/1/2026

    0

    Theo thông tin từ Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Thứ trưởng Phan Tâm đã ký Quyết định số 4952/QĐ-BVHTTDL về việc ban hành bộ tiêu chí đánh giá chất lượng đối với xuất bản phẩm thực hiện từ nguồn ngân sách nhà nước thuộc lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch.

    SÁCH HAY

    Mot chien dich o Bac Ky hinh anh

    Một chiến dịch ở Bắc Kỳ

    07:39 17/9/2020 07:39 17/9/2020

    0

    Thị dân và quan lại mặc lễ phục lui tới thăm viếng nhau, tặng nhau những lá thiếp lớn màu đỏ và quà cáp.

    Di nhu to giay trang hinh anh

    Đi như tờ giấy trắng

    20:50 21/9/2020 20:50 21/9/2020

    0

    Một trong những chuyến đi vào mùa Giáng sinh ghi dấu mãi trong tôi chính là về Đường Lâm, hay đúng hơn là về những ngôi làng quanh vùng Ba Vì, Sơn Tây.

    Nhung ba chu khong gian hinh anh

    Những bá chủ không gian

    20:00 30/8/2020 20:00 30/8/2020

    0

    Khi Blue Origin phóng và hạ cánh thành công tên lửa New Shepard, Jeff Bezos chỉ viết vài dòng trên Twitter. Trái lại, Elon Musk "tuôn" cả tràng dài trên mạng xã hội.

    Nguoi tre thoi 4.0 - Uy quyen long lay hinh anh

    Người trẻ thời 4.0 - Uy quyền lộng lẫy

    08:53 30/8/2020 08:53 30/8/2020

    0

    Trong số những kỹ năng mà người lao động phải có nếu không muốn bị bỏ lại phía sau, tư duy phản biện được nhiều người đặc biệt lưu ý.

    Di bo xuyen Viet voi cay dan guitar hinh anh

    Đi bộ xuyên Việt với cây đàn guitar

    20:33 12/8/2020 20:33 12/8/2020

    0

    Thiên nhiên luôn biết cách chữa lành những tổn thương trong tôi. Thiên nhiên là mẹ, là người thầy hướng dẫn mỗi khi tôi lạc lối trong cuộc đời này.

    Loan 12 su quan hinh anh

    Loạn 12 sứ quân

    11:02 16/8/2020 11:02 16/8/2020

    0

    Sau khi Ngô Xương Xí chết, họ Ngô hết người kế vị. Trong nước một ngày không thể không có vua, Đinh Bộ Lĩnh lên ngôi, lấy tôn hiệu là Vạn Thắng Vương.

    Nhung ngay cach ly hinh anh

    Những ngày cách ly

    19:42 5/8/2020 19:42 5/8/2020

    0

    Phải chăng chỉ cần có độ lùi của thời gian và trải nghiệm, con người có thể nhìn sự việc bằng góc độ hoàn toàn khác?

    Machiavelli hinh anh

    Machiavelli

    18:04 17/8/2020 18:04 17/8/2020

    0

    Leonardo và Michelangelo - hai nghệ sĩ tài năng - cùng làm việc trong một tòa nhà. Điều đó cho thấy Florence từng quy tụ nhiều ngôi sao sáng.

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý