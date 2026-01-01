Bước nhảy vọt thần tốc của công nghệ Việt Nam

CT Group vừa công bố đầu tư cùng lúc hai dự án công nghệ quy mô lớn nhất ASEAN trong hai ngành mũi nhọn mới là máy bay không người lái (UAV) và kinh tế không gian cận biên (LAE).

Ngày 29/12, tại Nhà hát Hồ Gươm (Hà Nội), trước sự chứng kiến của hơn 600 khách mời là lãnh đạo các bộ, ngành như Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Ngoại giao; lãnh đạo VCCI, Hội Người cao tuổi; lãnh đạo các tỉnh, thành phố như Hà Nội, TP.HCM, Ninh Bình, Tây Ninh, Cà Mau...; cùng các nhà khoa học đầu ngành; đại diện các viện nghiên cứu, trường đại học như ĐHQG Hà Nội, ĐHQG TP.HCM, Đại học Cần Thơ; và các tập đoàn lớn trong nước và quốc tế như Ngân hàng Phát triển Việt Nam, VNPT, Shrimpl (Singapore), AICELLO (Đài Loan, Trung Quốc)..., tập đoàn CT Group đã chính thức công bố đầu tư đồng thời hai dự án trọng điểm: Khu liên hợp UAV lớn nhất ASEAN và Trung tâm Kinh tế Không gian Tầm thấp lớn nhất ASEAN.

Thông qua buổi lễ này, CT Group tiếp cận theo góc nhìn mới lạ để trả lời câu hỏi "cơ sở khoa học nào để một Tập đoàn Việt Nam đầu tư 2 dự án công nghệ lớn của thế giới?". Đây không chỉ là một câu hỏi thẳng thắn, hóc búa cho CT Group mà còn là gợi mở chiến lược cho các tập đoàn khác đang tiến theo Nghị quyết 57-NQ/TW.

Thứ nhất, theo CT Group, tập đoàn nắm toàn bộ các công nghệ lõi trong ngành UAV. Công ty thành viên CT UAV đã đạt tỷ lệ nội địa hóa trung bình 87,5% trên 6 nhóm công nghệ lõi trong ngành UAV là Điện tử - Vi mạch, Al Technology, Điều khiển & Tự hành; Vật liệu Composite, Công nghệ Pin; An ninh & Viễn Thông. Trong đó, hai nhóm công nghệ quan trọng nhất là Điện tử - Vi mạch và AI & Phần mềm đều đạt mức tự chủ 95%.

Thứ hai, không chỉ dừng lại ở việc làm chủ các công nghệ lõi, muốn cạnh tranh được, tồn tại được, phát triển được thì tập đoàn Việt Nam phải có khả năng sáng tạo mạnh mẽ để duy trì và liên tục phát triển các công nghệ mới vượt trội, chỉ cần 1 năm chậm chân trong R&D là bị loại khỏi cuộc chơi.

Trong sự kiện, CT UAV đã tiết lộ 3 công nghệ có tính cách mạng do chính CT UAV phát triển, bao gồm: công nghệ "chổi thần - cánh quạt nào cũng bay được" với khả năng tự lập trình siêu cấp giúp UAV bay ổn định kể cả với 4 cánh quạt hoàn toàn khác nhau trong khi với các UAV thông thường, cả 4 cánh quạt phải giống nhau và phải cân chỉnh rất chính xác; công nghệ an toàn đa cấp cho phép UAV duy trì khả năng kiểm soát và hạ cánh an toàn ngay cả khi một cánh quạt gặp sự cố; công nghệ chữa cháy tự động bằng bầy đàn UAV độc quyền. Đặc biệt, CT UAV đã làm chủ được công nghệ khó nhất và cũng là phân khúc cao cấp nhất trong ngành là UAV chở hành khách.

Thứ ba, trong một thế giới bất định hiện nay, tập đoàn phải có khả năng thích nghi linh hoạt cao thì mới tạo ra nhiều lợi thế cạnh tranh so với các doanh nghiệp cùng ngành trên thế giới.

Thứ tư, CT Group đã có kinh nghiệm sản xuất chế tạo, vận hành quy mô lớn, với chuỗi 5 nhà máy sản xuất UAV hiện đại đang được vận hành (trên đại lộ DT743, gần ĐHQG TP.HCM). Và để tiếp tục đáp ứng nhu cầu lớn của thị trường trong nước và quốc tế, CT Group quyết định mở rộng sản xuất đầu tư thông qua dự án Khu liên hợp UAV lớn nhất ASEAN với tổng vốn đầu tư dự kiến 2 tỷ USD trong 10 năm.

Ông Nguyễn Quốc Dũng, đại diện CT Group công bố quyết định đầu tư Khu liên hợp UAV lớn nhất ASEAN.

Khu liên hợp UAV lớn nhất ASEAN là một thành phố công nghệ với chuỗi các nhà máy sản xuất cấu kiện UAV, viện nghiên cứu, sân bay huấn luyện - thử nghiệm, trường đại học, trung tâm đổi mới sáng tạo... cùng hệ sinh thái thu hút nhân tài: trường quốc tế, bệnh viện, trung tâm thương mại, khu đô thị cho chuyên gia, kỹ sư, công nhân... Quan trọng hơn, đây sẽ là thành phố thử nghiệm nền kinh tế không gian cận biên với hơn 600 sản phẩm, dịch vụ công nghệ cao.

Thứ năm, CT Group tin rằng sự hỗ trợ của Đảng, Nhà nước qua cam kết của tỉnh Tây Ninh sẽ tạo điều kiện thuận lợi để tập đoàn sớm triển khai. "Khu liên hợp UAV không chỉ là một dự án đầu tư đơn thuần, mà là một tổ hợp công nghệ cao mang tính chiến lược, phù hợp với định hướng phát triển công nghiệp công nghệ cao của tỉnh và chủ trương của Trung ương về phát triển các ngành công nghệ chiến lược, gắn với phát triển kinh tế với bảo đảm quốc phòng an ninh trong tình hình mới", ông Đoàn Trung Kiên - Phó chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh nhấn mạnh.

Ông Đoàn Trung Kiên - Phó chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh phát biểu tại sự kiện.

CT Group đồng thời công bố đầu tư Trung tâm Kinh tế Không gian Cận biên lớn nhất ASEAN (LAE 1) với quy mô vốn 6.000 tỷ đồng , tọa lạc trên đường Trường Chinh - Cộng Hòa, gần nhà ga T3 sân bay Tân Sơn Nhất và ga metro tương lai. Là "cha đẻ" của Học thuyết Kinh tế Không gian Cận biên của Việt Nam, CT Group là đơn vị hiếm hoi sở hữu trọn bộ công nghệ LAE và công nghệ lõi UAV từ học thuyết đến sản phẩm thực tế.

LAE 1 sẽ là động lực chiến lược giúp Việt Nam thu hút nhân tài toàn cầu và xuất khẩu công nghệ ra thế giới. Hạt nhân là Trung tâm Chỉ huy Toàn cầu kết nối và vận hành tập trung hạ tầng số UTM và Digital Twin; tổ hợp các phòng thí nghiệm, nghiên cứu vật liệu và nhà máy mẫu. Đây là nền tảng cho đổi mới sáng tạo và thương mại hóa công nghệ, phục vụ 600 ứng dụng/dịch vụ trong hơn 20 ngành và 93 phân ngành.

Ông Phạm Hồng Phúc, đại diện Tập đoàn CT Group công bố quyết định đầu tư dự án SS1.

Thứ sáu, về tiêu chuẩn chất lượng, tập đoàn có hệ thống tiêu chuẩn chất lượng quốc tế. Đối tác từ Thụy Sỹ đã giúp các đơn vị của CT Group siết hệ thống quản trị chất lượng theo chuẩn hàng không vũ trụ, áp dụng AS9100D và ISO9001 cho toàn bộ hệ thống vận hành từ hội sở, chuỗi nhà máy, trung tâm nghiên cứu đến quy trình sản xuất.

Thứ bảy, CT Group hiện sở hữu danh mục khách hàng rộng khắp, hiện diện tại nhiều thị trường lớn trong và ngoài nước, đã triển khai, cung cấp sản phẩm, dịch vụ cho nhiều địa phương như TP.HCM, Hà Nội, Đà Nẵng, Tây Ninh, Ninh Bình... và tiếp tục mở rộng khắp 34 tỉnh thành của Việt Nam.

Trong năm 2025, CT Group đã bước ra thế giới với đơn hàng xuất khẩu 5.000 UAV sang Hàn Quốc và hợp tác chiến lược để phát triển LAE với chính phủ Indonesia... Đồng thời, CT Group đang tiến sâu vào các thị trường Mỹ, Singapore, Trung Đông và trên đà mở rộng ra hơn 100 quốc gia khác.

Tại lễ công bố, CT Group đã ký kết hợp tác chiến lược với hơn 20 đối tác lớn là các tập đoàn hàng đầu Việt Nam như VNPT, các tỉnh thành như Tây Ninh, Cà Mau, Ninh Bình..., viện trường như Viện Công nghệ lượng tử, Công viên Công nghệ cao và Đổi mới sáng tạo... cùng các công ty lớn và các nhà phân phối của Indonesia.

Trả lời Bloomberg, ông Trần Kim Chung - Chủ tịch Tập đoàn CT Group cho biết: "Khi đã chứng minh được năng lực mở rộng sản xuất - kinh doanh với hệ thống 5 nhà máy và việc làm chủ toàn bộ các công nghệ lõi, công nghệ tiên tiến, cùng với hệ sinh thái công nghệ độc đáo và văn hóa CT Group, cũng như cam kết của nhiều khách hàng lớn, chúng tôi đã mạnh dạn quyết định đầu tư dự án này. Các đối tác hiểu rõ rằng chúng tôi là doanh nghiệp làm việc nghiêm túc, kiên định và có thừa kiên nhẫn để theo đuổi và hoàn thành các cam kết dài hạn".

CT Group đang chứng minh mạnh mẽ với thế giới rằng Việt Nam hoàn toàn có cơ sở khoa học để vươn lên tầm cao mới ở những công nghệ dẫn đầu như UAV và LAE.