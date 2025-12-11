CT Group bắt tay đại học hàng đầu Anh quốc về khoa học công nghệ

CT Group mở rộng mạng lưới thông qua hợp tác với Đại học Southampton (Anh), nơi sở hữu hệ sinh thái nghiên cứu sâu rộng từ AI, bán dẫn, lượng tử đến UAV và công nghệ sinh học...

Đại học Southampton là ngôi trường danh tiếng hàng đầu của Anh quốc, đạt những thành tích cao trong nghiên cứu và ứng dụng khoa học công nghệ đa ngành với năng lực thực nghiệm và ứng dụng sâu rộng trong rất nhiều lĩnh vực như trí tuệ nhân tạo (AI), công nghệ vi điện tử, hàng không vũ trụ, robot và công nghệ lượng tử.

Trường là thành viên của nhóm Russell Group - hiệp hội các trường đại học công lập hàng đầu tại Vương quốc Anh, được ví như "Ivy League" của Anh Quốc, với nền tảng học thuật mạnh mẽ, đặc biệt trong các lĩnh vực STEM (khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán học).

Trong hơn 70 năm hình thành và phát triển, Đại học Southampton luôn giữ vai trò đầu tàu trong nghiên cứu công nghệ chiến lược tại Anh quốc, đồng thời chú trọng vào ứng dụng và chuyển giao công nghệ, tạo ra những sản phẩm và giải pháp thực tiễn, đóng góp vào sự phát triển của ngành công nghiệp và xã hội.

Đại học Southampton luôn duy trì các mối quan hệ hợp tác mạnh mẽ với các tập đoàn công nghệ hàng đầu, tổ chức nghiên cứu quốc tế và các đối tác trong ngành công nghiệp.

Quá trình hợp tác quốc tế của trường được thúc đẩy mạnh mẽ hơn bao giờ hết trong nhiệm kỳ của Giáo sư Andrew Atherton - Phó chủ tịch phụ trách quốc tế của Đại học Southampton. Ông chịu trách nhiệm lãnh đạo các chiến lược hợp tác quốc tế, xây dựng và duy trì các mối quan hệ đối tác toàn cầu trong nghiên cứu và giáo dục.

Ông Trần Kim Chung - Chủ tịch Tập đoàn CT Group (trái) và Giáo sư Andrew Atherton - Phó chủ tịch phụ trách quốc tế của Đại học Southampton (phải) ký kết hợp tác.

Không phải ngẫu nhiên mà một trường đại học có xếp hạng cao tại Anh quốc với bề dày thành tích lại dành sự quan tâm đặc biệt đến CT Group - Việt Nam. Với mô hình hợp tác ba vòng xoắn (Tripple Helix) - hòa quyện giữa giáo dục, nghiên cứu và doanh nghiệp, Đại học Southampton liên tục tìm kiếm các cơ hội phát triển nghiên cứu, trao đổi tri thức cũng như hợp tác với doanh nghiệp.

"Kinh nghiệm của chúng tôi tại Southampton cho thấy khi các trường đại học bắt tay với các doanh nghiệp có tinh thần công nghệ cao, chúng ta sẽ tạo ra những khám phá mới, những tri thức mới giúp cải thiện thế giới, kiến tạo cơ hội và điều kiện sống tốt đẹp hơn cho con người và xã hội", Giáo sư Andrew Atherton - Phó chủ tịch phụ trách quốc tế của Đại học Southampton chia sẻ.

Với hệ sinh thái 9 ngành công nghệ lõi, phù hợp và giao thoa giữa các lĩnh vực kinh doanh và nghiên cứu học thuật trong các lĩnh vực công nghệ mới đã tạo nên cơ hội hợp tác chiến lược đầy tiềm năng giữa CT Group và Đại học Southampton.

Theo Giáo sư Andrew Atherton, Việt Nam là một trong những quốc gia thú vị và năng động nhất thế giới. Một động lực lớn đến từ các doanh nghiệp và tổ chức có tinh thần tiên phong như CT Group, luôn nỗ lực góp phần vào công cuộc phát triển kinh tế quốc gia, cải thiện đời sống của người dân Việt Nam.

Các thế mạnh của Đại học Southampton trải rộng từ vi điện tử, AI, an ninh mạng, UAV, năng lượng sạch, công nghệ lượng tử đến công nghệ tế bào - gene và robotics, tạo nên một hệ sinh thái nghiên cứu toàn diện hiếm có. Khi kết hợp với năng lực triển khai hệ sinh thái công nghệ lõi từ công nghệ bán dẫn, công nghệ máy bay không người lái UAV, kinh tế không gian tầm thấp LAE, công nghệ lượng tử, gen và tế bào, năng lượng mới... của CT Group, có mức độ trùng khớp rất cao, sẽ hình thành một cấu trúc bổ trợ mạnh mẽ, khi một bên sở hữu chiều sâu học thuật và thực nghiệm chuẩn quốc tế, phía còn lại có khả năng đưa công nghệ vào ứng dụng thực tiễn quy mô lớn.

Chính sự bổ khuyết này tạo nên nền tảng để cùng phát triển các công nghệ lõi mang tầm chiến lược, phù hợp với nhu cầu đổi mới sáng tạo của Việt Nam và xu hướng công nghệ toàn cầu.

CT Group và Đại học Southampton chính thức thiết lập quan hệ hợp tác chiến lược trong giai đoạn 2025-2028, thông qua sự kiện ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác diễn ra trong ngày 9/12 tại TP.HCM, đánh dấu bước phát triển quan trọng trong nỗ lực kết nối doanh nghiệp công nghệ Việt Nam với một trong những đại học hàng đầu Anh quốc về khoa học - kỹ thuật.

Hợp tác giữa hai bên hướng đến chuyển giao công nghệ và phát triển các nền tảng khoa học - kỹ thuật mang tính ứng dụng cao giữa hai quốc gia.

Thay vì giới hạn trong khuôn khổ đào tạo cơ bản, hai bên sẽ mở rộng hợp tác theo chiều sâu khi xây dựng chương trình về nguồn nhân lực theo chuẩn quốc tế, tập trung vào các chương trình nghiên cứu tích hợp, trải rộng từ UAV, AI, bán dẫn, công nghệ lượng tử đến công nghệ sinh học... tạo ra tác động xã hội tích cực thông qua các dự án bền vững, giải quyết bài toán môi trường - khí hậu và phát triển các giải pháp công nghệ mang lại lợi ích cho xã hội.

Đặc biệt, việc cùng phát triển và ứng dụng bằng công nghệ kinh tế không gian cận biên - LAE (Low Altitude Economy) sẽ trở thành một trong những động lực tăng trưởng mới cho các nền kinh tế châu Âu cũng như tạo sự phát triển bền vững cho Đồng bằng sông Cửu Long.