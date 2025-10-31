Bước ngoặt cho Barcelona

Sau nhiều tháng trì hoãn, Barcelona cuối cùng ấn định ngày "chạy thử" sân Camp Nou mới, đánh dấu bước chuẩn bị quan trọng trước khi chính thức tái mở cửa sân bóng huyền thoại.

Barcelona tiến gần đến việc mở lại sân Camp Nou huyền thoại.

Theo thông báo từ CLB, Barcelona sẽ tổ chức buổi tập mở cho 23.000 khán giả tại sân Spotify Camp Nou vào ngày 7/11. Đây không chỉ là cơ hội hiếm hoi để người hâm mộ được chứng kiến Hansi Flick cùng các học trò tập luyện tại "ngôi nhà mới", mà còn là bài kiểm tra kỹ thuật và vận hành bắt buộc nhằm xin cấp phép sử dụng sân trở lại.

Buổi tập sẽ mở cửa khu khán đài chính (Tribune) và khán đài Nam (Gol Sud), tương ứng với giai đoạn 1A trong quá trình tái thiết Camp Nou. Toàn bộ doanh thu bán vé được quyên góp cho dự án từ thiện Polseres Blaugranes của Quỹ Barca, hỗ trợ trẻ em đang điều trị tại bệnh viện.

Tuy nhiên, đằng sau sự kiện là cả hành trình đầy trắc trở. Dự án từng được kỳ vọng hoàn thành vào tháng 11/2024 nhân dịp kỷ niệm 125 năm CLB, song hiện chậm gần một năm. Báo chí Tây Ban Nha tiết lộ tiến độ bị trì hoãn do tranh cãi quanh việc chọn nhà thầu Limak - công ty Thổ Nhĩ Kỳ bị các chuyên gia kỹ thuật ánh giá là ứng viên yếu nhất.

Bất chấp các cảnh báo, ban lãnh đạo Barca vẫn chọn Limak vì cam kết tốc độ thần tốc - hoàn tất sân trong 18 tháng, điều mà các đối thủ khác cho là bất khả thi. Nay, khi thời hạn ấy đã qua, CLB chưa áp dụng khoản phạt hợp đồng, viện lý do thiếu vật liệu xây dựng.

Hiện tại, Barca hướng đến giai đoạn 1B – khi sức chứa sân đạt 47.000 chỗ, đủ điều kiện tổ chức các trận La Liga và Champions League. Phó chủ tịch Elena Fort tiết lộ mục tiêu là trận gặp Athletic Bilbao ngày 22/11, đúng dịp kỷ niệm 126 năm CLB.

Nếu được cấp phép đúng hạn, đó sẽ là trận đấu lịch sử – đánh dấu ngày Camp Nou thức giấc sau gần 2 năm im tiếng.