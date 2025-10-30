Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Sự thật về lời thách thức của Yamal với Carvajal

  • Thứ năm, 30/10/2025 14:49 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Ngôi sao trẻ Barcelona, Lamine Yamal khẳng định bị hiểu sai vì đoạn clip lan truyền trên mạng.

Lamine Yamal (phải) không hề thách thức Dani Carvajal.

Sau trận El Clasico cuối tuần qua, mạng xã hội xuất hiện đoạn video được cho là Lamine Yamal nói với Dani Carvajal: “Hẹn gặp lại anh ở đường hầm sau trận đấu”. Câu nói này khiến nhiều người tin rằng cầu thủ trẻ của Barcelona khiêu khích đối thủ sau thất bại trước Real Madrid.

Tuy nhiên, các nguồn tin thân cận với Barcelona đã phủ nhận điều đó. Thực tế, Yamal nói: “Hẹn gặp lại cậu ở trận lượt về”. Đây là lời đáp bình thường, mang tinh thần thể thao, không phải lời thách thức.

Đoạn clip bị cắt ngắn khiến khán giả hiểu sai. Ngay cả Carvajal cũng không phản ứng tiêu cực. Anh cho biết cuộc trao đổi chỉ là những câu nói nóng nảy trong một trận đấu căng thẳng.

Yamal mới 18 tuổi, đang là niềm hy vọng lớn của Barcelona. Áp lực dành cho anh ngày càng lớn sau khi đội thua Real Madrid với tỷ số 1-2. Cầu thủ trẻ phải chịu nhiều lời chỉ trích, dù anh luôn giữ thái độ bình tĩnh và tôn trọng đối thủ.

Sự việc này cho thấy nguy cơ của những thông tin bị cắt ghép trên mạng xã hội. Câu nói “Hẹn gặp lại ở trận lượt về” thể hiện tinh thần chiến đấu và khát vọng phục thù đúng nghĩa bóng đá, không phải thái độ ngạo mạn như nhiều người nghĩ.

Hà Trang

    Carvajal 'theo doi' Yamal sau El Clasico hinh anh

    Carvajal 'theo dõi' Yamal sau El Clasico

    10 giờ trước 06:59 30/10/2025

    0

    Hậu vệ Dani Carvajal vừa gây chú ý khi bất ngờ theo dõi Lamine Yamal trên mạng xã hội Instagram, chỉ vài ngày sau cuộc khẩu chiến giữa hai người ở trận El Clasico.

    Yamal gay lo lang hinh anh

    Yamal gây lo lắng

    24 giờ trước 17:10 29/10/2025

    0

    Sao trẻ sinh năm 2007 trở thành tâm điểm chú ý thời gian gần đây nhưng không bởi màn trình diễn trên sân cỏ.

    Nguoi co the giup Yamal tro lai quy dao hinh anh

    Người có thể giúp Yamal trở lại quỹ đạo

    07:03 29/10/2025 07:03 29/10/2025

    0

    Jorge Mendes – người được mệnh danh là "siêu cò" của làng bóng đá châu Âu – có thể đóng vai trò then chốt để hỗ trợ tài năng trẻ 18 tuổi vượt qua giai đoạn khó khăn hiện tại.

