Sự thật về lời thách thức của Yamal với Carvajal

Ngôi sao trẻ Barcelona, Lamine Yamal khẳng định bị hiểu sai vì đoạn clip lan truyền trên mạng.

Lamine Yamal (phải) không hề thách thức Dani Carvajal.

Sau trận El Clasico cuối tuần qua, mạng xã hội xuất hiện đoạn video được cho là Lamine Yamal nói với Dani Carvajal: “Hẹn gặp lại anh ở đường hầm sau trận đấu”. Câu nói này khiến nhiều người tin rằng cầu thủ trẻ của Barcelona khiêu khích đối thủ sau thất bại trước Real Madrid.

Tuy nhiên, các nguồn tin thân cận với Barcelona đã phủ nhận điều đó. Thực tế, Yamal nói: “Hẹn gặp lại cậu ở trận lượt về”. Đây là lời đáp bình thường, mang tinh thần thể thao, không phải lời thách thức.

Đoạn clip bị cắt ngắn khiến khán giả hiểu sai. Ngay cả Carvajal cũng không phản ứng tiêu cực. Anh cho biết cuộc trao đổi chỉ là những câu nói nóng nảy trong một trận đấu căng thẳng.

Yamal mới 18 tuổi, đang là niềm hy vọng lớn của Barcelona. Áp lực dành cho anh ngày càng lớn sau khi đội thua Real Madrid với tỷ số 1-2. Cầu thủ trẻ phải chịu nhiều lời chỉ trích, dù anh luôn giữ thái độ bình tĩnh và tôn trọng đối thủ.

Sự việc này cho thấy nguy cơ của những thông tin bị cắt ghép trên mạng xã hội. Câu nói “Hẹn gặp lại ở trận lượt về” thể hiện tinh thần chiến đấu và khát vọng phục thù đúng nghĩa bóng đá, không phải thái độ ngạo mạn như nhiều người nghĩ.