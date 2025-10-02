Bước ngoặt biến Usain Bolt thành huyền thoại điền kinh

Glen Mills – cựu HLV trưởng tuyển điền kinh Jamaica – chia sẻ những kỷ niệm về giai đoạn đầu làm việc cùng huyền thoại chạy nước rút Usain Bolt.

Bolt có tốc độ phi thường. Ảnh: Reuters.

Cuối năm 2004, sau kỳ Thế vận hội Athens thất vọng, Bolt chủ động tìm đến Mills để cải thiện sự nghiệp. Khi đó, Bolt còn là một VĐV giàu tiềm năng nhưng chưa thực sự bứt phá ở cự ly 100 m. Ngay trong những bài tập đầu tiên, Bolt chạy hết 10,03 giây – thành tích rất đáng nể với một VĐV trẻ.

Tuy vậy, điều khiến ông Mills chú ý nhất lại là kỹ thuật của Bolt. Ông thẳng thắn chia sẻ: “Khi bắt đầu làm việc với Bolt, thứ nổi bật là tư thế chạy sai. Cậu ấy chạy lệch so với trọng tâm cơ thể. Điều đó tạo ra lực cản ngược, ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng tăng tốc và hàng loạt khía cạnh khác”.

Về mặt chuyên môn, Mills cho biết dáng chạy ấy dễ khiến Bolt thường xuyên gặp vấn đề ở gân kheo – chấn thương điển hình của các VĐV điền kinh.

Bolt từng bị phát hiện chạy sai tư thế. Ảnh: Reuters.

Để khắc phục, ông cùng Bolt thực hiện hàng loạt bài tập sửa kỹ thuật: “Chúng tôi áp dụng nhiều bài tập. Sau đó ghi hình và phân tích chậm trên màn hình để Bolt thấy rõ mình đang làm gì sai. Tôi còn vẽ sơ đồ mô phỏng tư thế đúng mà chúng tôi muốn hướng tới”.

Từ một VĐV giàu tiềm năng nhưng chạy sai tư thế, Bolt dần hoàn thiện kỹ thuật và thể lực. Thành quả là chiến tích vô tiền khoáng hậu. Bolt lập kỷ lục thế giới 100 m với thời gian 9,58 giây, trở thành biểu tượng tốc độ của làng điền kinh thế giới.

Từ một chàng trai sở hữu tốc độ thiên bẩm nhưng đầy khuyết điểm, Bolt đã được mài giũa để trở thành huyền thoại sống.

Những chia sẻ của HLV Glen Mills hé lộ góc khuất ít ai biết, đồng thời cho thấy hành trình lên đỉnh cao của Bolt là sự kết hợp giữa tài năng, kỷ luật và sự dẫn dắt đúng đắn.

Con trai huyền thoại Hà Lan ghi siêu phẩm Shane, con trai 17 tuổi của huyền thoại Patrick Kluivert, có pha lập công đẹp mắt cho đội U19 Barcelona trước PSG ở UEFA Youth League rạng sáng 2/10.