Bức tranh blockchain Việt Nam qua Conviction 2025

Qua sự kiện Conviction 2025, với sự tham gia của nhà lập pháp trong nước, công ty công nghệ và chuyên gia toàn cầu, người tham dự có cái nhìn tổng quan về ngành blockchain Việt Nam.

Sự kiện Conviction 2025 diễn ra vào ngày 9-10/8 vừa qua tại TP.HCM là một trong những chương trình lớn nhất về công nghệ chuỗi khối từng được tổ chức. Với hàng chục tham luận đáng chú ý về pháp lý, nguồn lực, công nghệ, viễn cảnh tích cực cho ngành blockchain Việt Nam được vẽ ra.

Tuy nhiên, để đạt đến kết quả như chiến lược quốc gia kỳ vọng, người làm sản phẩm trong nước cần tự vượt qua những rào cản hiện có.

Bước ngoặt pháp lý blockchain

Trong tọa đàm về cơ hội cho trung tâm tài chính TP.HCM, ông Johan Nyvene, Chủ tịch CTCP Chứng khoán TP.HCM (HSC), nhắc lại việc trước đây tài sản mã hoá, tiền số từng được xem rất xấu xa. Tương tự, ông Thanh Hòa, Phó Giám đốc Trung tâm Chuyển đổi Số TP. Hồ Chí Minh, nhận định rằng chỉ hai năm trước, một hội nghị như Conviction 2025, để thảo luận về khuôn khổ, quy định là điều rất khó xảy ra.

Phó Giám đốc Trung tâm Chuyển đổi Số TP.HCM cũng nhắc về việc thiếu khuôn khổ quy định rõ ràng ảnh hưởng đến sự phát triển của blockchain trong nước. TS Huy Phạm, Giảng viên Đại học RMIT Việt Nam lấy ví dụ về việc nhiều công ty trong nước chọn mở trụ sở ở UAE, chỉ vì nước này có hành lang quy định cởi mở. Đây là một dạng “chảy máu doanh nghiệp”.

Các chuyên gia trong tọa đàm về Trung tâm Tài chính TP.HCM.

“Chính phủ cho chúng ta một cơ hội lớn hơn để tạo ra mức độ tăng trưởng còn lớn hơn”, ông Will Ross, Giám đốc Tiếp thị & Phân phối, Dragon Capital, nói tại Conviction 2025. Ông cho rằng hành lang pháp lý giúp tài sản số có cơ hội phát triển.

Bà Vy Lê, đồng sáng lập quỹ Do Ventures có cùng quan điểm, cho rằng những quy định vừa được áp dụng sẽ giúp nhà đầu tư tổ chức thoải mái hơn khi đưa ra quyết định rót vốn và các nền tảng blockchain tiềm năng. Ngoài ra, cơ chế thoái vốn cũng có thể được thực hiện dễ dàng hơn.

“Đây là cơ hội để toàn ngành tăng trưởng bền vững”, bà Vy nói.

Các chuyên gia cũng cho biết việc đầu tư vào tài sản mã hóa là một phần của xu hướng chuyển dịch toàn cầu. Trong đó, nhiều tổ chức tổ chức lớn chọn tiền mã hóa hay cổ phiếu mảng này để làm đa dạng danh mục. Sự thay đổi kịp thời về chính sách giúp Việt Nam có cơ hội trở thành trung tâm của đổi mới blockchain toàn cầu.

Khi blockchain thân thiện, dễ dùng

Bên cạnh góc nhìn pháp lý, các sản phẩm mới, áp dụng AI vào sản phẩm blockchain cũng được các doanh nghiệp Việt công bố tại Conviction 2025.

Ông Nguyễn Thế Vinh, CEO và Đồng sáng lập Ninety Eight chia sẻ về cách công ty này tích hợp trí tuệ nhân tạo vào một sản phẩm có sẵn. Vị này ví blockchain như Internet của 40 năm trước, mạnh mẽ nhưng khó áp dụng cho người dùng phổ thông.

Một phần cách giải quyết được đưa ra là chatbot AI Cypheus. Người dùng có thể tinh giản thao tác, hay tập làm quen công cụ, bằng việc ra lệnh cho trí tuệ nhân tạo này. Ngoài việc hướng dẫn, Cypheus được cấp quyền để tự xử lý tác vụ. Nó cũng tự động phân tích để phát hiện dấu hiệu bất thường, dự đoán rủi ro và cảnh báo mối đe dọa với tài sản số trong ví Coin98.

Giải pháp thẻ thanh toán liên kết với ví tiền số của Ninety Eight. Ảnh: Ninety Eight.

Ngoài ra, Ninety Eight cũng công bố giải pháp thẻ lai hoàn toàn mới. Giải pháp cung cấp ứng dụng hai chiều, để người dùng blockchain sử dụng tài sản số của mình cho thanh toán. Và ngược lại, khách hàng mới có thể làm quen với tiền mã hóa bằng công cụ này.

Về lý thuyết, thẻ Coin98 Fusion Card là một sản phẩm vật lý. Người dùng có thể dùng nó để thanh toán không chạm cho các giao dịch như Visa hay Mastercard. Tuy nhiên, thay vì dùng tiền có sẵn (credit) hoặc khoản ghi nợ (debit), Fusion Card sẽ trừ tiền trong ví tiền mã hóa Coin98. Để làm được điều này, công ty Việt Nam phải hợp tác với Worldbank.

Tuy nhiên, cách tài sản mã hóa được chuyển đổi sang tiền pháp định và từng bước giao dịch vẫn chưa được công bố. Fusion Card hiện trong diện chờ thử nghiệm của Ninety Eight.

Trong khuôn khổ Conviction 2025, các ứng dụng thực tế của chuỗi khối cũng được thể hiện rõ nét. Ninety Eight cung cấp giải pháp NFT hóa các sản phẩm như váy cưới độc bản của thương hiệu Joli Poli hay ghi nhận kỷ lục với Liên minh Kỷ lục thế giới.

Giải pháp này sử dụng tính ưu việt trong lưu trữ thông tin qua sổ cái trên blockchain, công khai và bất biến. Do vậy tác quyền của sản phẩm vật lý, phi vật lý được đảm bảo. Theo chiến lược quốc gia cho blockchain, hệ thống truy xuất nguồn gốc là một trong 3 ứng dụng chính của công nghệ này.