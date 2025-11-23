Bức ảnh sexy gây bàn tán của chị em Dua Lipa

Chủ nhân hit “Levitating” gây xôn xao khi đăng tải tấm ảnh bikini chụp cùng em gái ruột kém 6 tuổi. Hai người được nhận xét có ngoại hình giống nhau đến khó tin.

Theo The Sun, Dua Lipa thu hút chú ý khi chia sẻ trên mạng xã hội tấm hình chụp cùng em gái Rina. Trong ảnh, nữ ca sĩ 30 tuổi xuất hiện với bộ bikini hai mảnh màu cam neon, khoe thân hình quyến rũ với những đường cong bốc lửa. Trong khi đó, Rina cũng sexy không kém chị gái với bộ bikini đỏ rực.

Hai chị em nằm phơi nắng, tận hưởng những giây phút nghỉ dưỡng trên ban công khách sạn ven biển Rio, Brazil. Bộ đôi tạo dáng gợi cảm trước ống kính, lấy tay che mặt vì nắng gắt.

“Rio trong trái tim tôi", giọng ca Levitating chú thích dưới bức hình. Bài đăng của ngôi sao âm nhạc nhanh chóng thu hút sự chú ý, với hàng triệu lượt yêu thích chỉ sau thời gian ngắn đăng tải. Dưới phần bình luận, dân mạng bày tỏ ngỡ ngàng trước sự tương đồng đáng kinh ngạc về ngoại hình của chị em Dua Lipa. Người hâm mộ cũng dành lời khen trước sắc vóc ấn tượng của hai người đẹp.

Dua Lipa đăng ảnh gợi cảm cùng em gái Rina. Ảnh: IGNV.

Thời gian gần đây, Dua Lipa đang bận bịu với chuyến lưu diễn Radical Optimism Tour. Sau khi trình diễn hai đêm tại sân Estadio River Plate ở Buenos Aires, ca sĩ đã đến Chile biểu diễn hai đêm liên tiếp.

Tuần trước, Dua Lipa dừng chân ở Sao Paulo, Brazil và chuẩn bị trở lại sân khấu tại Rio de Janeiro. Cô đang tranh thủ thư giãn và tận hưởng những giây phút nghỉ ngơi.

Theo nguồn tin, em gái Dua Lipa hiện 24 tuổi. Cô là một influencer thế hệ Gen Z, nhưng nuôi ước mơ trở thành diễn viên chuyên nghiệp.