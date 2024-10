Bức ảnh hơn nghìn lời nói về sự hỗn loạn của MU

Phút 38 trên sân Do Dragao ở Bồ Đào Nha rạng sáng 4/10 (giờ Hà Nội), trận Porto gặp Manchester United thuộc League Phase, Europa League mùa 2024/25, đội khách triển khai bóng từ sân nhà. Lisandro Martinez cầm bóng và di chuyển đến gần vòng tròn trung tâm. Lúc này, người ta không thấy sự hiện diện của hậu vệ Diogo Dalot bên cánh trái.

Ý đồ của Erik ten Hag là rất rõ ràng. Ông muốn dùng Dalot trong vai trò "hậu vệ biên ngược" - người sẽ di chuyển vào trung trung tâm phía trước hàng hậu vệ và trở thành những tiền vệ truyền thống. Chiêu bài này nhằm mục đích tăng nhân sự ở tuyến giữa. Manchester City của Pep Guardiola thường xuyên sử dụng "hậu vệ biên ngược" trong các trận đấu.

Thế nhưng, Manchester City trở thành cỗ máy chiến thắng, còn Manchester United lâm cảnh khủng hoảng. Nguyên nhân đến từ việc các vị trí của "Quỷ đỏ" thường di chuyển loạn xạ, tạo ra cấu trúc đội hình hỗn loạn.

Ví dụ, khi Dalot di chuyển vào trung tâm hàng tiền vệ, điều này để lộ ra khoảng trống mênh mông ở cánh trái. Ở tình huống trên, tiền vệ Christian Eriksen lại đứng rất gần vị trí của trung phong Rasmus Hojlund, tạo ra sự khó hiểu cho người hâm mộ.

Trong khi đó, Marcus Rashford lạc lõng ở cánh trái. Anh thiếu một đối tác để thực hiện những tình huống tấn công chồng biên. Đây cũng là lúc vấn đề xuất hiện.

Nếu Lisandro Martinez chuyền sai hoặc tình huống tổ chức tấn công của Manchester United bị Porto bẻ gãy sớm, điều này khiến đội khách đối mặt với pha phản công nguy hiểm. Chỉ cần vài ba đường chuyền, Porto có thể tạo ra pha chuyển đổi trạng thái nhanh để khoét vào biên trái. Khi ấy, nhân sự Manchester United khó có thể lùi về nhanh để hỗ trợ phòng ngự.

Khi trung vệ Harry Maguire vào sân, cầu thủ người Anh phối hợp không ăn ý với đồng đội trong tình huống bẫy việt vị, để Alan Varela thoải mái thoát xuống. Với pha bóng này, Maguire chủ động dâng lên, nhưng Dalot và Noussair Mazraoui đứng yên, làm bẫy việt vị của Manchester United vô tác dụng. Rất may khi "Quỷ đỏ" thoát thua trong sai lầm này.

Khép lại 90 phút trên sân Do Dragao, Manchester United và Porto chia điểm với tỷ số hòa 3-3. Kết quả này khiến "Quỷ đỏ" chưa thể cải thiện tình hình. Áp lực vẫn đè nặng lên vai Erik ten Hag.

Giới chuyên môn tiếp tục nghi ngờ năng lực của Erik ten Hag. Trong năm thứ ba dẫn dắt CLB, cựu thuyền trưởng Ajax vẫn không định hình được bản sắc, xây dựng cấu trúc đội hình ổn định cho Manchester United. Chính điều đó dẫn tới những giây phút hỗn loạn chiến thuật, khiến "Quỷ đỏ" trả giá.

