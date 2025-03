Jesse Lingard tái sinh ở Hàn Quốc

"Họ vẫn là đội bóng của tôi", Lingard nói khi đang theo dõi lại một trận đấu của MU từ căn hộ ở Seoul.

Lingard từng là tâm điểm chỉ trích khi MU sa sút, bị gán mác "phá hủy văn hóa CLB" cùng với Paul Pogba. Hiện tại, anh phản bác lại: "Chúng tôi chỉ cố mang tới sự tích cực. Chúng tôi giành chiến thắng, cười đùa và lan tỏa tinh thần. Đó chẳng phải là văn hóa tốt sao?".

Ở tuổi 32, Lingard trải qua những giai đoạn khó khăn khi còn ở Anh. Anh phải vật lộn với chấn thương thể chất và những áp lực tinh thần, đặc biệt khoảng thời gian người mẹ phải điều trị tâm lý.

Trước đây, Lingard thường giấu kín và không chia sẻ với bất kỳ ai. Giờ đây, anh trở nên bình tĩnh, chín chắn và cân bằng hơn trong cách tiếp cận với cuộc sống.

Tại FC Seoul, Lingard là đội trưởng, cái tên được săn đón nhất K-League. Dù sống xa con gái 6 tuổi khiến Lingard nhiều lần rơi nước mắt tại sân bay, nhưng anh vẫn hạnh phúc: "Cuộc sống thật tuyệt vời. Đôi khi bạn chỉ cần rời xa để tìm lại chính mình".

Lingard không xem mình là kẻ thất bại. Bất chấp quãng thời gian ở Premier League ngắn hơn mong đợi, anh vẫn có FA Cup, League Cup, Europa League và từng ghi bàn tại World Cup 2018. "Tôi cảm thấy mình đạt được điều gì đó. Một cậu bé từ Warrington vượt qua tất cả, đó là điều không phải ai cũng làm được", anh nói.

Trong quá trình tìm kiếm CLB mới khi rời MU, Lingard có những suy nghĩ và do dự giữa các đội bóng như Newcastle, West Ham và Nottingham Forest. Anh hài hước nói sẽ "kể chi tiết về những lựa chọn này vào một ngày mưa". Mặc dù mùa giải tại Nottingham Forest bị gián đoạn bởi chấn thương gót chân, Lingard vẫn trân trọng và đánh giá cao khoảng thời gian thi đấu tại CLB này.

Lingard chưa muốn dừng lại. Anh tham vọng chơi bóng thêm 4 năm nữa, đang cân nhắc MLS hay UAE. Thế nhưng, trái tim Lingard vẫn hướng về Premier League. Anh thừa nhận: "Tôi vẫn đủ thể lực, hiện chạy hơn 7 dặm (khoảng 11 km) mỗi trận".

Bất ngờ hơn, Lingard bật mí niềm đam mê với diễn xuất: "Tôi luôn nghĩ đến việc làm diễn viên. Bóng đá không phải tất cả. Nếu có cơ hội thích hợp, tôi sẵn sàng đầu tư và chuyển hướng nghiệp nghiệp".

Anh thậm chí đang tìm cách tham gia show truyền hình ở Hàn Quốc. "Có thể chỉ là vai cameo, nhưng tôi muốn thử. Bắt đầu từ bây giờ là hợp lý rồi", cựu tiền vệ MU tuyên bố.

Giữa những hào quang và chỉ trích, Lingard không né tránh sai lầm trong quá khứ, nhưng cũng không chấp nhận việc bị dán nhãn là "hào nhoáng, thiếu tập trung". Anh từng sống trong áp lực nặng nề tại MU - từ người hâm mộ, truyền thông đến chính các cựu cầu thủ, chuyên gia bóng đá.

Lingard khẳng định: "Cuối cùng thì ai cũng là con người. Họ (các chuyên gia) thích nói, nhưng đâu ai biết chuyện gì diễn ra phía sau hậu trường".

Và giờ Lingard mỉm cười, bình thản giữa Seoul, nơi anh tìm lại hạnh phúc và bình yên. "Tôi yêu văn hóa, yêu con người nơi đây. Tôi cảm thấy may mắn", Lingard kết luận.

