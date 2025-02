Lingard trở thành hiện tượng

Cựu tiền vệ Manchester United trải qua 6 tháng thất nghiệp sau khi rời Nottingham Forest vào cuối mùa 2022/23. Tháng 1/2024, anh gia nhập FC Seoul tại K.League 1. Và chỉ sau một năm, Lingard trở thành cái tên gây sốt tại Hàn Quốc nhờ những động thái ấn tượng cả trên sân lẫn bên ngoài đời sống.

Lingard không thiếu những màn trình diễn chói sáng, đồng thời biến bầu không khí tại sân vận động trở nên náo nhiệt với loạt điệu nhảy ăn mừng độc đáo. Chia sẻ với Sun Sport, chuyên gia bóng đá châu Á John Duerden nhấn mạnh Lingard không phải là một bản hợp đồng bình thường.

"Không nhiều cầu thủ nước ngoài có thể xuất hiện trên các trang tin tức quốc gia ở Hàn Quốc cả trong lẫn ngoài sân cỏ, nhưng Lingard thì khác. Cậu ấy là bản hợp đồng đình đám nhất trong lịch sử 42 năm của K.League, vì vậy, áp lực và kỳ vọng cũng lớn hơn những cầu thủ khác", ông Duerden nói.

Ban đầu, Lingard gặp khó khăn trong việc hòa nhập với FC Seoul, một trong những CLB lớn của Hàn Quốc nhưng sa sút trong những năm gần đây. Việc thích nghi với sự khác biệt văn hóa giữa Hàn Quốc và Anh cũng là một thách thức lớn.

Duerden giải thích thêm: "Hàn Quốc có mùa đông rất lạnh, mùa hè thì nóng ẩm khắc nghiệt, chưa kể đến mùa mưa. Thích nghi với thời tiết đã là một điều khó khăn".

Không chỉ trên sân cỏ, Lingard còn gây chú ý nhờ những hoạt động bên lề. Anh phát hành ca khúc "Kamsahamnida", nhưng điểm nhấn lớn nhất là video CGI hoành tráng vào tháng 12, thu hút hàng trăm triệu lượt xem và trở thành hiện tượng tại Hàn Quốc.

"Thông thường, cầu thủ nước ngoài ở K.League chỉ nhận những câu hỏi như 'Anh có thích kimchi không?' hay 'Anh nghĩ gì về Son Heung-min?'. Nhưng với Lingard, cậu ấy làm được nhiều hơn thế. K.League vốn là một giải đấu ổn định nhưng thiếu sự phấn khích và nét thời thượng, và Lingard mang đến điều đó", Duerden khẳng định.

Theo Goal, giới chức tại FC Seoul và K.League cực kỳ hài lòng với sức ảnh hưởng của Lingard. Dù không thể sánh với những ngôi sao ở Saudi Pro League, Lingard mang đến một phong cách đường phố và sự cuốn hút đặc biệt, điều không ai nghĩ đến khi FC Seoul chiêu mộ anh.

Lingard đến Hàn Quốc đúng vào thời điểm văn hóa Hàn Quốc tiếp tục bùng nổ toàn cầu, từ K-pop, ẩm thực, phim ảnh, thời trang cho đến công nghệ. Anh thực sự hòa nhập vào nền văn hóa này, điều mà ít cầu thủ nước ngoài làm được.

Gạt bỏ những hoài nghi ban đầu, Lingard nỗ lực làm mới bản thân tại châu Á. Từ một cầu thủ thất nghiệp, anh đã tìm thấy ánh sáng ở Hàn Quốc, sẵn sàng chứng minh mình vẫn còn rất nhiều thứ để cống hiến.

Cuốn sách “Leading: Learning from Life and My Years at Manchester United” được Sir Alex Ferguson viết chung với Michael Moritz xuất bản năm 2015 đem tới kinh nghiệm sống quý báu cho bất kỳ ai.