Lingard bênh vực Rashford, Pogba

Tiền vệ người Anh phản ứng mạnh mẽ khi bị một CĐV cáo buộc rằng anh cùng với Marcus Rashford và Paul Pogba đã hủy hoại MU.

Lingard thân thiết với Rashford khi còn ở MU. Ảnh: Reuters.

Trong một bài đăng trên X vào cuối tháng 12 năm ngoái, một CĐV viết: "Lingard, Pogba và Rashford đã phá hủy văn hóa CLB, thậm chí Rooney cũng đã thừa nhận điều này. Sau khi Sir Alex ra đi, Lingard lại được phép tạo ra văn hóa riêng ở CLB với hai kẻ còn lại".

Hôm 12/2, Lingard đã quyết định đáp trả bài đăng nói trên. Anh viết: "Xin hãy giải thích cho tôi cách mà tôi, Pogba và Rashford đã phá hủy văn hóa của MU. Tôi đang chờ đợi lời giải thích".

Một người hâm mộ khác đã phản hồi lại bình luận của Lingard: "Cậu đã từng chơi tốt tại CLB. Nhưng một số kẻ hâm mộ ngu ngốc không thích điều này vì cậu luôn nhảy múa và pha trò".

Lingard nhanh chóng đưa ra lời đáp trả: "Haha, chúng tôi chỉ đang tận hưởng cuộc sống của mình khi thi đấu cho CLB lớn nhất thế giới. Tất nhiên, chúng tôi đã mắc sai lầm và cần phải học hỏi thêm, nhưng chúng tôi sẽ vẫn vui vẻ và sẽ tiếp tục nhảy múa".

Vào cuối năm 2022, Lingard từng thừa nhận rằng lý do chính khiến anh rời MU là do phải ngồi dự bị quá nhiều. Tiền vệ này cho biết: "Vấn đề nằm ở thời gian thi đấu. Chơi bóng ở MU luôn khó khăn, việc ra sân thường xuyên là điều quan trọng nhất. Tôi chỉ muốn ra sân, đó là mục tiêu chính. Không có lý do gì để ở lại nếu tôi không được thi đấu".

Cầu thủ 32 tuổi này từng có 22 năm gắn bó với MU trước khi chuyển đến Nottingham Forest vào năm 2022. Hiện tại, Lingard đang thi đấu tại giải K League 1 của Hàn Quốc cho câu lạc bộ FC Seoul.