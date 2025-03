Sức mạnh tiềm ẩn của tuyển Anh

Kể từ khi Thomas Tuchel tiếp quản đội tuyển Anh, nhiều câu hỏi về lối chơi và chiến thuật của đội bóng đã được đặt ra. Tuy nhiên, trong chiến thắng 2-0 của đội tuyển Anh trước Albania hôm 21/3, một số dấu hiệu rõ ràng cho thấy đội bóng đang dần hình thành một phương án chơi mới, dù vẫn còn nhiều điều cần hoàn thiện.

Trận đấu này không hoàn hảo, nhưng đã chỉ ra một yếu tố quan trọng có thể quyết định thành công của đội tuyển Anh ở World Cup sắp tới: Marcus Rashford.

Trận đấu giữa đội tuyển Anh và Albania, một trong những trận đấu vòng loại World Cup 2026, diễn ra theo một khuôn mẫu quen thuộc mà người hâm mộ đội tuyển Anh quá quen. Đội bóng của Tuchel kiểm soát bóng nhiều, nhưng cách di chuyển bóng và tạo cơ hội vẫn chưa đủ nhanh nhẹn và sắc bén.

Tuy vậy, đây là một chiến thắng dễ dàng với tỷ số 2-0, không có gì đáng phải bàn cãi về kết quả, nhưng sẽ không có quá nhiều ý nghĩa nếu xét về mục tiêu xa hơn: giành chiến thắng tại World Cup.

Một trong những điều thú vị về trận đấu này là việc Tuchel có cơ hội để thử nghiệm nhiều chiến thuật mới, dù vẫn chưa thể thay đổi hoàn toàn cách chơi của đội tuyển Anh. Trong quá khứ, đội tuyển Anh dưới sự dẫn dắt của Gareth Southgate cũng có những chiến thắng tương tự, với việc kiểm soát bóng nhiều và tấn công không đủ sắc sảo.

Song, những trận đấu này không phải là nơi để đánh giá thực lực thực sự của đội bóng, vì đối thủ chủ yếu chỉ là những đội bóng có lối chơi phòng ngự rất thấp, không thực sự thử thách khả năng tấn công của Anh.

Với mục tiêu giành chức vô địch World Cup, Tuchel sẽ phải làm nhiều hơn là chỉ vượt qua các trận đấu vòng loại. Đội tuyển Anh đang phải đối mặt với thử thách lớn khi phải đối đầu với những đội bóng mạnh như Argentina, Pháp, Tây Ban Nha và Brazil. Họ sẽ phải đối diện với những đội bóng có hệ thống chiến thuật và những cầu thủ chất lượng, khác biệt hoàn toàn so với những đối thủ yếu mà họ thường gặp ở vòng loại.

Một trong những vấn đề lớn Tuchel cần giải quyết là xây dựng một đội hình không chỉ giỏi trong các trận đấu vòng loại, mà còn có thể thi đấu linh hoạt và hiệu quả trước những đối thủ mạnh hơn. Điều này đòi hỏi một chiến lược lâu dài, và phần lớn công việc này sẽ được thực hiện trên sân tập, không phải trên mặt sân thi đấu.

Các cầu thủ sẽ cần phải hiểu rõ vai trò của mình trong đội hình, đồng thời Tuchel cũng phải hoàn thiện hệ thống chiến thuật để có thể đưa đội tuyển Anh vươn tới thành công tại World Cup.

Trong suốt trận đấu với Albania, một khoảnh khắc đặc biệt nhen nhóm hy vọng cho người hâm mộ đội tuyển Anh. Phút 26, Harry Kane, với khả năng lùi sâu để tạo không gian cho các đồng đội, đã thực hiện một đường chuyền cho Marcus Rashford.

Mặc dù pha chuyền bóng không hề dễ dàng và Rashford không thể chạm bóng hoàn hảo, điều quan trọng là đây là một dấu hiệu rõ ràng về cách thức mà đội tuyển Anh có thể vận hành dưới tay Tuchel.

Trong khi những cầu thủ như Cole Palmer hay Bukayo Saka có thể vượt trội về kỹ thuật, và Phil Foden nổi bật với trí tuệ chiến thuật, Rashford lại có những phẩm chất mà đội tuyển Anh đang rất cần: khả năng chạy nhanh và mạnh vào không gian phía sau hàng phòng ngự đối phương. Điều này có thể mở ra một lối chơi hoàn toàn mới cho đội tuyển Anh, nơi Kane sẽ không phải gánh vác toàn bộ nhiệm vụ tấn công, mà thay vào đó, các cầu thủ như Rashford sẽ là người tạo ra những cơ hội trực tiếp.

Rashford có thể chưa đạt được phong độ tốt nhất trong thời gian gần đây, khi vừa chuyển từ Manchester United sang Aston Villa, nhưng khi ở phong độ cao nhất, anh là một trong những tiền đạo xuất sắc của đội tuyển Anh. Khả năng di chuyển nhanh, sự quyết đoán trong từng pha xử lý bóng, và đặc biệt là khả năng kết thúc tốt trong các tình huống một đối một với thủ môn, là những yếu tố giúp Rashford trở thành một phần không thể thiếu trong lối chơi của Tuchel.

Trong quá khứ, đội tuyển Anh gặp rất nhiều vấn đề trong việc kết hợp Kane với các tiền đạo khác. Kane là một tiền đạo có thể lùi sâu để kéo dãn hàng phòng ngự đối phương, nhưng điều này lại khiến cho đội bóng thiếu đi những cầu thủ có thể tận dụng khoảng trống mà bản thân tạo ra.

Trong những trận đấu gần đây, đội tuyển Anh không có những cầu thủ chạy nhanh và thông minh để vượt lên phía sau Kane, điều này khiến cho các pha tấn công của họ thiếu đi sự biến hóa.

Tuy nhiên, với Rashford, mọi thứ có thể thay đổi. Khi Kane lùi sâu, Rashford có thể là người tiếp cận khoảng trống phía sau hàng phòng ngự đối phương.

Cả hai cầu thủ này có thể tạo thành một bộ đôi tấn công đáng sợ, nơi Kane sẽ kéo dãn hàng phòng ngự và Rashford sẽ là người chạy vào những khoảng trống đó, tận dụng cơ hội để ghi bàn. Đó chính là mảnh ghép mà đội tuyển Anh thiếu trong những năm qua.

Dù trận đấu với Albania không phải là một màn trình diễn xuất sắc, những dấu hiệu từ sự kết hợp giữa Kane và Rashford cho thấy một tiềm năng rất lớn. Tuchel cần tiếp tục phát triển hệ thống chiến thuật của mình, khai thác tối đa những phẩm chất của từng cầu thủ trong đội. Đội tuyển Anh cần hoàn thiện lối chơi để có thể cạnh tranh với những đội bóng mạnh nhất thế giới.

Nếu Tuchel có thể duy trì sự cân bằng giữa kỹ thuật và chiến thuật, đồng thời khai thác tốt những phẩm chất của Kane, Rashford và các cầu thủ khác, đội tuyển Anh hoàn toàn có thể trở thành một ứng cử viên sáng giá cho chức vô địch World Cup 2026. Bên cạnh đó, Rashford, với khả năng tạo ra đột biến và tấn công trực diện, có thể là cầu thủ quan trọng nhất trong chiến lược của Tuchel.

Với những cầu thủ như Kane, Rashford, và các ngôi sao khác trong đội hình, đội tuyển Anh có thể kỳ vọng vào một mùa hè thành công vào năm sau.

