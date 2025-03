Sáng tỏ tương lai Mourinho

Fenerbahce của Mourinho chịu áp lực lớn khi bị đội đầu bảng Galatasaray bỏ xa 9 điểm trên bảng xếp hạng giải quốc nội. Bất chấp kết quả không khả quan, ban lãnh đạo CLB tin tưởng và khẳng định sẽ giữ HLV người Bồ Đào Nha ở lại, ngay cả khi ông không thể mang về danh hiệu vào cuối mùa giải.

Nếu điều này thành sự thật, đây sẽ là quyết định mang tính lịch sử của Fenerbahce. Kể từ năm 1973, chưa có HLV nào được giữ lại sau khi không giành được danh hiệu. Người cuối cùng làm được điều này chính là Didi, HLV tiếp tục gắn bó với Fenerbahce sau mùa giải 1972/73 mặc dù không mang về chức vô địch.

Mourinho còn 1 năm trong hợp đồng với CLB Thổ Nhĩ Kỳ. Nếu ông giành được cú đúp danh hiệu quốc nội vào cuối mùa, ban lãnh đạo có thể xem xét gia hạn hợp đồng với Mourinho đến năm 2028.

Theo AS, Mourinho bắt đầu lên kế hoạch nhân sự cho mùa giải tới. Hai cầu thủ lớn tuổi Edin Dzeko và Dusan Tadic nhiều khả năng sẽ phải rời đi. Đây là dấu hiệu cho thấy Mourinho đang tìm cách trẻ hóa đội hình và hướng đến những cầu thủ phù hợp với triết lý của mình.

Trước trận đấu vòng 16 đội Europa League với Rangers, Mourinho chia sẻ về tương lai: “Đây là một câu lạc bộ vĩ đại, thành công ở đây thuộc về tất cả chúng ta. Nếu cả đội đoàn kết, sớm muộn thành công sẽ đến. Tương lai của tôi không quan trọng bằng Fenerbahce. Tôi có hợp đồng ở đây thêm 1 năm nữa. Nhưng ngay bây giờ, những gì tôi đang nghĩ đến là màn trình diễn của Fenerbahce".

Fenerbahce sẽ trở lại thi đấu vào ngày 29/3 với chuyến làm khách trên sân của Bodrum.

