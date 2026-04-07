Bức ảnh hơn nghìn lời nói về Real Madrid

Nội bộ Real Madrid xuất hiện những vết nứt ngay trước trận đại chiến với Bayern Munich tại Champions League vào rạng sáng 8/4.

Khoảnh khắc Rudiger tức giận với cách phòng ngự của đồng đội.

Hôm 4/4, Real Madrid nhận thất bại 1-2 trước Mallorca thuộc vòng 30 La Liga và bị Barcelona bỏ cách 7 điểm. Theo ghi nhận từ ống kính máy quay truyền hình, trung vệ Antonio Rudiger tỏ ra cực kỳ tức giận với các đồng đội.

Trong tình huống xuất phát từ quả tạt của Pablo Mafiu để Manu Morianis ghi bàn, ngôi sao người Đức quay sang chỉ trích trực diện hậu vệ trẻ Alvaro Carreras. "Cậu là hậu vệ cơ mà, phải áp sát quyết liệt hơn chứ", Rudiger lớn tiếng và bức xúc về cách phòng ngự thiếu quyết liệt của đồng đội.

Đó không phải lần duy nhất Rudiger chỉnh đốn đồng đội. Ở một pha bóng khác, anh tiếp tục nhắc nhở Carreras với thái độ gay gắt, yêu cầu toàn đội nâng cao cường độ phòng ngự. Hình ảnh phần nào phản ánh sự căng thẳng gia tăng trong phòng thay đồ Real Madrid, nhất là khi họ dần hụt hơi trong cuộc đua La Liga.

Không chỉ có mâu thuẫn nội bộ, trận đấu còn chứng kiến màn khẩu chiến giữa Vinicius Junior và hậu vệ Mafiu. Cầu thủ Mallorca liên tục khiêu khích ngôi sao người Brazil, thậm chí còn mỉa mai bằng cử chỉ "quả bóng bãi biển", ám chỉ việc Vinicius trượt Ballon d'Or.

Dù vậy, Vinicius điềm tĩnh hơn thường lệ. Anh đáp trả: "Cậu vừa có khoảnh khắc lên TV đấy, kiểu gì cũng được chiếu lại thôi", hàm ý đối thủ chỉ gây chú ý khi đối đầu với mình.

Tuy nhiên, căng thẳng chưa dừng lại khi Mafiu buông lời công kích: "Cậu đúng là kẻ phiền phức, chỉ biết than vãn".

Những hình ảnh không đẹp xuất hiện đúng thời điểm nhạy cảm, khi Real Madrid chuẩn bị bước vào trận tứ kết Champions League. Rõ ràng, nếu không nhanh chóng ổn định nội bộ, đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha có thể phải trả giá đắt trước Bayern Munich.

