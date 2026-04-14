Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Giải trí

Bức ảnh gây sốc của Chương Tử Di

  • Thứ ba, 14/4/2026 22:34 (GMT+7)
Nhiều dân mạng ngỡ ngàng trước bức ảnh chụp Chương Tử Di trên phim trường "Tầm tử di tích". Cô xuất hiện với vẻ ngoài già nua hơn nhiều so với tuổi thực.

Theo Sinchew, Chương Tử Di đang trong giai đoạn ghi hình bộ phim mới Tầm tử di tích do Tào Bảo Bình đạo diễn. Mới đây, một dân mạng tình cờ bắt gặp diễn viên trên phố khi đang quay phim. Trong bức ảnh bị người qua đường chụp lén, mỹ nhân sinh năm 1979 xuất hiện với diện mạo lạ lẫm khó nhận ra. Cô gần như để mặt mộc, đeo kính, diện áo sơ mi xám và quần dài, trông khá giản dị.

Chuong Tu Di anh 1

Trương Tử Di trên trường quay Tầm tử di tích. Ảnh: Weibo.

Hình ảnh Trương Tử Di ôm thùng giấy, gương mặt mệt mỏi được lan truyền trên mạng xã hội. Nhiều dân mạng bày tỏ ngạc nhiên trước diện mạo hiện tại của ngôi sao Trung Quốc. "Không đọc bình luận thì không thể nhận ra đây là Chương Tử Di", "Liệu có phải hóa trang gì không, sao cô ấy lại thay đổi lớn đến như vậy", "Tôi đã sốc khi biết đó là Chương Tử Di"... là một số bình luận của khán giả. Họ thậm chí còn so sánh với tạo hình "hủy dung" của cô trong phim Tương viên lộng.

Tầm tử di tích khởi quay tại Vũ Hán vào cuối tháng 3, dự kiến ghi hình trong 2 tháng. Trong phim, Chương Tử Di vào vai một người mẹ mất con. Để phù hợp với nhân vật, cô chủ động tăng khoảng 12 kg. Ngoài ra trong phim, cô phải xuất hiện với gương mặt mộc và tạo hình cực kỳ giản dị, có phần già nua, quê kệch.

Trong quá trình bấm máy, đoàn phim thực hiện công tác bảo mật rất nghiêm ngặt, liên tục yêu cầu người dân xung quanh rời đi và cấm chụp ảnh. Để tránh lộ tạo hình, Chương Tử Di trùm áo khoác lên đầu mỗi khi di chuyển ra ngoài set quay, được nhiều nhân viên dùng ô che chắn kín mít và hộ tống lên xe.

Hoàng Nhi

    Chương Tử Di là nữ diễn viên người Trung Quốc, một trong Tứ đại Hoa đán bên cạnh Châu Tấn, Triệu Vy và Từ Tịnh Lôi. Vai diễn Ngọc Kiều Long trong Ngọa hổ tàng long (2000) đã đưa Chương Tử Di lên đỉnh cao sự nghiệp với nhiều đề cử và giải thưởng điện ảnh. Sau đó, cô tiếp tục đảm nhiệm vai chính trong các bộ phim nổi tiếng như Giờ cao điểm, Anh hùng, Thập diện mai phục,...

    • Ngày sinh: 9/2/1979
    • Nơi sinh: Bắc Kinh, Trung Quốc
    • Chiều cao: 1,65 m
    • Phim: Đường về nhà, Ngoạ hổ tàng long, Anh hùng, Hồi ức của một geisha,...

Đọc tiếp

0

0

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý