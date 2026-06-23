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Giải trí

Brooklyn Beckham nổi giận với bố mẹ

  • Thứ ba, 23/6/2026 12:30 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Brooklyn Beckham được cho là tức giận khi David và Victoria đăng ảnh anh nhân Ngày của Cha, giữa lúc mâu thuẫn gia đình kéo dài.

Theo Page Six, Brooklyn Beckham được cho là "đã rất tức giận" sau khi bố mẹ anh, David và Victoria Beckham, đưa hình ảnh của mình vào các bài đăng trên Instagram nhân Ngày của Cha..

Trước đó, David và Victoria Beckham cùng chia sẻ những bức ảnh cũ của Brooklyn trong các bài đăng nói về gia đình. Trong bài đăng của mình, Victoria Beckham đăng ảnh David chụp cùng cả bốn người con gồm Brooklyn, Romeo, Cruz và Harper. Cựu thành viên Spice Girls gọi chồng là “người cha tuyệt vời nhất”, đồng thời viết: “Thành tựu lớn nhất của anh luôn là những đứa con của chúng ta, và chúng em yêu anh rất nhiều”.

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Gia đình Beckham chia sẻ ảnh về các con nhân ngày của cha. Ảnh: @victoriabeckham.

David Beckham cũng chia sẻ loạt ảnh gia đình, trong đó có bức ảnh đen trắng thời thơ ấu của các con. Ở bức ảnh này, Brooklyn bế em gái Harper khi cô còn nhỏ. Ngoài ra, cựu danh thủ còn đăng các bức ảnh riêng với từng người con, bao gồm cả Brooklyn.

Tuy nhiên, theo The Sun, Brooklyn Beckham được cho là “cực kỳ tức giận” trước động thái công khai này. Nguồn tin cho biết Brooklyn từng đề nghị bố mẹ không gắn thẻ hoặc đăng hình ảnh của anh trên mạng xã hội.

“Anh ấy rất tức giận về chuyện đó. Anh ấy đã yêu cầu họ để anh ấy yên, nhưng họ vẫn tiếp tục đăng hình ảnh của anh ấy”, một nguồn tin nói.

Nguồn tin này nói thêm: “Điều đó chỉ khiến toàn bộ sự việc bị khơi lại một lần nữa. Anh ấy mong họ hãy để chuyện đó qua đi và để anh ấy yên”.

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Brooklyn được cho rất tức giận khi bố mẹ liên tục đăng hình bản thân.

Mâu thuẫn giữa Brooklyn Beckham và bố mẹ được cho là đã kéo dài nhiều tháng. Brooklyn từng công khai chỉ trích bố mẹ trong một bài đăng trên Instagram hồi tháng 1, cáo buộc họ cố gắng phá hoại mối quan hệ của anh với vợ, Nicola Peltz. Kể từ đó, căng thẳng trong gia đình được cho là tiếp tục leo thang.

Tuần trước, Brooklyn và Nicola Peltz cũng cho rằng việc Harper Beckham bị chụp ảnh khi đến biệt thự của anh ở Los Angeles nhằm hàn gắn quan hệ là một sự việc được dàn dựng. Harper không gặp được Brooklyn vì thời điểm đó anh đang ở New York.

Đại diện của Brooklyn và Nicola Peltz nói với Page Six rằng việc các nhiếp ảnh gia có mặt khi lá thư được giao tận tay “đã nói lên tất cả”, đồng thời cho rằng sự việc “được dàn dựng cho máy quay”.

Tuy nhiên, một nguồn tin khác nói rằng tình hình hiện tại đã ảnh hưởng đến cả gia đình và Victoria Beckham “rất đau lòng vì các con”.

“Victoria và David biết Harper sẽ đến nhà Brooklyn. Các con của họ từ nhỏ đã có bảo mẫu và đội ngũ an ninh, cũng từng nhiều lần tự di chuyển, vì vậy không có gì bất thường khi cô bé đến đó mà không có cha mẹ đi cùng”, nguồn tin này cho biết.

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Minh An

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  • David Beckham

    David Beckham

    David Beckham có tên đầy đủ David Robert Joseph Beckham là một cựu cầu thủ bóng đá người Anh từng thi đấu cho các câu lạc bộ Manchester United, Real Madrid, A.C. Milan, Los Angeles Galaxy,... và đội tuyển quốc gia Anh ở vị trí tiền vệ. Anh từng 2 lần được bình chọn là "Cầu thủ xuất sắc nhất năm" của FIFA.

    • Ngày sinh: 2/5/1975
    • Nơi sinh: Leytonstone, London, Anh
    • Chiều cao: 1,83 m
    • Vị trí: Tiền vệ
    • Vợ: Victoria Beckam

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