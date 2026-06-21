Brooklyn Beckham kiếm được bao nhiêu tiền

Brooklyn Beckham được cho là bỏ túi ít nhất 1 triệu USD từ quảng cáo mới. Vụ việc khiến anh hứng chỉ trích kiếm tiền từ mâu thuẫn gia đình.

Theo Page Six, Brooklyn, con trai cả của David và Victoria Beckham, đã xuất hiện trong đoạn quảng cáo với lời thoại: “Có lẽ bạn đang thắc mắc vì sao tôi xem FIFA World Cup 2026 ở nhà. Không phải vì tôi không có vé. Ừm, là vì… chuyện dài lắm”. Sau đó, Brooklyn trao lại những tấm vé của mình cho tài xế giao hàng và nói: “Những tấm vé này có thể dành cho người khác. Hãy để chúng ở một nơi vui vẻ”.

Hình ảnh Brooklyn trong quảng cáo mới. Ảnh: Doordash

Chi tiết này nhanh chóng gây tranh cãi, được cho là mỉa mai bố mẹ. Một nguồn tin nói với Page Six rằng việc biến sự xa cách trong gia đình thành yếu tố gây cười là điều khó chấp nhận, bởi người thân của Brooklyn, đặc biệt là em gái Harper và ông bà, được cho là rất buồn trước tình hình hiện tại.

Dù vậy, DoorDash vẫn phát hành đầy đủ quảng cáo. Một nguồn tin thân cận với Brooklyn nhận xét chiến dịch “hơi sến”, nhưng anh có thể đã được trả khoảng 1 triệu USD . Người này nói: “Bất cứ điều gì giúp anh ấy kiếm tiền đều tốt - điều đó cho thấy thương hiệu của anh ấy vẫn tồn tại và phát triển”.

Điều khiến vụ việc gây tranh luận hơn cả là trước đó Brooklyn từng tuyên bố muốn có cuộc sống yên bình, riêng tư bên vợ Nicola Peltz. “Brooklyn nói muốn bình yên và riêng tư, không muốn liên quan đến gia đình. Nhưng giờ anh ấy lại kiếm tiền từ tất cả những chuyện đó”, nguồn tin thân với nhà Beckham nói với Page Six.

Cùng thời điểm, Brooklyn đang ở New York để tham gia một buổi thảo luận tại Tribeca X, nơi anh quảng bá thương hiệu sốt cay Cloud23. Brooklyn hiện thân thiết với gia đình bên vợ, gồm tỷ phú Nelson Peltz và bà Claudia Peltz. Một nguồn tin còn cho rằng Nicola có thể đã khuyến khích Brooklyn thực hiện quảng cáo này.

Brooklyn đã cáo buộc cha mẹ mình cố gắng phá hoại cuộc hôn nhân của anh với Nicola. Ảnh: @Brooklyn.

Sau khi teaser quảng cáo được đăng tải, Brooklyn phải hạn chế bình luận trên mạng xã hội vì nhận nhiều ý kiến chỉ trích. Một số người cho rằng anh đang hưởng lợi từ nhà Beckham, đả kích chính gia đình đã góp phần tạo nên tên tuổi của mình.

Phía DoorDash vẫn bảo vệ chiến dịch, cho biết mục tiêu của quảng cáo là đồng hành cùng người hâm mộ World Cup và phản ánh không khí vui nhộn của giải đấu. Tuy nhiên, trong mắt gia đình Beckham và nhiều khán giả, khoản thù lao triệu USD này đang khiến hình ảnh Brooklyn xấu đi rất nhiều.