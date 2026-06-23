Cuộc sống của Minh Luân hiện tại

Gần đây, vai diễn bác sĩ Minh Hùng của Minh Luân trong Anh em nhà bác sĩ đang bất ngờ viral, trở thành chủ đề bàn tán trên mạng xã hội. Thực chất, bộ phim đã được chiếu từ cách đây rất lâu, khoảng giai đoạn 2009 - 2010. Nguyên nhân xuất phát từ loạt câu thoại bị cho là phi lý, có phần ngớ ngẩn về nghề y như: “Ca mổ sẽ kéo dài lắm đâu, ai đói bụng thì đi mua bánh mì trước đi” hay “nhìn em anh mới có cảm hứng mổ được”.