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Giải trí

Cuộc sống của Minh Luân hiện tại

  • Thứ ba, 23/6/2026 09:16 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Vai diễn của Minh Luân trong "Anh em nhà bác sĩ" bất ngờ gây chú ý trở lại sau hơn 15 năm. Nam diễn viên hiện sống kín tiếng, sung túc.

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Gần đây, vai diễn bác sĩ Minh Hùng của Minh Luân trong Anh em nhà bác sĩ đang bất ngờ viral, trở thành chủ đề bàn tán trên mạng xã hội. Thực chất, bộ phim đã được chiếu từ cách đây rất lâu, khoảng giai đoạn 2009 - 2010. Nguyên nhân xuất phát từ loạt câu thoại bị cho là phi lý, có phần ngớ ngẩn về nghề y như: “Ca mổ sẽ kéo dài lắm đâu, ai đói bụng thì đi mua bánh mì trước đi” hay “nhìn em anh mới có cảm hứng mổ được”.

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Không chỉ câu thoại, cách xây dựng tình huống trong phim cũng bị cho là thiếu thực tế. Các phân cảnh bác sĩ tán tỉnh y tá, trò chuyện thoải mái trong lúc phẫu thuật hay biểu cảm quá mức khiến bộ phim trở thành đề tài bàn tán sau 15 năm phát sóng. Dù vậy, cũng cần nhìn nhận Anh em nhà bác sĩ trong bối cảnh phim truyền hình Việt thời điểm đó, khi điều kiện sản xuất chưa quá nhiều.

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Những năm gần đây, Minh Luân vẫn duy trì hoạt động diễn xuất đều đặn, song dấu ấn trên màn ảnh những năm gần đây không còn nổi bật như giai đoạn trước. Nam diễn viên góp mặt trong một số dự án như Hai Muối (đạo diễn Vũ Thành Vinh) hay bộ phim nhà nước Phơi sáng. Tuy nhiên, phần lớn các vai diễn này không tạo được hiệu ứng rộng rãi. Trong 2026, Minh Luân sẽ xuất hiện trong Nỗi đau ký ức (đạo diễn Trương Dũng), dự kiến phát sóng vào tháng 7.

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Trong Hai Muối (2024), Minh Luân đảm nhận vai Đại, một tổng biên tập tạp chí thời trang thuộc tuyến phản diện, dùng vẻ ngoài lịch lãm và sự giàu có để lôi kéo Muối vào những cám dỗ nơi thành phố. Một năm sau đó, trong Phơi sáng, anh hóa thân thành một nhân vật mang màu sắc gai góc hơn, khi là một mắt xích trong đường dây chống tham nhũng.
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Những năm gần đây, Minh Luân không còn xuất hiện quá ồn ào trên truyền thông, nhưng cuộc sống của nam diễn viên được nhận xét khá ổn định và sung túc. Ở tuổi ngoài 40, anh xây dựng hình ảnh điềm đạm, kín tiếng hơn, chủ yếu chia sẻ những khoảnh khắc đời thường, công việc, gia đình. Bên cạnh công việc nghệ thuật, anh dành nhiều thời gian cho kinh doanh, tận hưởng nhịp sống chậm hơn sau nhiều năm hoạt động trong showbiz.
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Nam diễn viên có nhà vườn rộng 3.000 m2 ở Đồng Tháp, nơi anh thường lui về để nghỉ ngơi, trồng cây, nuôi cá và chăm sóc không gian sống gần gũi thiên nhiên. Ngoài ra, Minh Luân còn được biết đến với công việc kinh doanh nước hoa.

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Trước đó, Minh Luân cho biết anh đã xin thôi giữ vị trí Phó giám đốc Sân khấu Kịch Hồng Vân từ giai đoạn dịch COVID-19. Dù không còn đảm nhận vai trò quản lý, nam diễn viên vẫn duy trì sự gắn bó với sân khấu này, thỉnh thoảng tham gia một số vở diễn phù hợp. Mới nhất, anh góp mặt trong vở Một cuộc chiến khác cùng Lâm Vỹ Dạ, Bùi Công Danh và các nghệ sĩ của Sân khấu Kịch Hồng Vân.
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Về đời tư, nam diễn viên từng công khai chuyện tình cảm với ca sĩ Thiên Hương, kém anh 8 tuổi. Cả hai từng dự tính về chung một nhà nhưng kế hoạch cưới bị hoãn vì ảnh hưởng của dịch bệnh. Sau đó, chuyện tình cảm của Minh Luân trở nên kín tiếng hơn, nam diễn viên cũng hạn chế chia sẻ hình ảnh riêng tư để tránh ồn ào. Ở tuổi ngoài 40, nam diễn viên nhiều lần bày tỏ mong muốn có một mái ấm ổn định, nhưng cũng thận trọng hơn sau những ồn ào tình cảm trong quá khứ.

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Minh An

@minhluanle

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